LEO ปลื้ม รับรางวัล Independent Store of the Year

โดยรางวัลนี้มอบให้กับผู้ให้บริการพื้นที่เก็บของด้วยตนเองที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2024 ซึ่ง LEO Self Storage สาขา Chinatown ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยมีการเกณฑ์การตัดสินจากความพร้อมของสาขาที่ให้บริการในด้านความสะดวกของโลเคชั่น สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับให้บริการลูกค้า ความปลอดภัย ตามหลักมาตรฐานสากล การดูแลสถานที่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ การตอบรับจากลูกค้า รวมถึง innovation ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับ LEO Self Storage สาขา Chinatown เป็น Flagship store ที่มีบริการและนวัตกรรมหลายด้าน อาทิเช่น ห้องเก็บของแบบติดแอร์ และแบบไม่ติดแอร์ ห้องเก็บของแบบ lifestyle storage หลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและความต้องการที่หลากหลาย ห้องเก็บของระบบอัตโนมัติแบบบริการตัวเอง100% นอกจากนี้ยังได้มีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ เช่น Bellugg และ Tuk Tuk Hop เพื่อให้บริการลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างครบวงจรที่ดำเนินงานโดยบริษัทขนาดเล็กLEO Self Storage เป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการห้องเก็บของให้เช่ารูปแบบใหม่ ขนาด 1-30 ตารางเมตร มีคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับ World-Class Standard คำนึงถึงความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก เข้า-ออกเองได้อัตโนมัติด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมตลอด 24 ชั่วโมง มีสัญญานกันขโมยทุกห้อง และ CCTV นับ 100 ตัว ทั่วทุกมุมทั้งอาคาร สะดวกสบายและปลอดภัย เดินทางง่าย อยู่ใจกลางเมือง ภายใต้สโลแกน “เก็บครบจบทุกไลฟ์สไตล์” สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 092 246 3888 หรือ www.leoselfstorage.com