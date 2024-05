ใหม่กว่าง่ายกว่า! HPE ต่อยอด GreenLake เขย่าตลาดฐานข้อมูลยุคล่าสุด

HPE ปฏิวัติพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ปั้นซอฟต์แวร์และระบบอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วย AI รุกสร้างรากฐานจัดการข้อมูลยุคใหม่ ต่อยอดตลาดระบบอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกบนคลาวด์ HPE GreenLakeนายพลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการ ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย และเวียดนาม กล่าวว่า HPE หรือ Hewlett Packard Enterprise ได้ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นใหม่สำหรับคลาวด์ HPE GreenLake ทั้งระบบ เพื่อช่วยองค์กรลดความยุ่งยากในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ข้อมูล และเวิร์กโหลดทั้งระบบที่ติดตั้งภายในองค์กรและบนคลาวด์“ในขณะที่คู่แข่งของเรายังคงจำหน่ายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของบริการ แต่เรากำลังนำเสนอแนวทางบนแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงให้กับการจัดการคลาวด์ และการจัดเก็บข้อมูลแบบไฮบริด เรายังคงสร้างมาตรฐานให้กับการจัดการด้าน IT และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นต่อไป ด้วยนวัตกรรมของเราที่มีใน HPE Alletra และ HPE GreenLake”หนึ่งในข้อเสนอใหม่ที่ HPE ได้ขยายเพิ่มเติม คือ HPE GreenLake Block Storage for Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์แบบใหม่เพื่อจัดการการจัดเก็บข้อมูล Block Storage ได้อย่างราบรื่นในสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบไฮบริดHPE GreenLake ใหม่สำหรับ Block Storage ที่สร้างขึ้นบน HPE Alletra Storage MP ขณะนี้รองรับความจุเป็นสองเท่า สูงสุดถึง 5.6PB และ HPE Infosight AIOps ที่มีการวิเคราะห์แบบ cross-stack เพื่อเพิ่ม Visibility ให้เวิร์กโหลด เพิ่มความพร้อมใช้งานที่มากขึ้น และช่วยให้การใช้และการวางแผนทรัพยากรนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีโปรแกรม HPE Timeless เปลี่ยนประสบการณ์การเป็นเจ้าของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วยการคุ้มครองการลงทุนแบบใหม่ที่ให้ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน (Operational Agility) และความยืดหยุ่นทางการเงิน ซึ่งช่วยลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) สำหรับลูกค้า HPE GreenLake for Block Storageและที่สำคัญคือ HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition ที่รองรับ HPE Alletra Storage MP และ HPE SimpliVity Gen 11 ได้แล้ว โดยในปี 2566 HPE ได้ปฏิวัติการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วยการนำเสนอระบบจัดเก็บข้อมูล Block Storage ขยายขนาด แบบแยกส่วนระบบแรกของอุตสาหกรรมบนการบริหารจัดการระบบเดียว รองรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและลูกค้าองค์กรที่รันเวิร์กโหลดที่มีความสำคัญทางธุรกิจ (Business-critical workloads) และภารกิจที่สำคัญทางธุรกิจขั้นสูงสุด (Mission-critical workloads) HPE ยังคงสร้างโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องให้แก่ HPE GreenLake for Block Storage ที่สร้างบน HPE Alletra Storage MP และได้ส่งมอบบริการนี้กว่า 1,000 ยูนิต ให้กับลูกค้าทั้งนี้ HPE ย้ำว่ายังคงขยายกลยุทธ์ที่เน้นแพลตฟอร์มเพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถเปลี่ยนจากการบริหารจัดการข้อมูลรายวันกับอุปกรณ์ในแต่ละตัว ไปเป็นประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูลแบบครบวงจรที่เสนอโมเดลการดำเนินงานบนคลาวด์ ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการเคลื่อนย้ายข้อมูลแบบไร้รอยต่อสำหรับการวางจำหน่าย องค์กรสามารถสั่งซื้อ HPE GreenLake Block Storage for AWS ได้ตั้งแต่สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 ขณะที่ HPE Timeless Program จะใช้งานได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และ HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition ซึ่งเลือกได้ระหว่าง HPE Alletra MP หรือ HPE SimpliVity Gen11 จะพร้อมจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2567.