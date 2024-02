กลุ่มปตท.โชว์กำไรปี66กว่า 2.2แสนล. GPSCจ่อลดถือหุ้นAEPLที่อินเดีย นำเงินขยายพลังงานทดแทน

ดังนั้นภาพรวมธุรกิจปิโตรเคมีในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัวดีขึ้น

ในปี2567 เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณการฟื้นตัวแต่ยังเปราะบางอยู่ แม้ว่าจะมีแรงหนุนภาคการท่องเที่ยว การกลับมาขยายตัวของภาคการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจในเอเชียที่ฟื้นดีขึ้น แต่ภาคการผลิตยังหดตัว เนื่องจากสินค้าไทยหลายรายการเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลต่อราคาพลังงาน การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า กดดันให้ธุรกิจไทยต้องเร่งปรับตัว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการดำเนินธุรกิจแบบESGเพื่อสร้างเติบโตอย่างยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยเจอความท้าทายที่หลากหลายในปีที่ผ่านมาทั้งเศรษฐกิจโลกผันผวน-เปลี่ยนผ่านรัฐบาลช้ากระทบงบประเทศ วิกฤตหนี้ครัวเรือนและดอกเบี้ยสูง ทำให้ GDP เติบโตได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้โตพียง 1.9% ต่ำกว่าศักยภาพและต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่ผลประกอบการงวดปี2566ของปตท.และบริษัทย่อยในตลาดหุ้นทั้ง 6 บริษัท พบว่ามีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 223,960 ล้านบาท ยกเว้นบมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)ที่ยังคงขาดทุนสุทธิ 2,923ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่าปี 2565ที่กลุ่มปตท.มีกำไรสุทธิ 206,005 ล้านบาท เนื่องจาก บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล (PTTGC) และIRPC มีผลขาดทุนสุทธิรวมกัน 13,116ล้านบาทในปี2566 บมจ. ปตท.(PTT) มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 112,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2565ราว 22.9% บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) มีกำไรสุทธิ 76,706 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 8.18 % บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC) มีกำไรสุทธิในปี2566อยู่ที่ 3,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2565ถึง 314% บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล (PTTGC) มีกำไรสุทธิ 999 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 111%% บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) กำไรสุทธิ 11,094ล้านบาท โตขึ้นจากปีก่อน 7% ส่วนบมจ.ไทยออยล์ (TOP)มีกำไรสุทธิ 19,443 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 40.48% และบมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ขาดทุนสุทธิ 2,923 ล้านบาท ดีขึ้น 33%จากปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิถึง 4,364ล้านบาทแม้ว่าปตท.มีกำไรสุทธิในงวดปี2566ทะลุแสนล้านบาทอีกครั้ง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับยอดขายที่ระดับ 3,144,551 ล้านบาท ถือว่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยกำไรสุทธิคิดเป็นสัดส่วนเพียง 3.6% ของยอดขายรวมส่วนกำไรปตท.ที่เพิ่มขึ้นในปี2566มาจากการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกว่า 13,000 ล้านบาท ผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น ตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าในปี 2566 แม้ว่ากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) ของกลุ่ม ปตท. ปรับลดลง สาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ที่มีกำไรขั้นต้นจากการกลั่น (Market GRM) ลดลง และมีผลขาดทุนสต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้น ตามทิศทางราคาน้ำมันที่ลดลง และกำไรส่วนใหญ่มาจากการลงทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท.ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และบริษัทย่อยอื่น ๆ ซึ่งมีผลการดำเนินงานจากธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น จากบริษัท Avaada Energy Private Limited ที่มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศอินเดีย และจากบริษัท Lotus Pharmaceutical Company Limited (Lotus) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยาสามัญ ในประเทศไต้หวัน เป็นต้นส่วนแนวโน้มผลประกอบการในปี2567 พบว่าปตท.มีความเสี่ยงจากมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเป็นแบบSingle Pool Gas ส่งผลให้ต้นทุนของโรงแยกก๊าซฯเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.2567 ผลการดำเนินงานของธุรกิจก๊าซฯ ของ ปตท. จะปรับตัวลดลงราว 6,500 ล้านบาท แม้ว่าภายหลังทางปตท.ประเมินว่าตัวเลขน่าจะได้รับผลกระทบต่ำกว่าที่คาด แต่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) สั่งให้ปตท.ส่งคืนค่าปรับการส่งผ่านราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย กรณีผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบก๊าซฯ ได้ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายก๊าซฯ (Shortfall )ที่แหล่งเอราวัณจำนวน 4,300 ล้านบาทเพื่อมาปรับลดค่าไฟฟ้าในงวดม.ค-เม.ย2567 โดยปตท.ได้มีการจ่ายค่าShortfallตามมติกกพ. ย่อมส่งผลกระทบต่อผลประกอบการปตท.ในไตรมาส1/2567อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของบริษัทลูกเข้ามาช่วยเสริมก็ตามนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. กล่าวว่าในปี2567 คาดการณ์ราคาน้ำมันจะอยู่ในกรอบ 75-80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1.5ล้านบาร์เรลต่อวัน ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันดิบโลกอยู่ที่ 103 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนราคาก๊าซธรรมชาติจะลดลงมาอยู่ในกรอบ 7-12 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู แต่ทั้งนี้คงต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะรุนแรงขึ้น สภาพเศรษฐกิจของโลกที่จะเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อการผลิตและการใช้พลังงาน“การสร้างความมั่นคงพลังงานให้ประเทศถือเป็นภาระหน้าที่ของปตท. ไม่ว่าหน้าตาของพลังงานโลกและประเทศจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน ปตท. ก็ต้องตามไปทำ ที่ผ่านมา มีปัจจัยเสี่ยงส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ สภาวะภูมิอากาศ และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว“นายอรรถพล กล่าวไว้เมื่อโลกเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาด ดังนั้น ปตท.จึงกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่“Powering Life with Future Energy and Beyond” “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังงานแห่งอนาคต” ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา โดยปตท. มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Business Diversification) ไปสู่การเติบโตในธุรกิจพลังงานอนาคต และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน สอดรับกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง กระแสของโลกในอนาคต โดยจะมีทั้งการลงทุนในธุรกิจดังนี้ คือ Future Energy หรือธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน โดยปตท.ได้เพิ่มเป้าหมายการผลิตพลังงานหมุนจาก12 กิกะวัตต์ (GW)เป็น 15GWในปี2573 ระบบกักเก็บพลังงาน ห่วงโซ่อุปทานของรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงศึกษาโอกาสในไฮโดรเจน เชื่อว่าหากเทคโนโลยีทันสมัยและได้รับการอุดหนุนจนทำให้มีต้นทุนไฮโดรเจนต่ำ ก็มีความเหมาะสมในการนำไฮโดรเจนไปใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนการนำไปใช้ในภาคการคมนาคมหรือยานยนต์นั้นอาจจะพัฒนาได้ยาก เนื่องจากตอนนี้ถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ายจากกลุ่มประเทศญี่ปุ่นที่เห็นด้วยและเร่งพัฒนาใช้ไฮโดรเจน กับกลุ่มประเทศอื่นอย่างจีนที่ยังมองเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี)Beyond หรือนอกเหนือธุรกิจพลังงาน ได้แก่วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life science) เช่น ธุรกิจยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งปตท.ได้ตั้งบริษัท อินโนบิก(เอเซีย) เป็นหัวหอกในการรุกธุรกิจนี้ ซึ่งอินโนบิกได้เข้าถือหุ้นใหญ่ใน Lotus สร้างผลกำไรให้กับปตท.แล้ว ,ธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business) ,ธุรกิจสนับสนุนการเคลื่อนที่และวิถีชีวิต (Mobility & Lifestyle) ซึ่งรวมถึงธุรกิจค้าปลีก Non-oil โดยมีOR เป็นแกนนำ,ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ทางปตท.ได้ตั้งบริษัทลูกเข้ามาดำเนินการ และธุรกิจ AI หุ่นยนต์ และดิจิทัล มีปตท.สผ.เป็นแกนนำด้านบมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC) เป็นบริษัทลูกปตท.ที่มีกำไรสุทธิในปี2566 เติบโตสูงสุดถึง 314% โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 891 ล้านบาท มาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิต เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตส่งผลให้กำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) อยู่ในระดับที่ดี และผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) สามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง ประกอบกับค่าไฟฟ้าที่สามารถสะท้อนต้นทุนราคาพลังงานได้ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ทำให้มาร์จินจากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจ Solar platform จาก บริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด (AEPL)ในประเทศอินเดีย มากกว่า 300 ล้านบาทจากโครงการที่เปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2566 AEPL สามารถชนะประมูลเสนอขายไฟฟ้าเพิ่มจำนวน 5,161 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้นต่อไปปัจจุบัน AEPL มีกำลังการผลิตตามแผนงานทั้งสิ้นสูงถึง 9,525 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 3,990 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตส่วนที่เหลือมีแผนการดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2567-2569 ทำให้GPSCสามารถขยายสัดส่วนกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนได้เร็วกว่าเป้าหมายนายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กล่าวว่า ตามที่ปตท.ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มพลังงานหมุนเวียนจากเดิม 12GWเป็น 15 GW ในปี2573 ในฐานะFlagshipธุรกิจไฟฟ้าของปตท. บริษัทมีความมั่นใจว่าทำได้ ซึ่งปัจจุบันมีกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียนราว4,000 เมกะวัตต์ โดยGPSCก็ไม่มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคตด้วยที่ผ่านมาGPSC ได้ใช้เงินทุนเกือบ 30,000ล้านบาท เพื่อลงทุนในประเทศอินเดีย โดยเข้าถือหุ้น 42.93%ใน AEPL ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอินเดีย เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานรูปแบบผสมผสานระบบกักเก็บพลังงาน ยอมรับว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้วยนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 500 กิกะวัตต์ภายในปี 2573 ดังนั้น AEPLจึงมีเป้าหมายผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเป็น 11 กิกะวัตต์ภายในปี 2569เมื่อAEPL มีพอร์ตพลังงานหมุนเวียนมากพอระดับหนึ่ง ก็มีแผนเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้มูลค่าหุ้นของAEPL เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น GPSC จึงมีแผนขายหุ้นบางส่วนในAEPL ออกไป เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนขยายกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมให้ได้ตามเป้าหมาย 15,000 เมกะวัตต์หรือ 15 กิกะวัตต์ในปี2573 นี่คือเหตุผลว่าทำไมGPSCจึงไม่ต้องเพิ่มทุนฯในอนาคตสำหรับประเทศที่GPSCโฟกัสการลงทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากอินเดียนั้น มีทั้งจีน ไต้หวัน และเวียดนาม แต่ทั้งนี้คงต้องรอให้ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายระดับหนึ่ง เพราะไม่อยากให้นักลงทุนเกิดความกังวลส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน GPSC ได้ร่วมเปิดโรงงานและผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของ บริษัท เอ็นวี โกชั่น จำกัด (NV Gotion) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (Nuovo Plus) ถือหุ้นร่วมกับ Gotion Singapore Pte. Ltd. (Gotion) ณ สวนอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค 2 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า ประกอบและจัดจำหน่ายโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมส่งมอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงสู่ตลาด และพร้อมขยายกำลังการผลิตเป็น 8 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ต่อปีในอนาคต สอดรับกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) ของกลุ่ม ปตท.สำหรับบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือปตท.สผ.(PTTEP) มีรายได้รวมในปี2566อยู่ที่ 315,216 ล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน มีปริมาณขายปิโตรเลียมเฉลี่ย 462,007 บาร์เรลต่อวัน และราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ 48.21 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงประมาณ 10% แต่มีกำไรสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ 76,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.18% เนื่องจากมีรายจ่ายจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ (Non-operating items) ลดลง เช่น การประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน การบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment) เป็นต้นโดยปีนี้ปตท.สผ.ตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณการผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียมอยู่ที่ 505,000 บาร์เรลต่อวัน โตขึ้นจากปีก่อน 9% มาจากแหล่งG1/61(เอราวัณ)ที่จะผลิตก๊าซฯเพิ่มขึ้นตามสัญญา PSCเป็น 800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในต้นเดือนเมษายนนี้ ส่วนแปลงG2/61 (แหล่งบงกช) ปัจจุบันนี้มีการผลิตก๊าซฯอยู่ที่ 840 ล้านบาศก์ฟุตต่อวัน ก็จะปรับลดกำลังการผลิตลงมาอยู่ที่ 750 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงต้นเมษายนนี้แต่เป็นระดับการผลิตที่สูงกว่าสัญญาDCQ ส่วนแหล่งอาทิตย์ยังรักษามีการผลิตอยู่ที่ระดับ 340 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สูงกว่าสัญญาDCQ ที่280ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ขณะนี้ ปตท.สผ.อยู่ระหว่างการเจรจากับปตท.ในฐานะผู้ซื้อก๊าซฯและกระทรวงพลังงานเพื่อทำสัญญาเพิ่มDCQ ขึ้นเป็นระดับ 340ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าได้ข้อสรุปภายในปีนี้ส่วนราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเฉลี่ยในปีนี้คาดว่าจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ต่ำกว่าปีก่อนที่เฉลี่ย 48.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล มาจากราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบปีนี้ที่ 70-75เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากปีก่อนที่ 82เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ดังนั้นปตท.สผ.มั่นใจว่าปีนี้บริษัทจะมีผลประกอบการเติบโตขึ้นจากปี2566 ที่มีรายได้รวม 315,216 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 76,706 ล้านบาทบมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล (PTTGC) ปี2566มีผลการดำเนินงานพลิกกลับเป็นกำไรสุทธิ 999 ล้านบาท หลังจากปี2565 ขาดทุนสุทธิ 8,752ล้านบาท แม้ว่ารายได้จากการขายรวม 616,635 ล้านบาท ลดลง 9 % เป็นผลสืบเนื่องจากธุรกิจปิโตรเคมียังคงอยู่ในภาวะอ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง ได้รับความกดดันจากปัจจัยทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจถดถอย กดดันอุปสงค์ปลายทางของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และมีกำลังการผลิตใหม่เข้าสู่ตลาด แต่บริษัทหันมาเน้นประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขายหุ้น50%ในบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) ให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,640 ล้านบาท โดยมีกำไรพิเศษที่เกี่ยวข้องจากรายการนี้ (รวมกำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เหลือใน GCL) เป็นจำนวน 4,017 ล้านบาท และมีกำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้สหรัฐฯจำนวน 1,422 ล้านบาทนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทมียอดขายเติบโตขึ้น 7% เนื่องจากมีการปริมาณผลิตเพิ่มขึ้นเพราะปีนี้บริษัทไม่มีการปิดซ่อมบำรุงโรงงาน รวมทั้งบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ที่ 100-150ล้านเหรียญสหรัฐรองรับการลงทุนโรงงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ allnex ส่วนการลงทุนควบรวมหรือซื้อกิจการ(M&A)ต้องชะลอไปก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนสูงแนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี2567 มีสัญญาณราคาผลิตภัณฑ์PE ดีขึ้นกว่าปีก่อน ส่วน PP คาดว่าจะใช้เวลาราว 2ปีจึงเข้าจุดสมดุล จากปัจจุบันพบว่ามีกำลังการผลิตล้นตลาดจากกำลังการผลิตใหม่เข้าสู่ตลาด ส่วนธุรกิจโรงกลั่น คาดว่าค่าการกลั่นปรับตัวลดลงจากปีก่อนบมจ.ไทยออยล์(TOP) ผลประกอบการปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายที่ 459,402 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9.15% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 19,443 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 40.48% โดยมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่ม รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ำมัน (Accounting GIM) อยู่ที่ 9.80 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล มีราคาขายผลิตภัณฑ์ลดลงตามราคาน้ำมันในปี2567 ภาพรวมธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันจะมีกำลังการผลิตใหม่เข้าสู่ตลาด กดดันส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับน้ำมันดิบ( Crack spread) แต่มีปัจจัยหนุนจากค่าการกลั่น GRM ที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี โดยเฉพาะสายอะโรเมติกส์ทั้งพาราไซลีน( PX )และเบนซินเริ่มเห็นการฟื้นตัวจากวัฎจักรขาลง เนื่องจากอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดน้อยลง ส่วนสายโอเลฟินส์ ยังท้าทายอยู่ เนื่องจากมีอุปทานใหม่เข้ามาคาดว่าตลาดน่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้ในปี 2568 ดังนั้นปีนี้ TOPวางเป้าหมายกำลังการกลั่นเต็มที่แม้ว่าจะมีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในบางหน่วย ทำให้ Utilization rate ยังคงอยู่ในระดับสูงสำหรับงบการลงทุนในปี2567 บริษัทฯตั้งไว้ที่ 540 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อรองรับการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (CFP) จำนวน 430 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีกกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐจะใช้ลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่นสำหรับบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก(OR)มีแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้จะเติบโตขึ้นจากปี 2566 ที่มีรายได้อยู่ที่ 769,224 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 11,094ล้านบาท โดยยอดขายน้ำมันในปีนี้คาดว่าเติบโต 3-4%จากจากปีก่อนมียอดขายอยู่ที่ 27,642 ล้านลิตร สอดรับทิศทางอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ(GDP)ในปี 2567 ที่ประมาณการอยู่ที่ 2.2-3.2% และจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้ที่คาดว่าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 35 ล้านคน จากปีก่อนที่อยู่ระดับ 28 ล้านคน ส่งผลดีต่อORมียอดขายน้ำมันอากาศยาน(Jet)เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับเท่ากับก่อนเกิดโควิด-19สำหรับงบลงทุนในปี 2567 OR ตั้งไว้ที่ 23,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจ Mobility อยู่ที่ 8,800 ล้านบาท ธุรกิจ Lifestyle อยู่ที่ 10,100 ล้านบาท ธุรกิจ Global อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท และธุรกิจ Innovation & Business อีก 2,100 ล้านบาท โดยเร็วๆนี้ บริษัทคาดว่าจะปิดดีลธุรกิจอาหารเสริมธุรกิจLifestyle หลังจากบริษัทเพิ่งทำสัญญากับบริษัท สุกิ โฮลดิ้งส์ จำกัด (Sugi Holdings) หนึ่งในผู้นำธุรกิจเครือข่ายร้านขายยาและผู้นำด้านแพลตฟอร์มนาโนเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดสุขภาพและความงาม (Health and Beauty) ในประเทศไทย โดยสุกิจะนำผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม รวมทั้งสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเข้ามา ในไทยโดยอาศัยจุดแข็งด้านเครือข่ายทางธุรกิจOR ที่มีอยู่ทั่วประเทศคาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้นอกจากนี้ ORมีแผนจะขยายสถานีชาร์จ EV Station PluZ ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เพิ่มขึ้นประมาณ 550 แห่ง ขยายสาขาร้านสะดวกซัก Otteri Wash & Dry พันธมิตรมีแผนเปิดสาขาเพิ่มอีก340สาขาจากปีก่อนมีอยู่ 1,004 สาขานั้นบมจ. ไออาร์พีซี (IRPC )ตั้งงบลงทุน 5 ปีนี้(2667- 71) อยู่ที่ 13,888 ล้านบาท โดยปีนี้จะใช้เงินลงทุนราว 6,006 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการต่อเนื่อง ยังไม่นับรวมโปรเจ็กต์ลงทุนใหม่ๆ เพื่อเสริมทั้ง 5 ธุรกิจเป้าหมาย ขณะเดียวกันในปีนี้บริษัทเร่งทำตลาดน้ำมันในประเทศมากขึ้น หลังจากโรงกลั่นไออาร์พีซีผลิตน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ได้ ทำให้ลดการส่งออกดีเซลยูโร 4 ที่มีมาร์จิ้นน้อย ส่วนการทำตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติก บริษัทมองหาโอกาสเจาะตลาดอินเดียที่ยังมีความต้องการใช้สูง เพื่อทดแทนการส่งออกไปตลาดจีนที่ยังประสบปัญหาเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ส่วนนิคมฯที่ร่วมกับWHA ในการพัฒนานิคมฯคาดว่าปีนี้จะรับรู้รายได้จากการขายที่ดิน อีกทั้งไออาร์พีซีจะนำที่ดินไปร่วมลงทุนกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เช่น การจับมือกับเครือโรงพยาบาลเพื่อทำธุรกิจ Wellness ในจังหวัดระยอง เป็นต้นนอกจากนี้ ไออาร์พีซียังคงวางแนวทางรับมือตลาดปิโตรเคมีขาลง ( Down Trend)อาทิ ลดต้นทุนการผลิตอย่างน้ำมันดิบให้ต่ำลง , ลดต้นทุนกระบวนการผลิต ทั้งการกลั่น ผลิตปิโตรเคมี นอกจากนี้ยังมีแผนงานจะแยกธุรกิจปิโตรเลียม และปิโตรเคมีออกจากกัน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการผลิต ราคาขาย ต้นทุนได้มากที่สุด ทำให้มั่นใจว่าปีนี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตดีขึ้นกว่าปี2566ที่มีรายได้จากการขาย 319,047 ล้านบาทและขาดทุนสุทธิ 2,923 ล้านบาท