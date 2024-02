ORลั่นปีนี้ยอดขายน้ำมันโต3-4% ลุ้นปิดดีลM&Aธุรกิจอาหารเพิ่มเติม

ORตั้งเป้ายอดขายน้ำมันในปี67โตขึ้น 3-4%จากปีก่อนมียอดขายที่ 27,642 ล้านลิตร สอดคล้องการขยายตัวทางตัวทางเศรษฐกิจและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น แย้มจ่อปิดดีลร่วมลงทุนในธุรกิจอาหารเพิ่มเติมน.ส.วิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า ในปี2567 บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายน้ำมันเติบโต 3-4% จากปีก่อนมียอดขายอยู่ที่ 27,642 ล้านลิตร ซึ่งโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) ที่คาดว่าจะโต 2.2-3.2% ส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ก็จะเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมวอลุ่มการขายน้ำมันทั้งนี้ จากการประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้ที่คาดว่าแตะ 35 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ระดับ 28 ล้านคน ส่งผลดีต่อ OR โดยเฉพาะในส่วนของความต้องการใช้น้ำมันอากาศยาน(เจ็ท)ที่เติบโตต่อเนื่อง ขณะที่เงินเฟ้อของประเทศไทยปรับตัวลงมาอยู่ในกรอบ ทำให้กำลังซื้อประชาชนดีขึ้น ส่งผลดีต่อธุรกิจ Lifestyleอย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบที่ต้องระวังในปีนี้ คือ ภาวะเงินเฟ้อที่ยังสูงในประเทศฝั่งอเมริกา หรือการใช้นโยบายการเงินที่เข้มข้น ก็จะมีผลต่อดีมานด์ของวอลุ่มน้ำมัน ที่จะส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบ ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) หรือภัยแล้ง ที่จะส่งผลให้สินค้าเกษตรที่ราคาแพงขึ้น เป็นต้นสำหรับราคาน้ำมันดิบดูไบในปีนี้คาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบ 78-81 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล บนอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34-35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐน.ส.วิไลวรรณ กล่าวว่างบลงทุนปี2567 บริษัทตั้งไว้ที่ 23,186.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle 10,144.4 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจ Mobility 8,823.6 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจ Innovation & New Business 2,126.2 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจ Global 2,091.2 ล้านบาท โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาM&Aเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจจำนวนหลายดีล คาดว่าเร็วๆนี้ จะสามารถปิดดีลลงทุนในธุรกิจอาหารได้ในปี 2566 OR มีสถานีบริการน้ำมันPTT Stations ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมอยู่ที่ 2,652 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศ 2,253 แห่ง และต่างประเทศ 399 แห่ง ส่วนสถานี EV Stations Pluz มีจำนวน 859 แห่ง หรือคิดเป็น 1,618 หัวชาร์จ โดยปีนี้ ORมีแผนขยายเพิ่มอีก 550 แห่ง บนพื้นที่ PTT Stations เป็นหลัก และได้วางเป้าหมายเพิ่มหัวชาร์จ (DC Fast charge) เป็นประมาณ 7,000 หัวชาร์จในปี 2573, ร้าน Cafe Amazon มีจำนวนรวมทั้งในและต่างประเทศ 4,552 สาขา เป็นในไทย 4,159 สาขา และต่างประเทศ 393 สาขา