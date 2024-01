รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง พร้อมร่วมมือกับ Bangkok Anti-Aging Clinic และ M Mind Clinic ในการขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้นำตลาด Wellness และ Aesthetics ครบวงจร

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 ตลอดจนปัญหามลภาวะฝุ่น PM 2.5 ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและมุมมองด้านสุขภาพของผู้คนเป็นอย่างมาก ทำให้หลายๆ คนหันมา ใส่ใจสุขภาพในเชิงป้องกันมากขึ้นโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ผู้นำธุรกิจดูแล สุขภาพครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับสองพันธมิตร Bangkok Anti-Aging Clinic ผู้นำด้านการให้บริการทางการแพทย์เชิงป้องกัน และฟื้นฟูครบวงจร และ M Mind Clinic ผู้นำด้านความงามและผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือกับแพทย์และ คลินิกชั้นนำของประเทศเกาหลีที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการแพทย์พร้อมขยายธุรกิจมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาด Wellness และ Aesthetics ครบวงจร ในอนาคตอันใกล้ ด้วย 7 โครงการใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในระยะยาวอย่างยั่งยืนและตอบสนองความ ต้องการในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเริ่มต้นด้วยโครงการ Jin Wellness Clinic คลินิกด้านความงามแห่งใหม่ที่ศูนย์การค้า สยาม พารากอน ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์2567 โดยโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จะร่วมมือกับ M Mind Clinic ในการดำเนินงาน คลินิกแห่งนี้มีพื้นที่ให้บริการกว้างขวางถึง 347 ตารางเมตร ให้บริการครอบคลุมด้าน ความงามและสุขภาพทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบพันธุกรรม โภชนาการบำบัด และบริการด้านความ งามทั่วไปโครงการ Saha Thai Urban Wellness ซึ่งจะเป็นทั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและศูนย์การค้า บนเนื้อที่ กว่า 12,000 ตารางเมตร ใกล้กับโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทโครงการ La Torre คอนโดมิเนียมหรู 43 ชั้น บนถนนพระราม 3 มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท คาดว่า จะเปิดให้บริการต้นปี 2571 โครงการนี้โดดเด่นด้วย Medical Wellness Center ที่นำเสนอการบริการแบบ Personalization เพื่อตอบรับการดูแลผู้สูงอายุในเมืองนอกจากในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้ว โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กำลังศึกษาโครงการด้าน Wellness อีก 2 โครงการในพื้นที่ต่างจังหวัด คือ โครงการ Jin Sabai Wellness Residence ที่หัวหิน จำนวน 30 ยูนิต พร้อมด้วยศูนย์สุขภาพและสปา มูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2568 และโครงการ Jin Wellbeing at Sireh ที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยที่พักอาศัย 3 อาคาร จำนวน 280 ยูนิต มูลค่าประมาณ 4,200 ล้านบาท เน้นกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติคาดว่าจะเปิดให้บริการปลายปี 2568สำหรับตลาดต่างประเทศ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) มีโครงการ The Hills Rehab and Wellness by Thonburi Rehab Center ที่จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่ากว่า 650 ล้านบาท ซึ่งเปิดให้บริการ แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 นับเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่หรูหราและมีชื่อเสียงที่สุดแห่ง หนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีโรงพยาบาล บำบัดยาเสพติดตั้งอยู่ในพื้นที่ นั่นคือ โรงพยาบาล Mountain View เพื่อให้การรักษา บำบัด และฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดและยาเสพติด ตลอดจนผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร โดยมีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักบำบัด พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่ผู้เข้ารับบริการทุกคนอย่าง ใกล้ชิด เสมือนหนึ่งคนในครอบครัว และยังมีบริการฟื้นฟูร่างกายด้วยโปรแกรมดริปวิตามิน เพื่อให้บริการดูแล สุขภาพอย่างยั่งยืนและครบวงจรในด้าน Wellness นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมทุน BeWell Health and Wellness ในประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนดร.ฐิติพงศ์นันทาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ยืนยันว่าการ ร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง การแพทย์ และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทาง ธุรกิจได้อีกมาก “สำหรับเรา Wellness หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยใส่ใจกับทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต โภชนาการ การออกกำลังกาย สภาวะที่ดีทางด้านอารมณ์และสังคม เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางร่างกายและจิตใจที่ดี ขึ้น” ดร.ฐิติพงศ์กล่าวคุณดำรงค์ศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bangkok Anti-Aging Clinic (BAAC) ย้ำว่า การป้องกันโรคย่อมดีกว่าการรักษาเสมอ “ปรัชญาหลักที่ BAAC ยึดถือคือความสุขที่แท้จริงย่อมเกิดจากการมีชีวิตที่ดีอันประกอบด้วยร่างกาย ที่แข็งแรงและจิตใจที่เป็นสุข การที่เราทุ่มเทจัดหานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ ตรวจวัดต่างๆ หรืออุปกรณ์สวมติดตัว ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และกลไกคัดกรองที่ทันสมัย ทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่การแพทย์เฉพาะบุคคลและการป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยมากกว่าการรักษาโรค ภายหลัง” คุณดำรงค์ศักดิ์กล่าวดร.ภูวษา วราสิทธิกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Mind Clinic ประกาศว่าการร่วมมือกับ โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง นับเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับการร่วมมือสร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรม เกี่ยวกับศัลยกรรมความงาม “เราต้องการนำความเชี่ยวชาญของประเทศเกาหลีมาสู่ตลาดในประเทศ” ดร.ภูวษา ยังย้ำว่าด้วยประสบการณ์คุณภาพการบริการและความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ M Mind Clinic และโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จึงมั่นใจได้ว่าการร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้จะยกระดับศัลยกรรมความงาม ของประเทศไทยให้มีชื่อเสียงไปในระดับนานาชาติทางด้าน นพ.บุญ วนาสิน ผู้ก่อตั้งธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ได้กล่าวเสริมว่า “สำหรับการทำตลาดในด้าน Wellness และ Aesthetics โดยเฉพาะในพื้นที่ของเซาท์อีสท์เอเชียนั้น ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป สามรถทำการเปิดได้เกือบทุกประเทศ โดยเฉาพาะในปีนี้ ที่ผ่านมาเราได้ทำสัญญากับทางเวียดนาม มาเลเซีย และกัญพูขาแล้ว และจะเกิดขึ้นแน่นอน”