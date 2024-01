รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จับมือพันธมิตร ปักธงเป็นผู้นำตลาดธุรกิจ Wellness ลุยสร้างโมเดลใหม่รับกระแสผู้สูงอายุในเมือง

รพ.ธนุบุรี บำรุงเมือง ประกาศแผนธุรกิจครั้งสำคัญ พร้อมเดินหน้ากับ 7 โครงการ เพื่อรุกเข้าสู่การเป็นผู้นำตลาด Wellness และ Aesthetics ในอนาคตอันใกล้ โดย รพ. จะเริ่มก้าวไปข้างหน้าครั้งใหญ่นี้ ด้วยการเปิดตัว Jin Wellness Clinic แห่งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเป็นคลีนิกหลักทางด้านความงาม ภายในปีนี้ รพ.ธนุบรี บำรุงเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธนุบรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป มีแผนที่จะเดินหน้าต่อ ด้วยการเปิด Saha Thai Urban Wellness ซึ่งจะเป็นทั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและศูนย์การค้าบนเนื้อที่กว่า 12,000 ตรม. มูลค่ากว่าพันล้านบาท โดยตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

นอกจากนี้ รพ. ยังพิจารณาโครงการ La Torre เพื่อสร้างคอนโดมิเนียมหรูมูลค่ากว่า 6 พันล้าน บนถนนพระราม 3 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2571 โครงการคอนโดมิเนียม 43 ชั้นนี้ โดดเด่นด้วย Medical Wellness Center ที่นำเสนอการบริการแบบ Personnalization เพื่อตอบรับการดูแลผู้สูงอายุในเมืองนอกจากในกรุงเทพ รพ.ธนบุรี บำรุงเมืองกำลังศึกษาโครงการด้าน Wellness อีกสองโครงการ โดยโครงการแรกคือ Jin Sabai Wellness Residence ที่หัวหิน ที่มี 30 ยูนิต พร้อมด้วยศูนย์สุขภาพและสปามูลค่า 650 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2568 อีกหนึ่งโครงการ Jin Wellbeing at Sireh ที่ภูเก็ต มีมูลค่าประมาณ 4.2 พันล้านบาท ประกอบด้วยที่พักอาศัย 280 ยูนิต แบ่งเป็น 3 อาคาร และมีเป้าหมายที่ตลาดต่างชาติ โครงการนี้คาดว่าจะเปิดตัวได้ในปลายปี 2568 สำหรับตลาดต่างประเทศ ธนุบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป คาดว่าโครงการร่วมทุน BeWell Health and Wellness ในประเทศเวียดนาม จะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โครงการเหล่านี้จะส่งเสริมการขยายตัวทางธุรกิจ ที่รวมถึงโครงการ The Hills Rehab and Wellness Chiangmai มูลค่า 1.2 พันล้านบาท ซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและ สปาที่ให้บริการในปี 2565 สถาบัน Global Wellness Institute ได้ประเมินว่าธุรกิจด้านสุขภาพของประเทศไทยรวมถึงแพทย์แผนไทย และการแพทย์เฉพาะบุคคล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การดูแลเฉพาะบุคคลและความงามจะมีมูลค่าถึง 1.1 ล้านล้านบาท ภายในปี 2568 เพื่อเสริมกลยุทธ์การขยายธุรกิจครั้งนี้ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ Bangkok Anti-aging Clinic (BAAC) และ M Mind Clinic เพื่อประสานความเชี่ยวชาญและความร่วมกันพัฒนาผลิคภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพในรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จับตาโครงการภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ที่จะเปิดตัวในเดือนหน้า โดย M Mind จะร่วมมือกับ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ในการดำเนินงานของ Jin Wellness Clinic แห่งใหม่ที่สยามพารากอน โดยคลีนิกแห่งนี้มีพื้นที่ให้บริการกว้างขวางภึง 347 ตารางเมตร ครอบคลุมบริการด้านความงาม และสุขภาพทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบพันธุกรรม โภชนการบำบัด และการบริการความงามทั่วไปยืนยันว่า การร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และการขยายโอกาสทางธุรกิจได้อีกมาก “สำหรับเรา Wellness หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยใส่ใจกับทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต โภชนาการ การออกกำลังกาย สภาวะที่ดีทางด้านอารมณ์และสังคม เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น” ดร.ฐิติพงศ์ กล่าวย้ำว่าการป้องกันโรคย่อมดีกว่าการรักษาเสมอ “ปรัชญาหลักที่ BAAC ยึดถือคือความสุขที่แท้จริง ย่อมเกิดจากการมีชีวิตที่ดีอันประกอบด้วยร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่เป็นสุข” คุณดำรงศักดิ์กล่าวประกาศว่าการร่วมมือกับโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง นับเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับการร่วมมือสร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการศัลยกรรมความงาม “เราต้องการนำความเชี่ยวชาญของประเทศเกาหลีมาสู่ตลาดในประเทศ”ยังย้ำว่า ด้วยประสบการ์ณ คุณภาพการบริการและความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ M Mind Clinic และ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จึงมั่นใจได้ว่าการร่วมมือธุรกิจในครั้งนี้ จะยกระดับศัลยกรรมความงามของประเทษไทยให้มีชื่อเสียงไปในระดับนานาชาติ