TACC ปลื้มชาไทยคว้ารางวัล Superior Taste Award 2024 ระดับ 2 ดาว

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ ปลื้ม! ชาไทยคว้ารางวัล Superior Taste Award 2024 ระดับ 2 ดาว จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยียม สะท้อนให้เห็นถึงเครื่องดื่มเย็นในโถกดที่จำหน่ายในร้าน 7-Eleven ทั้งชานมปรุงสำเร็จชนิดผง ตราเชนย่า และเครื่องดื่มที่เป็นสินค้าใหม่ของบริษัทในส่วนของชาไทยปรุงสำเร็จชนิดผง ตราทรีว่า มีคุณภาพดี รสชาติโดดเด่นระดับมาตรฐานสากล

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า “บริษัทได้รับรางวัลระดับโลก Superior Taste Award 2024 จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยียม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเครื่องดื่มเย็นในโถกดที่จำหน่ายในร้าน 7-Eleven และสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเองมีคุณภาพดี รสชาติโดดเด่นในมาตรฐานระดับสากลสำหรับเครื่องดื่มที่ TACC ได้รับรางวัล Superior Taste Award ปี 2567 ประกอบด้วย เครื่องดื่มเย็นในโถกดในร้าน 7-Eleven ได้แก่ ชานมปรุงสำเร็จชนิดผง ตราเชนย่า ระดับ 2 ดาว และเครื่องดื่มที่เป็นสินค้าใหม่ของบริษัทได้แก่ ชาไทยปรุงสำเร็จชนิดผง ตราทรีว่า ระดับ 2 ดาวทั้งนี้ Superior Taste Award เป็นรางวัลที่มีความสำคัญในวงการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการประเมินและให้คะแนนคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มจากผู้เชี่ยวชาญทางสังคม โดยสมาคมทดสอบแห่งยุโรป (International Taste Institute) ที่มีฐานะเป็นผู้ประเมินอิสระ ในการให้คะแนนด้านรสชาติและคุณภาพของสินค้าที่ส่งเข้าประกวดTACC รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Superior Taste Award 2024 จาก International Taste Institute รางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการคิดค้นเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและรสชาติที่ดีให้แก่ลูกค้า สำหรับชานมปรุงสำเร็จชนิดผง ตราเชนย่า และชาไทยปรุงสำเร็จชนิดผง ตราทรีว่า ที่ได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถัน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อให้ได้รสชาติที่โดดเด่นมีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในส่วนของการได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานระดับสากลของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของ TACC และเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาเครื่องดื่มที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเราต่อไป เราขอขอบคุณ International Taste Institute สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราเสมอมา เราสัญญาว่าจะยังคงมุ่งมั่นในการมอบเครื่องดื่มที่มีคุณภาพดีและรสชาติโดดเด่นเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าของเราต่อไป” นายชัชชวี กล่าวอนึ่งในปี 2565 ในส่วนของเครื่องดื่มที่ขายในร้าน 7-Eleven บริษัทเคยได้รับรางวัล Superior Taste Award ประกอบด้วย เครื่องดื่มในมุม All Café ได้แก่ UJI MATCHA และในปี 2564 ได้รับรางวัลในส่วนของเครื่องดื่มเย็นในโถกด ได้แก่ กาแฟลาเต้ ส่วนเครื่องดื่มในมุม All Café ได้แก่ ชาเขียวมัทฉะ ส่วนในปี 2563 ได้รับรางวัลในส่วนของเครื่องดื่มเย็นในโถกด ได้แก่ กาแฟลาเต้ และชาไทย เครื่องดื่มในมุม All Café ได้แก่ ชามะนาวอีกด้วย