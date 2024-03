TACC เปิดเครื่องดื่ม “Lychee Jelly Pink” ขายใน 7-Eleven อัปยอดขาย Q1

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ เดินหน้าเปิดตัวเครื่องดื่ม “Lychee Jelly Pink” บุกเซเว่นฯ พร้อมกันทั่วประเทศ 21 มี.ค.นี้ อัปยอดขาย Q1/67 ควบคู่ไปกับการเตรียมเปิดตัวสินค้า Health and Wellness เร็วๆ นี้ สร้าง New Growth หนุนรายได้ปี 67 เติบโต 2 Digit ตามแผน โชว์ผลงานปี 66 กวาดรายได้รวม 1,715.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.67% กำไรสุทธิ 221.69 ล้านบาท เคาะจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.19 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 7 พ.ค.67

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดตัวสินค้าเครื่องดื่ม “Lychee Jelly Pink” วางจำหน่ายในมุม All café ของร้าน 7-Eleven พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ประกอบด้วย ชาลิ้นจี่ เจลลี่ พิงค์ (Lychee Jelly Pink Tea) ลิ้นจี่โยเกิร์ตปั่น เจลลี่พิงค์ (Lychee Jelly Pink Yogurt Smoothie) ลิ้นจี่โซดา (Lychee Jelly Pink Soda) และเจลลี่ พิงค์ (Jelly Pink) ซึ่งได้มีการพัฒนาสินค้าร่วมกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner เพื่อกระตุ้นยอดขายในร้าน 7-Eleven และมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้บริโภค สนับสนุนรายได้ในปี 2567 เติบโต 2 Digit ตามแผนงานที่วางไว้“ในปี 2567 เราให้ความสำคัญกับการสร้างฐานของ New Growth จากนวัตกรรมสินค้า Health and Wellness ต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเร็วๆ นี้ เราเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งอยู่ในเมกะเทรนด์ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล”โดย TACC ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าร่วมกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner ไม่ว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นในโถกด (Jet Spray) และเครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ในมุม All Cafe ทั้งร้าน 7-Eleven ในประเทศไทย ร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชา และใน สปป.ลาว ที่คาดว่าจะช่วยผลักดันรายได้ของบริษัทเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับธุรกิจ License Business ในปี 2567 บริษัทจะมีคาแร็กเตอร์ตัวใหม่ต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน License Business ของบริษัทมีทั้งธุรกิจคาแร็กเตอร์ต่างประเทศ และของไทย เช่น หมาจ๋า Warbie Yama Line Creators เป็นต้น หลังจากปีก่อนได้รับลิขสิทธิ์เป็นตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์ และทำการตลาดในประเทศไทย สำหรับ “Bellygom” หมีสีชมพูสุดคิวท์ตัวแรกจากประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลา 4 ปีในส่วนของบริษัท เฮลธ์ อินสไปร์ด แพลนเนต จำกัด (HIP) ที่เป็นบริษัทย่อย ซึ่งมีแบรนด์ Bloss Natura ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และอาหารเสริมชั้นนำที่ผลิตจากประเทศเกาหลี โดยคาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2567 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น และมีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย รับกระแส Health and Wellness ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 1,715.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.67% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,536.37 ล้านบาท และปี 2566 มีกำไรสุทธิ 221.69 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตรา 0.19 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นี้