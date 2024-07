อสังหาฯ พาเหรดแคมเปญกระตุ้น Q3 “SIRI-PS-LPN-ORN” คัดบ้าน-คอนโดฯ ลดกระหน่ำ

นายอาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI





คอนโดมิเนียมในไตรมาส 3 ยังมีความต้องการจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมใจกลางกรุงเทพฯ ที่เป็นเซกเมนต์ที่ลูกค้าให้ความสนใจมาก พฤกษาจึงยกทัพ 10 คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ทำเลใจกลางเมืองใกล้รถไฟฟ้า ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย จากแบรนด์แชปเตอร์ เดอะ ทรี เดอะ ไพรเวซี่ และพลัม คอนโด

สำหรับแคมเปญ Yes! Your Choice! เลือกได้ รับจบ ครบทุกดีล ลูกสามารถเลือกได้ตามใจ ได้แก่ ส่วนลดสูงสุดถึง 2 ล้านบาท แต่งครบพร้อมอยู่ จอง 999 บาท ฟรีดาวน์ กู้ 100% ผ่อนต่ำเริ่ม 1,999 บาท Rent to Own ผ่อนตรง การันตี Yield5% ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า

กล่าวว่า ตลาดรวมอสังหาฯ ไตรมาส 3 ปีนี้ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อจากไตรมาส 2 ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากมาตรการต่างๆ และเป็นโอกาสที่ดีที่แสนสิริครบรอบ 40 ปี จึงและส่วนลดต่างๆ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ซื้อ เช่น ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน ฟรีเฟอร์นิเจอร์ ฟรีค่าส่วนกลาง ที่พร้อมให้ลูกค้าได้รับโปรโมชันแรงที่สุดในตลาดเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายปี 67 ที่ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 52,000 ล้านบาทสำหรับโปรโมชัน "หวานเลย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 2 ปี" เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 67 โดยมีโครงการที่แสนสิริคัดสรรมาให้ลูกค้า รวม 99 โครงการ ในโลเกชันศักยภาพ แบ่งเป็นกลุ่มคอนโดมิเนียม 25 โครงการ (ส่วนลดสูงสุด 1.6 ล้านบาท*) ในส่วนของบ้านและทาวน์โฮมจำนวน 74 โครงการกล่าวว่า สถานการณ์โดยได้ลูกค้าที่กำลังมองหาคอนโดฯ ในช่วงนี้ได้เลือกโครงการคอนโดฯ ที่ถูกใจ และเลือกโปรโมชันที่อยากได้ด้วยตัวเอง โดยมีพฤกษาดูแลรับจบให้ในทุกดีลตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งตอบโจทย์ทั้งการซื้อเพื่ออยู่อาศัย และซื้อเพื่อการลงทุน พฤกษาส่งมอบความตั้งใจที่อยากให้ลูกค้าอยู่ดี มีสุข แบบ “Live well Stay well” คุณภาพที่มั่นใจพร้อมบริการที่ครบวงจรของการอยู่อาศัย ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นครอบครัวพฤกษาโดยโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญครอบคลุมทำเลติดรถไฟฟ้า BTS-MRT เดินทางสะดวกทั่วกรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น1.55-5.59 ล้านบาท ได้แก่แชปเตอร์ จุฬา สามย่าน แชปเตอร์ ทองหล่อ 25 แชปเตอร์ วัน สปาร์ค จรัญ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย เดอะ ทรี หัวหมาก อินเตอร์เชนจ์ เดอะ ไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ เดอะ ไพรเวซี่ พาร์ค เตาปูน พลัม คอนโด พระราม 2 พลัมคอนโด สุขุมวิท 62 และ พลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ-ดอนเมือง คิกออฟแคมเปญมอบความคุ้มค่าให้ลูกค้าคอนโดฯ ตั้งแต่วันนี้-31 ส.ค.67 นี้LPN คัด 35 โครงการจัดแคมเปญฉลองครบ 35 ปีด้านกล่าวว่าครอบคลุมทั้งคอนโดฯ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมทุกเซกเมนต์ บนทำเลศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ เช่นโครงการ เอิร์น บาย แอล.พี.เอ็น. บ้านลุมพินี นิวนครปฐม เฮ้าส์ 24 คูคตสเตชั่น เพลส 168 ปิ่นเกล้า และโครงการพร้อมอยู่ เช่น ลุมพินี ทาวน์วิลล์ สายไหม 18-พหลโยธิน ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด สเตชั่น ลุมพินี วิลล์ จรัญ-ไฟฉาย เมซอง 168 เมืองทอง วิลล่า 168 เวสต์เกต เป็นต้น อีกทั้งยังมีข้อเสนอพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดี และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยคุณภาพของ LPN ในราคาพิเศษสุดผู้นำการพัฒนาอสังหาฯ แนวราบ แนวสูง บนทำเลศักยภาพ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าโดยโครงการ บีลีฟ รวมโชค บีลีฟ สันทราย-แม่โจ้ บีลีฟ วงแหวน-สันกำแพง อรสิริน 11 โครงการ อรสิรินวิลล์ โชตนา อรสิรินวิลล์ ดอนจั่น อรสิรินวิลล์ ท่ารั้ว ทาวน์โฮมอรสิริน 6 โครงการThe Astra ช้างคลาน The Astra Sky River โครงการ ARISE มหิดล โครงการ The Next1 รวมโชค TheNext 2 หนองประทีป The Next 3 รวมโชค The Next Premier รวมโชค The Next 7yod The Next รวมโชค-ซิตี้ฮอลล์ โครงการ Urban MYX หางดง OBC1 รวมโชค