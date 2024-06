เซ็นทรัลพัฒนา จัดงานโชว์บ้าน-คอนโดฯ-ทาวน์โฮม พร้อมโปรพิเศษสุดคุ้ม 27-30 มิ.ย.นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

กล่าวว่า “เป็นการรวมโครงการบ้าน คอนโดฯ ทาวน์โฮม ของเซ็นทรัลพัฒนากว่า 20 โครงการทั่วประเทศ พร้อมโปรโมชันที่เราการันตีว่าจัดเต็มจัดแรงที่สุดในรอบปี สำหรับคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยหรือนักลงทุนที่สนใจในทำเลใกล้ศูนย์การค้า โดยมีไฮไลต์ที่สำคัญคือ บ้านนิรดา ซึ่งเป็นโครงการ Luxury Class จากเซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ ที่มีคอนเซ็ปต์ของโครงการที่ออกแบบมาพร้อมความภาคภูมิใจในความสมบูรณ์แบบในทุกองค์ประกอบของงานออกแบบและความงดงามในการใช้ชีวิต จนเกิดเป็นเอกลักษณ์สะท้อนความหมายแห่งความเป็นที่สุดใน 3 ทำเลคุณภาพ ได้แก่ บ้านนิรดา พระราม 2 บ้านนิรดา อุทยาน อักษะ และบ้านนิรดา เอกชัย-วงแหวน พร้อมเตรียมพบกับโครงการใหม่ คอนโดมิเนียม ‘เอสเซ็นท์ บางนา’ ชูจุดขายใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา โดยมีคอนเซ็ปต์รูปแบบใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร Inspired by ‘Urban Next Generation’ เปิดจองรอบพิเศษภายในงานนี้เท่านั้น”ภายในงานยังมี คุณตุลย์ เล็กอุทัย มาร่วมกิจกรรม Picture Talk พร้อมด้วย Brand Showcase จาก Partner ชั้นนำ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อฟรี สำหรับลูกค้าที่กังวลเรื่องดอกเบี้ยและสินเชื่อ ซึ่งความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือดอกเบี้ยพิเศษที่จัดให้เฉพาะงานนี้เท่านั้น สำหรับการจัดงานในครั้งคาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีเช่นเคย เนื่องจากใน 1 ปีเซ็นทรัลพัฒนาจะจัดแคมเปญเพียง 1 ครั้งเท่านั้น งานนี้จึงเรียกได้ว่าให้เกินคุ้มแน่ๆ รวมถึงการจัดงานที่เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพฯ จึงสามารถเข้าถึงทั้งกลุ่มลูกค้าอยู่อาศัยและกลุ่มนักลงทุน และขยายกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มขึ้นด้วยบ้านเดี่ยวระดับ Luxury Class พร้อมคลับเฮาส์สุดหรูและพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยดีไซน์ Modern Mediterranean ที่มีความหรูหรา โดดเด่นด้วยประตูหน้าต่างทรงสูง และรูปทรงโค้งมนที่ทำให้บ้านดูอบอุ่นผ่อนคลาย มาพร้อมการออกแบบพื้นที่ใช้สอยและสวนหน้าบ้านอย่างลงตัว หรือดีไซน์ Modern English ที่ออกแบบอย่างเรียบหรู สง่างาม ในโทนสีสบายตา พร้อมการออกแบบพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว ทุกโครงการพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวสูงสุด บนทำเลที่รายล้อมไปด้วยโรงพยาบาล โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า เดินทางสะดวกด้วยทางเข้าออกที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนได้หลายสายและตื่นตาตื่นใจไปกับการเปิดตัวครั้งแรกของคอนโดฯ ใหม่แต่งครบ* ใกล้เซ็นทรัลบางนาเพียง 500 เมตร ราคาเริ่มต้น 1.89 ล้านบาท* จากแนวคิด Urban Next Generation ศูนย์กลางการใช้ชีวิตแห่งใหม่บนทำเลศักยภาพที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตเพื่อบาลานซ์ทั้ง Live Work Play ของคนยุคใหม่เข้าด้วยกัน ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านที่ผสานพื้นที่สีเขียวเข้ากับที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัว เพื่อให้คุณ Start ชีวิตที่ “ใช่” ได้ที่นี่ พร้อมแคมเปญพิเศษในงานนี้ที่เดียว!ช้าหมด! อดแปลงสวย เซ็นทรัลพัฒนา จัดให้คุ้มเกินคุ้ม ให้สุดทุกโปรกว่า 20 โครงการทั่วไทย พร้อมโซนพิเศษภายในงาน Brand Showcase จาก Partner โซนโปรโมชัน โซนเวิร์กชอป และกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ในงาน IMAGINING BETTER LIVING ที่เซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณชั้น 1 เซ็นทรัล คอร์ต วันที่ 27-30 มิถุนายนนี้เท่านั้นโดยมีโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ ดังนี้บ้าน ทาวน์โฮม พร้อมอยู่ รับส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท * Upgrade The 1 Exclusive* (1 สิทธิ/การจองเท่านั้น*) และดอกเบี้ยพิเศษ- นิยาม บรมราชชนนี ราคาเริ่มต้น 23.9-60 ล้านบาท*- บ้านนิรดา 3 ทำเล ราคาเริ่มต้น 20-35 ล้านบาท*- บ้านนินญา ราชพฤกษ์ ราคาเริ่มต้น 8.9-17.9 ล้านบาท*- บ้านนินญา กัลปพฤกษ์ ราคาเริ่มต้น 9.9 ล้านบาท*- บ้านนิรติ ดอนเมือง ราคาเริ่มต้น 4.39-11 ล้านบาท*- บ้านนิรติ บางนา ราคาเริ่มต้น 7.49-7.89 ล้านบาท*- บ้านนิรติ เชียงราย ราคาเริ่มต้น 4.89-7.89 ล้านบาท*- บ้านนิรติ เชียงใหม่ ราคาเริ่มต้น 6.55-14 ล้านบาท*- บ้านนิรติ นครศรีธรรมราช ราคาเริ่มต้น 6.5-10.79 ล้านบาท*- เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก ราคาเริ่มต้น 2.39-5.55 ล้านบาท*- ฟีลภูเก็ต ราคาเริ่มต้น 3.04-3.2 ล้านบาท*- เอสเซ็นท์ 9 โครงการ ราคาเริ่มต้น 1.69-5 ล้านบาท* (หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ตรัง เพชรบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา โคราช ระยอง นครสวรรค์)