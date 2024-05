ORI ดึงครีเอเตอร์นักขาย เร่งระบาย 28 โครงการ กับแคมเปญเด็ด “ORIGIN LIVE รับล้าน”ดันยอดเพิ่ม 10%

ORIGIN VERTICAL ในเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ต่อยอดกลยุทธ์ Everyone Can Sell เปิดตัว Affiliate Program ภายใต้แคมเปญ “ORIGIN LIVE รับล้าน” เปิดทางครีเอเตอร์นักขายทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์คอนเทนท์คอนโด พร้อมรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุด 1 ล้าน เปิดทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และหลากหลาย รับสมัครถึง 31 ก.ค.นี้ พร้อมดึง 3 ครีเอเตอร์ตัวท็อป มายด์ ณภศศิ-เอแคลร์ จือปาก-เอิ้ก ชาลิสา โชว์สเต็ปสุดยอดนักขายผ่าน Live 16 พ.ค.นี้ ยกทัพ 15 คอนโด หลากเซ็กเมนท์ทั้งโครงการใหม่และพร้อมอยู่ มอบส่วนลดสูงสุด 4 ล้าน พร้อมของแถมสุดพิเศษเฉพาะในไลฟ์เท่านั้น

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท #ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ORIGIN VERTICAL ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORIผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกที่ทุกบริษัทต้องเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 บริษัทถือเป็นผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ในการเดินหน้าปรับตัวและสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ อย่าง “Everyone Can Sell” เปลี่ยนพนักงานทุกคนทุกตำแหน่งในเครือเป็น Micro-Influencer ร่วมนำเสนอสินค้าที่อยู่อาศัยในเครือสู่กลุ่มเป้าหมายใกล้ตัวของตัวเอง จนประสบความสำเร็จ สามารถสร้างยอดขายจากกลยุทธ์ดังกล่าวได้ถึงกว่า 10% ของยอดขายทั้งปีในปี 2567 นี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ต่อยอดจากคนในองค์กร สู่ความร่วมมือกับเหล่าครีเอเตอร์ในลักษณะ Affiliate Program ภายใต้แคมเปญ “ORIGIN LIVE รับล้าน” เปิดทางเหล่าครีเอเตอร์ร่วมสร้างสรรค์คอนเทนท์ที่เกี่ยวข้องกับคอนโดมิเนียมในเครือ ORIGIN VERTICAL ที่เข้าร่วมแคมเปญ จำนวน 28 โครงการ ลงบนช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองทุกแพลตฟอร์ม เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง 1 ล้านบาท*“ประเทศไทยเรามีครีเอเตอร์ทั้งรายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ ที่มีความสามารถจำนวนมาก เรามองว่าแคมเปญนี้จะช่วยเป็นพื้นที่ให้ครีเอเตอร์ได้ปล่อยของ ได้แสดงพลังความสามารถอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้าก็ได้คนที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของตัวเอง มาเป็นคนบอกเล่าถึงคอนโดมิเนียมแต่ละโครงการ ผ่านมุมมองใหม่ๆ อย่างเข้าใจ” นายกฤษณ์​ กล่าวสำหรับโครงการที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 28 โครงการ ประกอบด้วย 9 แบรนด์ ได้แก่ Park Origin,Hampton, SOHO, Knightbridge, Kensington, Notting Hill, The Origin, Brixton, Brompton พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนหลากหลายเจเนอเรชั่น ทั้ง Gen Z, Gen Y, Gen X รวมถึงมีฟังก์ชันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยครีเอเตอร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นครีเอเตอร์ได้ที่ www.origin.co.th พร้อมรับลิงค์ส่วนตัวเฉพาะสำหรับแต่ละครีเอเตอร์ ผ่านทางอีเมล สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค.นี้นายกฤษณ์ กล่าวอีกว่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เหล่าครีเอเตอร์ บริษัทเตรียมจัดแคมเปญ ORIGIN LIVE รับล้าน ร่วมกับ 3 ครีเอเตอร์ตัวท็อป ได้แก่ มายด์ ณภศศิ, เอแคลร์ จือปาก, เอิ้ก ชาลิสา ซึ่งเป็นนักขายที่มาแรงที่สุดแห่งปี มาร่วม Live พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษกับคอนโดมิเนียมทั้งโครงการใหม่และพร้อมอยู่รวม 15 โครงการ จากทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มอบส่วนลดสูงสุดภายใน Live ถึง 4 ล้านบาท โดยจะ Live ในวันที่ 16 พ.ค. 67 และ 12 มิ.ย. 67 เวลา 19.00 น. ทาง Facebook และ Tiktok ของ ORIGIN VERTICAL และช่องทางของสุดยอดนักขายสำหรับ 15 โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญในวันดังกล่าว ครอบคลุมทั้งโครงการคอนโดพร้อมอยู่กลางเมือง คอนโดพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้า คอนโดฝั่งธนใกล้รถไฟฟ้า คอนโดพร้อมอยู่และคอนโดใหม่แถบบางแสน ศรีราชา คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ Origin Pet Familyสำหรับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย 1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย (Residential Development Business)พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรมาแล้ว 159 โครงการ (ณ สิ้นไตรมาส 4/2566) เช่น แบรนด์ พาร์ค ออริจิ้น (Park Origin), โซ ออริจิ้น (So Origin), ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ (Origin Plug & Play), ไนท์บริดจ์ (Knightsbridge), นอตติ้ง ฮิลล์ (Notting Hill), ออริจิ้น เพลส (Origin Place), ดิ ออริจิ้น(The Origin), เคนซิงตัน(Kensington), แฮมป์ตัน(Hampton), ออริจิ้น เพลย์ (Origin Play), บริกซ์ตัน (Brixton) และ บริทาเนีย (Britania) รวมมูลค่าโครงการกว่า 242,744 ล้านบาท 2.ธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ค้าปลีก 3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจให้บริการลูกบ้าน ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และ 4.ธุรกิจเมกะเทรนด์ระยะยาว (Mega Trends) กลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจเฮลท์แคร์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจด้านการเงิน ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้บริโภคแบบครบวงจร