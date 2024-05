MONEY EXPO 2024 BANGKOK ชู 7 โซนบริการการเงินการลงทุนคร

เปิดฉากแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับ งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 MONEY EXPO 2024 BANGKOK โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.39 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมด้วยนายธนาคาร นักธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 MONEY EXPO 2024 BANGKOK ที่ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Finance for All การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคน” ในวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทรถยนต์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำบริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจร พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษมาแข่งขันกันอย่างเต็มที่ใน 7 โซนบริการ ได้แก่ ตลาดเงิน, ตลาดทุน, ประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ, อสังหาริมทรัพย์/รถยนต์/บริษัทเอกชน, Franchise SMEs, Food Zone by Gourmet & Cuisine และ Health & Wellness Expo ครั้งที่ 3“ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษมามอบให้กับประชาชนชาวกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.73% ต่อปี) เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 111 วัน ดอกเบี้ยแบบ Step Up สูงสุด 21% ต่อปี (หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.70% ต่อปี) สินเชื่อธุรกิจสีเขียว อัตราดอกเบี้ย 1.11% ต่อปี นาน 3 เดือน สินเชื่อเอสเอ็มอี เสริมสภาพคล่องธุรกิจ ดอกเบี้ยคงที่ 2.99% ต่อปี (กู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนาน 15 ปี) ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 60% (อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 1 ปีแรก ดอกเบี้ยเฉลี่ย 4-5% ต่อปี) สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.2% ต่อปี (ดอกเบี้ยตลอดสัญญา 4.20-9.94% ต่อปี) บัตรกดเงินสด ดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก (เฉลี่ย 25% ต่อปี) ซื้อคอนโดฯ รับส่วนลดสูงสุด 15% ฟรีเฟอร์นิเจอร์ Built-in ลงทุนอสังหาฯ รับผลตอบแทน 10% เป็นต้น”แบงก์- นอนแบงก์-ประกัน-บล.-บลจ.เสิร์ฟแคมเปญแรงแห่งปี ที่นี่ที่เดียวโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านครบวงจร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก (เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี เดือนที่ 7-36 อัตราดอกเบี้ย 3.19% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา ธนาคารออมสิน สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย สินเชื่อบ้าน ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.950% (เฉลี่ย 3 ปี 2.950%) ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้านกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ปีแรก กู้ได้สูงสุด 100% ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านบัวหลวง ดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิภายในงาน ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านแลกเงิน ดอกเบี้ยต่ำปีแรก 6.05% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี, สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 3 ปี เริ่มต้น 1.99% ต่อปี นาน 1 ปี วงเงินกู้สูงสุด 100% ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี, สินเชื่อบ้าน ดอกโดนใจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี เริ่มต้น 1.58% ต่อปี นาน 7 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 100% ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 7.85-14.55% ต่อปี ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต สินเชื่อบ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 6.18% ต่อปี (ปกติ 6.95% ต่อปี, สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทางเลือกที่ 1 : ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ ปีแรก 2.79% ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปีแรก 3.59% ต่อปี) ทางเลือกที่ 2 : ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปีแรก 3.39% ต่อปี (จากปกติ ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.49% ต่อปี), สินเชื่อบ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปีแรก เริ่มเพียง 4.50% ต่อปี, สินเชื่อบ้าน-คอนโดฯใหม่ อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปีแรก เริ่มเพียง 3.30% ต่อปี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ดอกเบี้ยคงที่ ปีแรกเริ่มต้น 2.89% วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้าน นาน 35 ปี, สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.99% วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้าน นาน 35 ปี, สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีแรก 3.99% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 30 ล้าน นาน 20 ปีโปรโมชั่นทรัพย์ NPA/บ้านมือสอง : ธนาคารกสิกรไทย ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย (K-Property) ลดราคาสูงสุด 60% อัตราดอกเบี้ย1.99% นาน 1 ปีแรก กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าโอนสูงสุด 200,000 บาท ธนาคารกรุงไทย ทรัพย์ NPA ลดราคาสูงสุด 55% ค่าโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อจ่ายเพียง 1% ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 45% ของราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด นานสูงสุด 24 เดือนโปรโมชั่นสินเชื่อส่วนบุคคล : ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทย Smart Money อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 20-24% ต่อปี ผ่อนนาน 60 เดือน สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 11.07-16.57% ต่อปี สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 7.87% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก อัตราดอกเบี้ย 17-25% ต่อปี, บัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช อัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก, บัตรกดเงินสด ทีทีบี บ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 8.20% ต่อปี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ย 9.99% นาน 12 เดือน วงเงินกู้ 2 ล้านบาท, สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผ่อนทองดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือดอกเบี้ย 0.74% นานสูงสุด 48 เดือน (ผ่อนชำระผ่านอิออน แฮปปี้ เพย์ เมื่อมียอด 15,000 บาทขึ้นไป/อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง Effective rate 15.79% ต่อปี) (ผ่อนชำระผ่านอิออน แฮปปี้ แพลน เมื่อมียอด 3,000 บาทขึ้นไป/อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง Effective rate 15.83% ต่อปี)โปรโมชั่นเงินฝาก/สลากออมทรัพย์ : ธนาคารออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 111 วัน ดอกเบี้ยแบบ Step Up สูงสุด 21% ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.70% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากได้สูงสุด 500,000 บาทต่อราย จำนวนจำกัดวันละ 200 สิทธิ์ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์, เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน อัตราดอกบี้ย 1.53% (ขั้นต่ำ 10,000 บาท 4 เดือน) เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกบี้ย 1.82% (ขั้นต่ำ 10,000 บาท 11 เดือน) ธนาคารกรุงไทย เงินฝาก Krungthai Next Saving อัตราดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดนาคราช ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ราคาหน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ลุ้นรับรางวัลใหญ่สูงสุดมูลค่า 2 ล้านบาท, สลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดเกล็ดดาว พลัส ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.15% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ราคาหน่วยละ 5,000 บาท อายุสลาก 2 ปี ลุ้นรับรางวัลใหญ่สูงสุดมูลค่า 1 ล้านบาท, สลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.25% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ราคาหน่วยละ 50,000 บาท อายุสลาก 2 ปี ลุ้นรับรางวัลใหญ่สูงสุดมูลค่า 3 ล้านบาท, สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน Plus ผลตอบแทนหน้าสลาก 2.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ราคาหน่วยละ 10 ล้านบาท อายุสลาก 2 ปี ลุ้นรับรางวัลใหญ่สูงสุดมูลค่า 1 ล้านบาท ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส (Speed D+) ดอกเบี้ยสูงสุด 1.88% ต่อปี, เงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.88% ต่อปี กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ออมเงิน รับเพิ่ม 150 บาท ออมเดือนละ 300 บาท ไม่ต้องออมเท่ากันทุกปี เงินออมลดหย่อนภาษีได้ ธนาคารกรุงเทพ เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีโปรโมชั่นประกัน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ยสูงสุดในแต่ละวัน 1 ล้านบาทขึ้นไปรับทองคำ มูลค่า 50,000 บาท เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด บมจ.กรุงเทพประกันภัยประกันภัยส่วนลดพิเศษ! เมื่อทำประกันภัยเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน บมจ.ทิพยประกันภัย ประกันภัยรับส่วนลดเบี้ยสูงสุด 23% บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซัมซุง เวลท์ โพรเทคชัน 85/5 และ ซัมซุง เวลท์ โพรเทคชัน 85/7 ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ยต่อปีสูงสุดถึง 2.84%, ซัมซุงบำนาญ A90/5 ตอบโจทย์ เพื่อชีวิตที่เกษียณ ผลตอบแทน เฉลี่ยสูงสุด 3% บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันออมทรัพย์ คุ้มเต็ม Max 3/2, ประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มอัลตร้า10/5 และประกันสุขภาพเหมาจ่าย Healthy Max พร้อมโปรโมชั่นพิเศษในงานโปรโมชั่นสินเชื่อเอสเอ็มอี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ SME อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสุด 20 ปี, สินเชื่อ SME วงเงินสูง X3 ได้วงเงินสูงสุด 3 เท่า อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี, ธนาคารออมสิน สินเชื่อธุรกิจ GSB Green Biz อัตราดอกเบี้ย 1.11% ต่อปี นาน 3 เดือน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สินเชื่อ One SMEs อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.35% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสูงสุด ไม่เกิน 1.25% ต่อปี ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ, สินเชื่อเอ็กซิมเริ่มต้นส่งออก อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.60% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย,สินเชื่อ EXIM E-Commerce Financing อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.85% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท, สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.60% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี สิทธิประโยชน์ ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี ในปีแรก สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,สินเชื่อ EXIM Green Start อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.35% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200 ล้านบาท สิทธิประโยชน์ ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ต่อปีใน 6 เดือนแรก สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในงาน, สินเชื่อ EXIM Green Goal อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.85% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย, สินเชื่อ EXIM Solar D-Carbon Financing อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.10% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย,บริการประกันส่งออก EXIM for Small Biz อัตราเบี้ยประกัน เริ่มต้น 600 บาท อัตราความคุ้มครอง 70% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น วงเงินรับประกันสูงสุด 2 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สินเชื่อ BCG LOAN สินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR-2.75% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท นานสูงสุด 15 ปี (24 เดือนแรกไม่ต้องจ่ายต้น), สินเชื่อ SME SPEED UP อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR-1.25% ต่อปี วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท นานสูงสุด 12 ปี สินเชื่อ SME Refinance อัตราดอกเบี้ย 2.99 % ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท นานสูงสุด 15 ปี, สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้รับเหมา วงเงินกู้สูง 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR +1% ต่อปี, สินเชื่อแฟคตอริ่ง รับซื้อสูงสุด 90% ของมูลหนี้ทางการค้า รับซื้อสูงสุด 50% กรณีส่งมอบงาน แต่ยังไม่ได้ตรวจรับงวดงาน เครดิตนานถึง 180 วัน,สินเชื่อจิ๋วสุดแจ๋ว วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR +6 ต่อปี นานสูงสุด 5 ปี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สินเชื่อ Start up วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำ 3% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก ปีถัดไปจ่ายคนละครึ่ง (1.5% ต่อปี) ตลอดอายุการค้ำประกัน, สินเชื่อ Small Biz วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก และค้ำประกันสูงสุด 10 ปี, สินเชื่อ Smart One วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก และค้ำประกันสูงสุด 10 ปี,สินเชื่อ Smart Biz วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.25% ต่อปี ฟรี 3 ปีแรก และค้ำประกันสูงสุด 10 ปี, สินเชื่อ Smart Green วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาทรวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.5% ต่อปี ฟรี 4 ปีแรก และค้ำประกันสูงสุด 10 ปี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อกรุงศรี SME สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อธุรกิจ (Commercial Loan) ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR-1% วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุนผ่อนชำระสูงสุด 8 ปี อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามระเบียบของธนาคารโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อรถคือเงิน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.89% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.89-8.05% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.47-15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา) สินเชื่อรถยนต์ใหม่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.20-5.60% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.20-9.94% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา) ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดร์ฟ สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดร์ฟ แบบไม่โอนเล่ม และทราบผลอนุมัติเบื้องต้น ที่บูธทีทีบี รับส่วนลดดอกเบี้ย 1% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติต้องไม่ต่ำกว่า 12% ต่อปี บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สินเชื่อรถยนต์มือสอง AEON AUTO LOAN อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.99% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง Effective rate 5.65% ต่อปี), ผ่อนรถจักรยานยนต์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 18 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) หรือ หรือดอกเบี้ย 0.89% เดือน นานสูงสุด 48 เดือน (ทุกรุ่นที่ร่วมรายการ) เมื่อมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง Effective rate 18.68% ต่อปี)** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด #กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวฟรี! สัมมนาจัดเต็ม 4 วันชมมินิคอนเสิร์ตศิลปินสุดฮอตภายในงานยังจัดให้มีสัมมนาฟรี สำหรับประชาชนและนักลงทุนที่สนใจโดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ Future Bank ธนาคารยุคหน้า ลูกค้าได้อะไร?, Digital Asset Trends and Opportunity 2024, นวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่บนเทคโนโลยี บล็อกเชน, HOW TO ออม กอช. อย่างไรให้ได้บำนาญ, บทบาท ธปท.ในการรับมือภัยการเงิน, เริ่มต้นลงทุนคริปโทอย่างไรให้ปลอดภัยในปี 2024 ผ่าน Exchange และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล, สินทรัพย์เด่นและหุ้นดี ที่ต้องมีติดพอร์ต รับครึ่งหลังปี 2024, เก็บหุ้นไทยยังไง ไม่ให้ "ขายหมู" พร้อม "หุ้นเกรด A" ประจำพอร์ต 2H/67 Digital Asset Narrative 2024 ลงทุนอย่างไรให้มีกำไร, Macroeconomics Trend & Crypto World Adoption, ทิศทางเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก และกลยุทธ์การลงทุนในครึ่งปีหลัง, นำ Blockchain ไปใช้ในภาคธุรกิจอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้นพลาดไม่ได้กับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดาราสุดฮอต อาทิ Park Malody นนน กรภัทร์ และหมอดูชื่อดัง อ.คฑา ชินบัญชร ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม “ธุรกรรมนำโชค : Lucky Me Coins” สำหรับประชาชนที่สมัครทำธุรกรรมภายในงาน MONEY EXPO 2024 BANGKOK ที่มียอดธุรกรรมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถร่วมกิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชั่น “Money Expo Plus” รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล อาทิ iPhone15 เก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพ Amaxs รุ่น ROBO 8989 เครื่องอโรม่า และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายสำหรับงานในครั้งนี้ ยังคงจัดในรูปแบบ Hybrid Exhibition ที่ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงิน และการลงทุนได้อย่างทั่วถึง ทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น