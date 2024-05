MONEY EXPO 2024 BANGKOK โปรแรง กู้บ้าน 0% 3 เดือน สินเชื่อสีเขียว 1.11%

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 MONEY EXPO 2024 BANGKOK แบงก์-นอนแบงก์-ประกัน-บล.-บลจ. จัดหนักโปรแรงแห่งปี สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก เงินฝากดอกเบี้ย 2.88% ต่อปี สินเชื่อสีเขียว ดอกเบี้ย 1.11% สินเชื่อเอสเอ็มอี เสริมสภาพคล่องธุรกิจ ดอกเบี้ยคงที่ 2.99 % ต่อปี ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 60% สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.2% ต่อปี บัตรกดเงินสด ดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก ซื้อประกันภัย ลดเบี้ยสูงสุด 23% ซื้อคอนโดรับส่วนลดสูงสุด 15% ลงทุนอสังหาฯ รับผลตอบแทน 10% ฟังฟรี! สัมมนาโดยกูรูดัง พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตฟรี! จาก Park Malody และนนน กรภัทร์ วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี





















นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 MONEY EXPO 2024 BANGKOK วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Digital Finance for All การเงินดิจิทัล เพื่อทุกคน” สอดรับกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค “การเงินดิจิทัล (Digital Finance)”นางสาวภาคนีกล่าวว่า ภายในงานประกอบด้วย 7 โซนบริการ ได้แก่ ตลาดเงิน, ตลาดทุน, ประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ, อสังหาริมทรัพย์/รถยนต์/บริษัทเอกชน, Franchise SMEs, Food Zone by Gourmet & Cuisine และ Health & Wellness Expo ครั้งที่ 3 โดยมีธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หน่วยงานรัฐและเอกชน มานำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อธุรกิจ เงินฝากทุกประเภท รวมทั้งประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพส่วนแคมเปญโปรโมชั่นในปีนี้ ธนาคารและสถาบันการเงินก็ยังคงนำมาแข่งขันกันอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดแห่งปี เช่น สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.73% ต่อปี),สินเชื่อสีเขียว ดอกเบี้ย 1.11% นาน 3 เดือน , เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.88% ต่อปี (ฝากตั้งแต่ 50,000-100,000 บาท) สินเชื่อเอสเอ็มอี เสริมสภาพคล่องธุรกิจ ดอกเบี้ยคงที่ 2.99% ต่อปี (กู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนาน 15 ปี) ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 60% (อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 1 ปีแรก ดอกเบี้ยเฉลี่ย 4-5% ต่อปี) สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.2% ต่อปี (ดอกเบี้ยตลอดสัญญา 4.20-9.94% ต่อปี) บัตรกดเงินสด อัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก (เฉลี่ย 25% ต่อปี) ซื้อคอนโดฯ รับส่วนลดสูงสุด 15% ฟรี เฟอร์นิเจอร์ Built-in ลงทุนอสังหาฯ รับผลตอบแทน 10% เป็นต้น #กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวรวมถึงผู้สมัครทำธุรกรรมภายในงานที่มียอดธุรกรรมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถร่วมกิจกรรม “ธุรกรรมนำโชค Lucky ME Coins” ผ่านทางแอปพลิเคชั่น “Money Expo Plus” รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล อาทิ iPhone15 เก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพ Amaxs รุ่น ROBO 8989 เครื่องอโรม่า และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน จัดเต็ม 4 วัน ตลอดการจัดงาน โดยมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ Future Bank ธนาคารยุคหน้า ลูกค้าได้อะไร?, Digital Asset Trends and Opportunity 2024, นวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่บนเทคโนโลยี บล็อกเชน, HOW TO ออม กอช.อย่างไรให้ได้บำนาญ, บทบาท ธปท.ในการรับมือภัยการเงิน, เริ่มต้นลงทุนคริปโทอย่างไรให้ปลอดภัยในปี 2024 ผ่าน Exchange และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล, สินทรัพย์เด่นและหุ้นดี ที่ต้องมีติดพอร์ต รับครึ่งหลังปี 2024, เก็บหุ้นไทยยังไง ไม่ให้ "ขายหมู" พร้อม "หุ้นเกรด A" ประจำพอร์ต 2H/67 Digital Asset Narrative 2024 ลงทุนอย่างไรให้มีกำไร, Macroeconomics Trend & Crypto World Adoption, ทิศทางเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก และกลยุทธ์การลงทุนในครึ่งปีหลัง, นำ Blockchain ไปใช้ในภาคธุรกิจอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมความบันเทิงชมมินิคอนเสิร์ตฟรี! จากศิลปิน-ดาราชั้นนำ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 อาทิ Park Malody เวลา 15.20-16.00 น. และนนน กรภัทร์ เวลา 16.00-16.40 น.ทั้งนี้ งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 MONEY EXPO 2024 BANGKOK ยังสามารถใช้บริการในงานในรูปแบบ Hybrid Exhibition ที่ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงิน และการลงทุนได้อย่างทั่วถึง ทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นธนาคารออมสิน : เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน อัตราดอกบี้ย 1.53% (ขั้นต่ำ 10,000 บาท 4 เดือน) เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกบี้ย 1.82% (ขั้นต่ำ 10,000 บาท 11 เดือน) สินเชื่อธุรกิจ GSB Green Biz อัตราดอกเบี้ย 1.11% ต่อปี นาน 3 เดือน สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย สินเชื่อบ้าน ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.950% (เฉลี่ย 3 ปี 4.735%)ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก (เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ) ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ยสูงสุดในแต่ละวัน 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำ มูลค่า 50,000 บาท สินเชื่อกรุงศรี SME สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาทธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบ้านกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ปีแรก กู้ได้สูงสุด 100% ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย (K-Property) ลดราคาสูงสุด 50% อัตราดอกเบี้ย1.99% นาน 1 ปีแรก กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าโอนสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อธุรกิจ (K SME) ปรึกษาและลงทะเบียนขอสินเชื่อภายในงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด สินเชื่อธุรกิจ (Commercial Loan) ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR-1% วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุน ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 8 ปี อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามระเบียบของธนาคารธนาคารกรุงเทพ : เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีธนาคารกรุงไทย : สินเชื่อบ้านแลกเงิน ดอกเบี้ยต่ำปีแรก 6.05% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 3 ปี เริ่มต้น 1.99% ต่อปี นาน 1 ปี วงเงินกู้สูงสุด 100%ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี สินเชื่อบ้าน ดอกโดนใจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี เริ่มต้น 1.58% ต่อปี นาน 7 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 100% ทรัพย์ NPA ลดราคาสูงสุด 55% เงินฝาก Krungthai Next Saving อัตราดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี สินเชื่อ SME อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสุด 20 ปี สินเชื่อ SME วงเงินสูง X3 ได้วงเงินสูงสุด 3 เท่า อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 20-24% ต่อปี ผ่อนนาน 60 เดือน สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 11.07-16.57% ต่อปี สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 7.87% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 7.85-14.55% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) ปัจจุบันเท่ากับ 7.30% ต่อปี สินเชื่อรถคือเงิน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.89% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.89-8.05% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.47-15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา) สินเชื่อรถยนต์ใหม่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.20-5.60% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.20-9.94% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี เดือนที่ 7-36 อัตราดอกเบี้ย 3.19% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 45% ของราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด นานสูงสุด 24 เดือน สลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดนาคราช ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ราคาหน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ลุ้นรับรางวัลใหญ่สูงสุดมูลค่า 2 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดเกล็ดดาว พลัส ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.15% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ราคา หน่วยละ 5,000 บาท อายุสลาก 2 ปี ลุ้นรับรางวัลใหญ่สูงสุดมูลค่า 1 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.25% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ราคาหน่วยละ 50,000 บาท อายุสลาก 2 ปี ลุ้นรับรางวัลใหญ่สูงสุดมูลค่า 3 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน Plus ผลตอบแทนหน้าสลาก 2.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ราคาหน่วยละ 10 ล้านบาท อายุสลาก 2 ปี ลุ้นรับรางวัลใหญ่สูงสุดมูลค่า 1 ล้านบาทธนาคารทีเอ็มบีธนชาต : สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก อัตราดอกเบี้ย 17-25% ต่อปี บัตรกดเงินสด แฟลช อัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก สินเชื่อบ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 6.18% ต่อปี (ปกติ 6.95% ต่อปี) บัตรกดเงินสด ทีทีบี บ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 8.20% ต่อปี สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทางเลือกที่ 1 : ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ ปีแรก 2.79% ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปีแรก 3.59% ต่อปี) ทางเลือกที่ 2 : ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปีแรก 3.39% ต่อปี (จากปกติ ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.49% ต่อปี) สินเชื่อบ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปีแรก เริ่มเพียง 4.50% ต่อปี สินเชื่อบ้าน-คอนโดฯใหม่ อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปีแรก เริ่มเพียง 3.30% ต่อปี สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ แบบไม่โอนเล่ม และทราบผลอนุมัติเบื้องต้น ที่บูธทีทีบี รับ ส่วนลดดอกเบี้ย 1% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ต้องไม่ต่ำกว่า 12% ต่อปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย : สินเชื่อ One SMEs อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.35% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสูงสุด ไม่เกิน 1.25% ต่อปี ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ สินเชื่อเอ็กซิมเริ่มต้นส่งออก อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.60% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย สินเชื่อ EXIM E-Commerce Financing อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.85% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.60% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี สิทธิประโยชน์ ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี ในปีแรก สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินเชื่อ EXIM Green Start อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.35% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200 ล้านบาท สิทธิประโยชน์ ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ต่อปีใน 6 เดือนแรก สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในงาน สินเชื่อ EXIM Green Goal อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.85% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย สินเชื่อ EXIM Solar D-Carbon Financing อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.10% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อโครงการ EXIM Extra Transformation อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.10% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี บริการประกันส่งออก EXIM for Small Biz อัตราเบี้ยประกัน เริ่มต้น 600 บาท อัตราความคุ้มครอง 70% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น วงเงินรับประกันสูงสุด 2 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย : สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ดอกเบี้ยคงที่ ปีแรกเริ่มต้น 2.89% วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้าน นาน 35 ปี สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.99% วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้าน นาน 35 ปี สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีแรก 3.99% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 30 ล้าน นาน 20 ปี เงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส (Speed D+) ดอกเบี้ยสูงสุด 1.88% ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.88% ต่อปี สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ย 9.99% นาน 12 เดือน วงเงินกู้ 2,000,000 บาท สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : สินเชื่อ BCG LOAN สินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR-2.75% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท นานสูงสุด 15 ปี (24 เดือนแรกไม่ต้องจ่ายต้น) สินเชื่อ SME SPEED UP อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR-1.25% ต่อปี วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท นานสูงสุด 12 ปี สินเชื่อ SME Refinance อัตราดอกเบี้ย 2.99 % ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท นานสูงสุด 15 ปี สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้รับเหมา วงเงินกู้สูง 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR +1% ต่อปี สินเชื่อแฟคตอริ่ง รับซื้อสูงสุด 90% ของมูลหนี้ทางการค้า รับซื้อสูงสุด 50% กรณีส่งมอบงาน แต่ยังไม่ได้ตรวจรับงวดงาน เครดิตนานถึง 180 วัน สินเชื่อจิ๋วสุดแจ๋ว วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR +6 ต่อปี นานสูงสุด 5 ปีบมจ.กรุงเทพประกันภัย : ประกันภัย ส่วนลดพิเศษ! เมื่อทำประกันภัยเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 หรือ 10 เดือนบมจ.ทิพยประกันภัย : ประกันภัย รับส่วนลดเบี้ยสูงสุด 23%บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) : สินเชื่อ Start up วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำ 3% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก ปีถัดไปจ่ายคนละครึ่ง (1.5% ต่อปี) ตลอดอายุการค้ำประกัน สินเชื่อ Small Biz วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก และค้ำประกันสูงสุด 10 ปี สินเชื่อ Smart One วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก และค้ำประกันสูงสุด 10 ปี สินเชื่อ Smart Biz วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.25% ต่อปี ฟรี 3 ปีแรก และค้ำประกันสูงสุด 10 ปี สินเชื่อ Smart Green วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาทรวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.5% ต่อปี ฟรี 4 ปีแรก และค้ำประกันสูงสุด 10 ปีบริษัท สบาย วอช จำกัด : จองแฟรนไชส์ SABUY Wash แพ็กเกจเริ่มต้นเพียง 999,000 บาท เที่ยวญี่ปุ่นฟรี จองเพียง 5,000 บาท ฟรีค่าแฟรนไชส์ 3 ปีบริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : ซัมซุง เวลท์ โพรเทคชัน 85/5 และ ซัมซุง เวลท์ โพรเทคชัน 85/7 ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ยต่อปีสูงสุดถึง 2.84%. ซัมซุงบำนาญ A90/5 ตอบโจทย์ เพื่อชีวิตที่เกษียณ ผลตอบแทน เฉลี่ยสูงสุด 3%บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : ประกันออมทรัพย์ คุ้มเต็ม Max 3/2, ประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มอัลตร้า10/5 และประกันสุขภาพเหมาจ่าย Healthy Max พร้อมโปรโมชั่นพิเศษในงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) : กิจกรรมสัมมนา Fireside chat กับ 3 หัวข้อความรู้ ได้แก่ “โทเคนดิจิทัล อีกหนึ่งทางเลือกลงทุนยุคดิจิทัล” “จะลงทุนหุ้นกู้ ต้องเลือกดูอย่างไร” และ “ลงทุนอย่างรู้ทัน ไม่ถูกหลอกลงทุน”กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) : ออมเงิน รับเพิ่ม 150 บาท เพียงออมกับ กอช. เดือนละ 300 บาท ไม่ต้องออมเท่ากันทุกปี เงินออมลดหย่อนภาษีได้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนลีฟแคปปิตอล จำกัด : บัญชีลงทุนที่ให้คุณมากกว่าออมทรัพย์ ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0.99%บริษัท ออพติโม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด : โปรโมชั่นสุดพิเศษ ส่วนสด 10-15% ผลตอบแทน 10% ฟรี เฟอร์นิเจอร์ Built-in มูลค่าสูงสุด 500,000 บาท