ส่องเทรนด์ Instagram ปี 67 กลุ่ม Gen Z ไม่ปลื้มอะไร 5 สิ่ง

Instagram ยังคงเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มชั้นนำของโลกที่เป็นแหล่งแสดงออกถึงความเป็นตัวตน ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นศูนย์รวมของชุมชนต่างๆ ขณะที่เรากำลังนับถอยหลังสู่สิ้นปี 2023 ลองมาดูเทรนด์สำหรับปีหน้าบน Instagram ที่ได้รับความนิยมใหมู่คนรุ่นใหม่กลุ่ม Gen Zs รวมถึงไลฟ์สไตล์ที่อาจเปลี่ยนไปของคนกลุ่มนี้ในปีพ.ศ. 2567( ค.ศ.2024) ที่จะมาถึงนี้พ.ศ. 2567( ค.ศ.2024) ที่จะมาถึงนี้จากการสำรวจ 2024 Instagram Trend Talk ที่จัดทำร่วมกับ Worth Global Style Network (WGSN)1 ได้สำรวจผู้ใช้ Instagram ที่เป็นกลุ่ม Gen Z* เผยให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์ของ Gen Z ที่จะขับเคลื่อนวัฒนธรรมโลกในปี 2024 ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น ความสัมพันธ์ ไปจนถึง 'ยุคสมัย' และ 'สิ่งที่ไม่ปลื้ม' Trend Talk ยังแสดงให้เห็นว่า Gen Z มองอนาคตไว้อย่างไร รวมถึงความคิดเห็นของพวกเขาในประเด็นต่างๆ มากมาย โดยมีไฮไลท์ต่างๆ ดังต่อไปนี้1. Gen Z กำลังเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาตนเองในปี 2024: คน Gen Z จำนวนมากกว่า 30% ยกให้ปี 2024 เป็นยุคสมัยแห่งการพัฒนาตนเอง โดยมีเป้าหมายที่จะทำงานเพื่อตนเอง รักษาสุขภาพ และท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยที่พวกเขา "ไม่ต้องอาย" ที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ Gen Z ยังสนใจลองอาหารที่กำลังเป็นที่นิยม โดย 45% กล่าวว่าพวกเขาสนใจผลิตภัณฑ์วีแกน และมี 42% อยากลองรับประทานอาหารที่ทำมาจากพืช2. Gen Z ใช้โซเชียลมีเดียเป็นวิธีใหม่ในการแสดงออกว่าชอบใคร: คน Gen Z จำนวน 28% เริ่มจีบอีกฝ่ายโดยการขอแลก Instagram แทนการแลกเบอร์ และ 22% สร้างความสนิทสนมกับคนที่ชอบมากขึ้นโดย 'กดถูกใจ' Stories ของคนคนนั้น3. Gen Z ทั่วโลกไม่ปลื้ม 5 สิ่ง: Gen Z ไม่ชอบใจคนที่มีมารยาทและสุขอนามัยที่ไม่ดี ซึ่งเห็นได้ชัดจากสิ่งที่ไม่ชอบอันดับ 1 คือ คนที่เคี้ยวอาหารโดยไม่หุบปาก ตามมาด้วยข้อเสียอื่นๆ ได้แก่ มุกตลกไร้มารยาท เล็บที่สกปรก การทำเสียงเล็กเหมือนเด็ก (หรือที่เรียกกันว่าเสียงสอง) และการติดตาม Instagram ของแฟนเก่า4. Gen Z รักความโสด และยังใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน: จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 63% ระบุสถานะความสัมพันธ์ของตนเป็นโสด อย่างไรก็ตาม คน Gen Z ยังไม่อยากรีบเปลี่ยนสถานะนั้น โดยจากผลสำรวจ 1 ใน 4 บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดของพวกเขาในปี 2024 คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้แน่นแฟ้น5. Gen Z เข้าร่วมเป็นแฟนด้อมอย่างจริงจัง: 75% ของคน Gen Z กล่าวว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแฟนคลับ หรือ แฟนด้อม โดยกลุ่มแฟนคลับศิลปินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ 'Swifties' (แฟนคลับของศิลปินชาวอเมริกัน Taylor Swift) และ 'ARMY' (แฟนคลับของวงบอยแบนด์เกาหลีใต้ BTS) ส่วนแฟนด้อมสายเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Free Fire และ Fortnite6. Gen Zs สนับสนุนการรณรงค์เพื่อความสงบสุขของโลกและการแสดงพลังผ่านโซเชียลมีเดีย: Gen Z ราว 30% ที่เชื่อว่าการกระจายความรู้สึกผ่านโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการศึกษาตนเอง ผู้อื่นและการลงคะแนนเสียงแนวโน้มที่น่าสนใจอื่น ๆ เกี่ยวกับ Gen Z ยังรวมไปถึงแฟชั่นและความงาม ซึ่งในปี 2024 จะเน้นไปที่ความเป็นตัวตนและความสร้างสรรค์กับการแต่งกายมากขึ้น หาแก่นแท้ของสไตล์ตัวเองที่เรียกว่า "core" ที่เข้ากับตัวเองและการค้นหากลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอีกด้วยเพลงฮิตบน Reels ในประเทศไทยส่งท้ายปีReels วิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม Instagram กลายเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากการที่มีผู้ชม Reels มากกว่า 2 แสนล้านครั้งในแต่ละวัน Reels ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ Instagram อย่างรอบด้าน โดยนอกจากจะเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนและความสร้างสรรค์ แต่ยังใช้สำหรับการแบ่งปันเพลงได้ด้วย เมื่อผู้ใช้ใส่ท่อนสั้นๆ ของเพลงไปบน Reels ก็จะสามารถแบ่งปันเพลงโปรดกับเพื่อนฝูง และผู้ติดตามได้ สุดท้ายเพลงบน Reels จึงกลายเป็นหนึ่งในแหล่งฮิตที่ผู้คนที่จะค้นพบเพลงใหม่ๆ และเพลงที่กำลังดังในขณะนั้นสำหรับ Instagram ในประเทศไทยติดตามเพลงที่ถูกนำมาใช้บ่อยที่สุดบน Reels ในแต่ละเดือน ซึ่งมีศิลปินดนตรีทั้งในและต่างประเทศหลายคนอยู่ใน 10 อันดับแรก โดยในช่วงสิ้นปีนี้เพลงไทยได้รับความนิยมอย่างมากทั่วประเทศ ผู้ใช้ต่างชื่นชอบเพลง "แฉ็ง" ของ ก้อย กินรี "ข้ามเวลา" ของ วี วิโอเลต วอเทียร์ "Something About Us" ของ Jayrun "วาสนาผู้ใด" ของ Parkmalody "สุขใจวันลอยกระทง" ของ สุนทรี สราญรมย์ และ "Hey Lover!" ของ Wabie นอกจากนี้ศิลปินไทย PONCHET ยังปรากฏบน 10 อันดับแรกถึงสองครั้ง ด้วยเพลง "พี่ชอบหนูที่สุดเลย" ในเวอร์ชันปกติและเวอร์ชัน Speed Upเพลงฮิตติด 10 อันดับในเดือนที่ผ่านมายังรวมถึงเพลงที่มาจากการร่วมแจมของศิลปินไทยหลายคนในเพลง "เพื่อน(ไม่)สนิท" โดยมีไอดอลมากความสามารถจากหลายวงอย่าง อ๊ะอาย 4EVE, พิมมา PiXXiE, แทด ATLAS, กีตาร์ NEW COUNTRY, อาโป 789TRAINEE และฮาย PAPER PLANES ท้ายที่สุดของ Top 10 คือเพลงที่กลายเป็นเพลงฮิตแบบไวรัล "Billie Eilish" ของแร็ปเปอร์ชาวอเมริกัน Armani White ที่ปล่อยออกมาเมื่อปี 2022 แต่มีกระแสกลับมาอย่างล้นหลามในเดือนนี้บน Reels