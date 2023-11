คนดังแห่ชมมรดกแห่งงานศิลป์ ผลงานมาสเตอร์พีซที่หาชมได้ยาก

พร้อมด้วย ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ในฐานะ Friend of The House บุลการี เซาท์เอเชีย-แปซิฟิก พร้อมด้วย มาร์ค ต้วน แร็ปเปอร์ นักร้องและนักแต่งเพลง นายแบบสัญชาติอเมริกัน-ไต้หวัน และเป็นหนึ่งสมาชิกบอยแบนด์เกาหลีใต้ Got7, นักแสดงสาว ยูบิน ซิน, นักร้อง นักแสดง นางแบบสาวชาวเวียดนาม โหหง็อกหา และเหงียน ดิง นู วัน

อีกทั้งเหล่าเซเลบแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ จรรยา สว่างจิตร, พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ, ดร.อรรณพ-อรพินธุ์ พรประภา, สุรีย์ รัตนหิรัญญา, พัชรพิมล ยังประภากร, ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์, ศิริฉัตร ธนวัชรางกูร, สุริยน ศรีอรทัยกุล, วรชา กุญชรยาคง, อรธิรา ภาคสุวรรณ, ศรีสุภางค์ มอริส, มาร์ค ธาวิน, ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร, วุฒิรักษ์-โศรดา เดชะพงษ์พันธุ์, พลอยนภัส ศรีสำราญโชค, ดร. ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์, เอกภัทร-ศุภวดี พรประภา, วาสนา อินทะแสง, พิรานันต์ พิบูลสงคราม ฯลฯ ร่วมงานคับคั่ง

สำหรับมาสเตอร์พีซไฮไลต์ของงาน เป็นมรดกแห่งงานหัตถศิลป์ ความประณีตวิจิตรอันเป็นไอคอนิกของช่างอัญมณีแห่งโรมัน อาทิ สร้อยคอไฮจิวเวลรี วัน ออฟ อะ ไคนด์ (One Of A Kind High Jewelry) ที่สวมใส่โดย ใหม่ ดาวิกา เป็นสร้อยคอแพลตินัมประดับด้วยสปิเนลทาจิกิสถานเจียระไนทรงคุชชัน หนัก 131.21 กะรัต พร้อมทั้งเพชรเจียระไนทรงสี่เหลี่ยมมรกต เช่นเดียวกับความงดงามของ สร้อยคอไฮจิวเวลรี วัน ออฟ อะ ไคนด์ เซอร์เพนติ (One Of A Kind High Jewelry Serpenti) ในตัวเรือนพิงก์โกลด์ ตกแต่งด้วยเปลือกหอยมุก พร้อมทั้งสปิเนลเจียระไนเป็นรูปไข่ (oval) หนัก 16.62 กะรัต และสร้อยคอบุลการี ครีเอชัน ไฮจิวเวลรี (Bulgari Creation High Jewelry) ในตัวเรือนพิงก์โกลด์ ประดับตกแต่งด้วยเปลือกหอยมุกและคาลซิโดนีสีเขียว