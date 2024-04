MONEY EXPO 2024 BANGKOK กระหึ่ม ชู “Digital Finance for All”

เปิดไฮไลต์ 7 โซนบริการ

การเงินการลงทุนครบวงจร





น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 MONEY EXPO 2024 BANGKOK ในวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Digital Finance for All การเงินดิจิทัล เพื่อทุกคน” สอดรับกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค “การเงินดิจิทัล (Digital Finance)”น.ส.ภาคนี กล่าวว่า ปีนี้มีธนาคารพาณิชย์ ธนาคารรัฐ บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมงาน นำบริการทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME บัตรเครดิต บัตรเงินสด เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ดิจิทัลแบงกิ้ง ประกันชีวิต ประกันภัย ประกันสุขภาพ รวมทั้งการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งในหุ้น กองทุนรวม ทองคำ ตราสารหนี้ และอนุพันธ์ เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึง “การเงินดิจิทัล” ได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามแนวคิดหลักของการจัดงานนอกจากนี้ ภายในงานยังมีแคมเปญสุดพิเศษในรอบปี ที่ธนาคารและสถาบันการเงินนำมาแข่งขันกันอย่างเต็มที่ ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำเป็นพิเศษ รวมทั้งสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขพิเศษต่างๆ“งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เป็นมหกรรมการเงินและการลงทุนครบวงจรที่สุดในประเทศ และเป็นงานที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 MONEY EXPO 2023 BANGKOK สร้างยอดธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน ทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาใช้บริการในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม MoneyExpoOnline รวมกว่า 26,000 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการกว่า 40,100 ราย”สำหรับงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 MONEY EXPO 2024 BANGKOK แบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 7 โซนบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่เข้าใช้บริการทางการเงินการลงทุนในงานได้อย่างครบวงจร โดยมีรายละเอียดดังนี้1.โซนตลาดเงิน ให้บริการทางการเงินจากธนาคาร และสถาบันการเงินอย่างครบวงจร ทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด รวมไปถึงลูกค้าเงินฝาก หรือลูกค้าที่ต้องการลงทุนในพันธบัตร สลากออมทรัพย์ บริการการเงินดิจิทัล และกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ เช่น สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อนำเข้า-ส่งออก2.โซนตลาดทุน ให้บริการการลงทุนที่ครบถ้วน ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุน ทองคำ ETF นำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมทั้งการลงทุนรูปแบบใหม่ คริปโตเคอร์เรนซี NFT Digital Asset3.โซนประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ ให้บริการด้านประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เน้นเรื่องความคุ้มครอง และแบบที่เน้นเรื่องการออมและการลงทุน4.โซนอสังหาริมทรัพย์/รถยนต์/บริษัทเอกชน ให้บริการจำหน่ายที่อยู่อาศัยทุกประเภทในราคาพิเศษ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และโซนรถยนต์ที่ให้บริการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ยี่ห้อดัง พร้อมสินเชื่อรถยนต์ ประกันรถยนต์ รวมทั้งสินค้าและบริการจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์5.โซน Franchise SMEs เป็นโซนที่ให้บริการสำหรับผู้สนใจที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ และธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์ แบบครบวงจรทั้งสินเชื่อ การค้ำประกันสินเชื่อ สร้างทางเลือกใหม่ในการลงทุน นอกจากนี้ ยังสามารถชอปปิ้งสินค้า SME คุณภาพระดับพรีเมียมในราคาพิเศษ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและสินค้าแฟชั่น6.Food Zone by Gourmet & Cuisine รวมร้านอาหารชื่อดังทั้งคาวหวาน และเครื่องดื่มที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ การันตีความอร่อยโดยนิตยสาร Gourmet & Cuisine มาให้ทุกท่านได้ชอป ชิลตลอดทั้งงาน7.Health & Wellness Expo ครั้งที่ 3 โซนเพื่อคนรักสุขภาพ และสุขภาพทางการเงินที่ยั่งยืน พบกับผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Health และ Wellness ครอบคลุมตั้งแต่ Preventive Health Care ธุรกิจเพื่อดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ความสวยความงาม การชะลอวัย สินค้าและบริการเพื่อกิจกรรมและการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ สินค้าและบริการเพื่อโภชนาการด้านสุขภาพ อุปกรณ์และเครื่องใช้ในบ้านเพื่อสุขภาพและสรีระ• กิจกรรมสัมมนา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกเรื่องการเงินการลงทุน มาให้ความรู้และคำแนะนำด้านการลงทุนในแบบรู้ลึกรู้จริง• มินิคอนเสิร์ต พบกับมินิคอนเสิร์ตจากดารานักร้องและศิลปินชื่อดังตลอด 4 วัน โดยแบ่งออกเป็นรอบตามบูทต่างๆ เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าชมงาน• กิจกรรมเวทีกลาง เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมออกบูทในงานมาทำกิจกรรมเพื่อโปรโมตสินค้าและบริการให้ผู้เข้าชมงาน• กิจกรรมธุรกรรมนำโชค เป็นกิจกรรมสำหรับผู้เข้าชมงานที่ทำธุรกรรมภายในงาน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิลุ้นเป็นผู้โชคดี รับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S24 Ultra เป็นต้นน.ส.ภาคนี กล่าวอีกว่า งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานอีเวนต์ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ โดยเข้าร่วมมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย หรือ Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงการดำเนินงานในระยะยาว และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าร่วมงานผ่านประสบการณ์ด้านความยั่งยืน เช่น ประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านระบบดิจิทัลและออนไลน์ เลือกใช้สถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เลือกการใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถนำกลับไปใช้ได้อีก เลือกใช้บัตรประจำตัวผู้จัดแสดงงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และจัดพื้นที่ให้ผู้จัดแสดงเข้าร่วมงานคืนบัตร แยกประเภทขยะที่เกิดจากการจัดงาน รวมไปถึงสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานเดินทางร่วมกัน หรือระบบขนส่งสาธารณะงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 MONEY EXPO 2024 BANGKOK ยังสามารถใช้บริการในงานในรูปแบบ Hybrid Exhibition ที่ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินการลงทุนได้อย่างทั่วถึง ทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่าน www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น