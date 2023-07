มัดรวม โปรฯ MONEY EXPO 2023 HATYAI ดีจังฮู้!

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 13 MONEY EXPO 2023 HATYAI ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 และลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและธุรกิจเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการรัฐและเอกชน สามารถเข้าถึง Green Financing ให้ได้มากที่สุด เพื่อร่วมกันฟื้นฟูโลกของเราให้กลับคืนมาเป็น “โลกสีเขียว” ที่ยั่งยืนตลอดไปนางสาวภาคนีกล่าวว่า ผู้เข้าชมงานจะได้เลือกใช้บริการอย่างครบวงจรจากธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการส่งออก สินเชื่อเพื่อการนำเข้า เงินฝากทุกประเภท ประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ รวมทั้งการลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ กองทุน ทองคำ พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษสุดในรอบปี ทั้งสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากมายธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษมามอบให้กับลูกค้าประชาชนให้กับประชาชนชาวหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สินชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 1.110% นาน 3 เดือน เงินฝาก Step Up ดอกเบี้ย 15.80% สินเชื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 2 ปีแรก ทรัพย์ NPAทำเลเด่น ลดพิเศษสูงสุด 50% ซื้อประกันหรือชำระเบี้ยประกันในงานฯ แจกทอง 50,000 บาท บัตรกดเงินสด 0% นาน 3 เดือน อนุมัติไว เป็นต้นผู้สนใจยังสามารถทำธุรกรรมได้ทั้ง Offline และบนแพลตฟอร์ม Online ที่ www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารใด ก็สามารถสมัครทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มได้ทันที รวมทั้งยังสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน บริเวณเวทีกลาง ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ โดยในวันวิทยากรโดย คุณอุดม พลสมบัตินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Clean Loan และคลินิกแก้หนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท และ คุณโสภี สงวนดีกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ดำเนินรายการโดย คุณวราธิป เจียมพานทอง ผู้จัดการส่วนบริหารลูกค้า ฝ่ายคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์เวลาดักฟันด์โฟลว์ รับโอกาสการเมืองไทยเริ่มชัด วิทยากรโดย คุณมงคล พ่วงเภตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)วันโดยวิทยากร คุณพสุธา ระวังสุข รองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ พร้อมสามารถรับชมได้ในรูปแบบ Live สด ทางแฟนเพจ Money Expo, Money & Banking Channel และการเงินธนาคาร อีกด้วยแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียก อัตราดอกเบี้ย 0.15% ต่อปี สินเชื่อเคหะ อัตราดอกเบี้ย 1.110% นาน 3 เดือนแรก ฟรี ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา สินเชื่อ GSB D-Vers วงเงินกู้ สูงสุด 100 ล้านบาทธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ย 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำ มูลค่า 50,000 บาทสินเชื่อบ้านบัวหลวง ดอกเบี้ยพิเศษ บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan) วงเงินกู้สูงสุด 100% สินเชื่อบ้าน Green Zero เพื่อติดตั้งแผงโซล่าร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทรัพย์สินรอการขาย ลดราคาสูงสุด 50% อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 1 ปี กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าโอนสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 1.99% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100% ผ่อนชำระสูงสุด 8 ปี บัตรเงินด่วนเอ็กเพรส แคช อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 30 วันเงินฝากปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX อัตราดอกเบี้ย 2.30 % ต่อปี เงินฝาก Krungthai Next Saving ดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี สินเชื่อ SME เริ่มต้น 4.5% ต่อปี ผ่อนนานสุด 20 ปี วงเงินสูงสุด 3 เท่า อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+ 2.5% ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับผู้เยาว์ รับดอกเบี้ย 2 เท่า ทุกเดือนสินเชื่อบ้านสิน เชื่อรีไฟแนนซ์ My Home My Cash รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ บัตรกดเงินสด Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชีสินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 50% นาน 24 เดือน สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.65% ต่อปี สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด พิมานมาศ Plus Phase 2 ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.25% ต่อปีเงินฝาก Exclusive58 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 15.80% ต่อปี รับผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 3.50% ต่อปี เงินฝาก Step Up ฝากเงิน 10 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุดกว่า 6.20% ต่อปีสินเชื่อ EXIM Green Start อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.25% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200 ล้านบาท สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี วงเงินสินเชื่อ 20 ล้านบาท ผ่อนนาน 5 ปี สินเชื่อบุคคลทำธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เริ่มต้น 11.17% วงเงิน 5 แสนบาท สินเชื่อ EXIM Shield Financing อัตรารับซื้อลด 6.50% ต่อปี วงเงิน 2 ล้านบาท สินเชื่อ One SMEs อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 5.50% ต่อปี วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาทสินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยปีแรก 2.89% ต่อปี รีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยปีแรก 2.79% ต่อปี สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.99% ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.20% ต่อปี สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ย 9.99% นาน 12 เดือน สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีสินเชื่อ BCG LOAN อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท นาน 15 ปี สินเชื่อ SME D พร้อม อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท นาน 15 ปี สินเชื่อ SME SPEED UP อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี วงเงิน 5 ล้านบาทเงินฝากประจำไอแบงก์ 20 ปี บารอกัต ฝากประจำ 20 เดือน อัตราตอบแทนสูงสุด 20% เฉลี่ย 2.01% ต่อปี ฝากได้สูงสุด 20 ล้านบาท/ราย สินเชื่อรีไฟแนนซ์ วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนาน 35 ปี อัตรากำไรร้อยละ 2.85 % ต่อปี สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุด 20 ล้าน ผ่อนนานสูงสุด 35 ปี ทรัพย์สินรอขาย ราคาลดสูงสุด 10% สินเชื่อ ibank Small SMEs วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทสมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE สิทธิพิเศษมากมายผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน เมื่อทำประกันภัยเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปอสังหาริมทรัพย์ : ลดสูงสุด 30% ผ่อนชำระดอกเบี้ย MRR-3% นาน 12 เดือน