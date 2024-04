เครือ SC รุกธุรกิจโรงแรม ผนึก Hilton เปิดแบรนด์ KROMO ตรงข้าม Emsphere บริการปลายปี 67

บมจ.เอสซีฯ ส่งบริษัทในเครือ SC Expedition ผนึกกลุ่ม Hilton Hotels & Resort เพื่อบริหารโรงแรมใหม่ KROMO (ครอโม) ภายใต้แบรนด์โรงแรมไลฟ์สไตล์ Curio Collection by Hilton แห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ทำเลติดถนนสุขุมวิท ตรงข้าม Emsphere โดยมีแผนเปิดให้บริการปลายปี 2567 นี้

โรงแรม KROMO พร้อมเปิดปลายปี 2567 นี้ เราพร้อมที่จะสร้างคุณค่าผ่านประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้นักท่องเที่ยวทุกคน ทุกสัญชาติ การร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการเติบโตของ SC ในทศวรรษที่ 3 ซึ่ง SC จะเติบโตด้วยการสร้างคุณค่าสู่คน สู่สิ่งแวดล้อม และเติบโตจากธุรกิจที่หลากหลาย คืออยู่อาศัย ออฟฟิศ คลังสินค้า และโรงแรม โดยที่กำไร (EBITDA) จากกลุ่มธุรกิจ recurring income จะมีสัดส่วนมากกว่า 25% ภายในปี 2571

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SC กล่าวว่า เรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงใน Hilton Hotels & Resort เพื่อร่วมพัฒนาและบริหารโรงแรม KROMO (ครอโม) ภายใต้แบรนด์ Curio Collection by Hilton แห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เป็น world class destination ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และ Hilton Hotels & Resort เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจโรงแรมระดับ world class เช่นกันHilton บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมชั้นนำระดับโลก มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายตั้งแต่โรงแรมและรีสอร์ตที่ให้บริการหรูหราเต็มรูปแบบ ไปจนถึงโรงแรมราคาขนาดกลาง มากกว่า 7,500 แห่งทั่วโลก และ มีจำนวนห้องมากกว่า 1,200,000 ห้อง มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับเป็น Most Valuable Brand จาก Brand Finance 8 ปีติดต่อกัน มีฐานลูกค้าภายใต้ Hilton Honor (Loyalty Program ของ Hilton) ทั่วโลกเป็นอันดับต้นๆ และมีประสบการณ์บริหารโรงแรมในไทยมานาน มากกว่า 13 แห่ง ในประเทศไทยรองผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของฮิลตัน กล่าวว่า ประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้มาเยี่ยมเยียนมากที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีชื่อเสียงจากมรดกทางวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ เสน่ห์ของประเทศไทยยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัว Curio Collection แห่งแรกในประเทศไทยร่วมกับ SC Asset บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างการเติบโต และผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในตลาดที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยเราหวังว่าการร่วมมือในโครงการครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และทำให้นักท่องเที่ยวสายไลฟ์สไตล์ได้สัมผัสประสบการณ์การเข้าพักที่น่าประทับใจและน่าจดจำCurio Collection by Hilton ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง Lifestyle ผู้เข้าพัก ของ Hilton จุดเด่นของแบรนด์มีความโดดเด่นด้วยการดึงเอกลักษณ์ประจำตัวที่แตกต่างกันในแต่ละจุดหมายปลายทางมาสร้างประสบการณ์ที่พิเศษไม่เหมือนใครให้นักท่องเที่ยวผู้เข้าพัก ปัจจุบันแบรนด์ Curio Collection by Hilton มีอยู่มากกว่า 150 โรงแรมทั่วโลก และกำลังจะเปิดตัวอสังหาฯใหม่อีก 20 แห่งในปี 2024 ถือเป็นแบรนด์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และประสบความสำเร็จอย่างสูง กระจายอยู่ตามเมืองสำคัญทั่วโลก เช่น ลอนดอน ปารีส นิวยอร์ก เมลเบิร์น ไทเปKROMO, Curio Collection by Hilton เป็นโรงแรมไลฟ์สไตล์ขนาด 306 ห้อง ตัวอาคารสูง 28 ชั้น ดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัท SC Expedition Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SC Asset เป็นโรงแรมระดับ Upper Upscale บริหารงานโดย Hilton Hotels & Resort ภายใต้แบรนด์ Curio Collection by Hilton โดยโรงแรม KROMO (ครอโม) เป็นตัวแทนของความอัศจรรย์และสีสันที่รอการค้นพบ จากการออกแบบที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์KROMO, Curio Collection by Hilton ถือเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์ Curio Collection แรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ทำเลใจกลางเมือง สุขุมวิท 29 รายล้อมด้วยแหล่งออฟฟิศชั้นนำ และ Lifestyle shopping mall ครบครัน พร้อมเปิดให้บริการปลายปี 2567