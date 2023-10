SC Asset จัดงาน “20 Years of Good Mornings” ฉลองก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ เนรมิตสวนทานตะวันสีส้มสดใสใจกลางกรุง

กรุงเทพฯ – ผ่านไปแล้วกับงาน “20 Years of Good Mornings” ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ของ SC Asset บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน ด้วยโซนกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ทานตะวันที่ SC Asset อยากบอกเล่าให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนและเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจของ SC Asset ได้ดียิ่งขึ้นภายในงานมีการแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เพื่อเล่าเรื่องราวของ SC Asset ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และเส้นทางที่จะก้าวไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น โซน Five Senses Exhibition ด้วย รูป รส กลิ่น เสียง แลการสัมผัส โซนนิทรรศการ Light & Sound บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางกว่า 20 ปี ของ SC Asset ที่มาจากความต้องการของลูกค้า โซน Behind a Good Morning เบื้องหลังการเติบโตของทานตะวัน โซน Sunflower Service ที่สะท้อนถึงผลผลิตที่งอกงาม และ โซนอาณาจักรของดี โซนการขายที่รวมข้อเสนอสุดพิเศษของโครงการต่างๆ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม และ First Preview คอนโดใหม่ ‘โค้บบ์’ (COBE) แห่งที่ 2 บนทำเลย่านเกษตร-ศรีปทุม ที่ตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 19-23 ตุลาคม มีผู้ร่วมงานสนใจเข้าชมห้องตัวอย่าง และจองยูนิตรวมกว่า 70%อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานในครั้งนี้ คือ การที่ผู้ร่วมงานทุกคนได้มีโอกาสทดลองประสบการณ์การเป็นลูกบ้าน SC Asset ด้วยการใช้ดิจิทัลวอลเล็ต SC Event Morning Coin ในการแลกรับของที่ระลึก สินค้า SC Design Items และบริการเครื่องดื่มเมนูพิเศษจาก The S.U.N Morning Cafe อีกด้วยโดยทั้ง 5 วันในงาน “20 Years of Good Mornings” ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี มีผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม รวมไปถึงคนดังในวงการ ศิลปิน ดารามากมายที่สลับสับเปลี่ยนกันมาสร้างสีสัน อาทิ พีพี กฤษฏ์ และ วง 789 แห่งวงการ T-POP ที่มาร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ตกว่าหนึ่งชั่วโมงเต็ม นอกจากนี้ยังมีเวทีทอล์กโชว์ Worry-Free Talks ที่ได้รับเกียรติจากบุคคลจากหลากหลายแวดวง มาล้อมวงสนทนา สร้างความสนุกสนานและความรู้ตลอดทั้ง 5 วันไม่ว่าจะเป็น โค้ชหนุ่ม จักรพงศ์ The Money Coach และคุณเขม เจ้าหญิงแห่งวงการอสังหาฯ ที่มาพูดคุยในหัวข้อออมเงินยังไงให้ได้อสังหาฯ คุณเคน นครินทร์ และ คุณฟาโรส ที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางความสำเร็จและการดูแลลูกบ้านตลอดของ SC Asset กับช่วง 20 ปี 20 คำถาม รวมถึงช่วงสนทนาเกี่ยวกับเรื่องบ้านในแง่มุมต่างๆ เช่น รู้เรื่องบ้านกับฅนค้นบ้าน ที่ได้ Influencer สายบ้าน ร่วมพูดคุยพร้อมกับทีม SC และพิธีกรอารมณ์ดีอย่างคุณเจแปน ภาณุพรรณ มาชวนคุยถึงสารพันปัญหาที่คนรักบ้านต้องเจอ เพื่อให้คำแนะนำในการรับมือ และยังมีทอล์กโชว์เรื่องกรีนๆ จาก ดีเจนุ้ย และช่วง มูเตroom ที่ได้รับเกียรติจาก ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับฮวงจุ้ยบ้าน อีกด้วย