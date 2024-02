เผยแผนปี 67 เปิด 17 โครงการ 30,000 ล้าน กางโรดแมป 5 ปี รายได้ 150,000 ล้าน

2.ธุรกิจโรงแรม มีจำนวนห้องพักรวม 545 keys จากโรงแรม 3 โครงการ

ในปีที่ผ่านมา SC ประสบความสำเร็จทางด้านยอดขายสามารถทำยอดขายนิวไฮเป็นปีที่ 4 ปี ส่วนโดยในปีนี้บริษัทตั้งเป้าว่าจะมียอดขาย 28,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นนิวไฮต่อเนื่องจากปีก่อน แบ่งเป็นแนวราบ 65% แนวสูง 35% และ มีรายได้รวม 26,500 ล้านบาท โดยจะมาจากจากธุรกิจหลากหลาย ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแนวราบ-แนวสูง และธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ ซึ่งมีอยู่ 17 โครงการ จาก 4 ธุรกิจ ประกอบด้วยเปิดแล้วที่ YANH ราชวัตร 78 keys กำลังจะเปิดปลายปีนี้ Kromo (ครอโม) ทำเลสุขุมวิท 29 บริหารโดย Curio Collection by Hilton 306 keys และเปิดต้นปีหน้า ทำเลพัทยา 161 keys และดำเนินการแล้วที่ทำเลนครสววรค์ 16,000 ตร.ม. กำลังจะเปิดในปีนี้และปีหน้าอีก 144,000 ตร.ม. ใน 3 ทำเล บางนา กม.20 บางนา กม.22 และแหลมฉบัง และยังมีการร่วมลงทุนกับสตอเรจ เอเชีย บุกตลาด Self Storage ภายใต้แบรนด์ i-Store และ 4.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในสหรัฐอเมริกา มีห้องพักรวม 78 ห้อง ใน 4 ทำเลใจกลางเมืองบอสตันขณะเดียวกันและมีความมั่นคงในธุรกิจด้วยการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน D/E ให้อยู่ในระดับน้อยกว่า 1.5 เท่า และสร้างสมดุลทางด้านรายได้ที่สม่ำเสมอ โดยมีกำไรจากธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 25% ขณะเดียวกัน จะขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรให้ก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 3 ด้วยวิสัยทัศน์ SC the Evolution สร้างคุณค่าสู่คนและโลก เติบโตบนความหลากหลาย ผ่านแนวคิดวิวัฒนาการองค์กร ปรับตัวเข้ากับบริษัท เติบโตพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือ People ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตดีด้วยสินค้า บริการคุณภาพสูง และมีนวัตกรรม พนักงานเติบโต Planet สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ Profit กำไรเติบโตจากธุรกิจที่หลากหลาย