ธนาคารยูโอบีโชว์คว้า 7 รางวัลยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้

กล่าวว่า รางวัลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของธนาคารในการนำเสนอโซลูชันทางการเงิน และบริการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมถึงโซลูชันในการระดมทุนต่างๆที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อความต้องการในการระดมทุนของลูกค้า เรายืนหยัดที่จะสนับสนุนการให้บริการและโซลูชันทางการเงินที่มีคุณภาพสูง ควบคู่ไปกับการสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นกับลูกค้า เพื่อผลักดันให้ลูกค้าของเราเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จและเป็นไปตามแผนการเติบโตในอนาคตทั้งนี้ จากผลงานในปี 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยคว้า 4 รางวัลอันทรงเกียรติจากองค์กรในตลาดทุนระดับประเทศ และนิตยสารทางเงินชั้นนำระดับนานาชาติจากบทบาทอันโดดเด่นในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่เพียงรายเดียวสำหรับการออกหุ้นกู้ขนาดใหญ่ 2 รายการ ได้แก่•Best Sustainability-Linked Bond – Thailand จากนิตยสาร The Asset และ Best Corporate ESG Bond of the Year in Thailand จากสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จากการจำหน่ายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ชุด ที่มูลค่าเสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท•Best Corporate Bond - Thailand by The Asset และ Best Property Deal in Southeast Asia จากนิตยสาร Finance Asia – จากการจำหน่ายหุ้นกู้ของ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ มหาชน (จำกัด) จำนวน 2 ชุด ที่มูลค่าการเสนอขายรวม 8,000 ล้านบาท ถือเป็นธุรกรรมการออกหุ้นกู้ขนาดใหญ่ที่สุดของธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในปี 2566นอกจากนี้ ยูโอบีได้รับรางวัลจาการนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านตราสารหนี้รวมอีก 3 รางวัล ประกอบด้วย Best New Bond – Thailand จากนิตยสาร The Asset กับ Best Inaugural Bond Deal in Southeast Asia และ Best Local Currency Bond Deal of the Year in Thailand จากนิตยสาร The Alpha Southeast Asia จากการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วมของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ที่มีมูลค่าการเสนอขายรวม 15,000 ล้านบาท และ Best Bond Deal for Retail Investor in Southeast Asia จากนิตยสาร The Alpha Southeast Asia จากการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วมของบริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ที่มีมูลค่าการเสนอขายรวม 31,500 ล้านบาท