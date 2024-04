ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยคว้า 7 รางวัลยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้จากเวทีระดับประเทศและนานาชาติ

กรุงเทพฯ, 11 เมษายน 2567 – เมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยได้รับรางวัลด้านตราสารหนี้ยอดเยี่ยมจากเวทีระดับประเทศและระดับภูมิภาครวม 7 รางวัล จากการบริการทางการเงินที่โดดเด่นและหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย

นายพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Investment Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยกล่าวว่า “เรารู้สึกป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลที่ครอบคลุมความสำเร็จด้านตราสารหนี้ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงในตลาดการเงินในปีนี้ รางวัลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของธนาคารในการนำเสนอโซลูชันทางการเงิน และบริการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ธนาคารมีองค์ความรู้ มีความสามารถในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำเสนอวิธีการระดมทุนด้วยการกู้ยืม (debt financing) รวมถึงโซลูชันในการระดมทุนต่างๆที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อความต้องการในการระดมทุนของลูกค้า เรายืนหยัดที่จะสนับสนุนการให้บริการและโซลูชันทางการเงินที่มีคุณภาพสูง ควบคู่ไปกับการสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นกับลูกค้า เพื่อผลักดันให้ลูกค้าของเราเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จและเป็นไปตามแผนการเติบโตในอนาคต”จากผลงานในปี 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยคว้า 4 รางวัลอันทรงเกียรติจากองค์กรในตลาดทุนระดับประเทศ และนิตยสารทางเงินชั้นนำระดับนานาชาติจากบทบาทอันโดดเด่นในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่เพียงรายเดียวสำหรับการออกหุ้นกู้ขนาดใหญ่ 2 รายการ ได้แก่• Best Sustainability-Linked Bond – Thailand จากนิตยสาร The Asset และBest Corporate ESG Bond of the Year in Thailand จากสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จากการจำหน่ายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ชุด ที่มูลค่าเสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท ถือเป็นหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งแรกของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่มีธุรกิจทั้งโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงานของประเทศไทย• Best Corporate Bond - Thailand by The Asset และBest Property Deal in Southeast Asia จากนิตยสาร Finance Asia – จากการจำหน่ายหุ้นกู้ของ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ มหาชน (จำกัด) จำนวน 2 ชุด ที่มูลค่าการเสนอขายรวม 8,000 ล้านบาท ถือเป็นธุรกรรมการออกหุ้นกู้ขนาดใหญ่ที่สุดของธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในปี 2566นอกจากนี้ยูโอบีได้รับรางวัลจาการนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านตราสารหนี้รวมอีก 3 รางวัล ประกอบด้วย Best New Bond – Thailand จากนิตยสารThe Asset กับ Best Inaugural Bond Deal in Southeast Asia และ Best Local Currency Bond Deal of the Year in Thailand จากนิตยสาร The Alpha Southeast Asia จากการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วมของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ที่มีมูลค่าการเสนอขายรวม 15,000 ล้านบาท และ Best Bond Deal for Retail Investor in Southeast Asia จากนิตยสาร The Alpha Southeast Asia จากการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วมของบริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ที่มีมูลค่าการเสนอขายรวม 31,500 ล้านบาทเกี่ยวกับธนาคารยูโอบีธนาคาร ยูโอบี เป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์และมีการดำเนินธุรกิจในจีน อินโดนิเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม อีกทั้งยังมีเครือข่ายระดับโลกที่ประกอบด้วยสำนักงานประมาณ 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ 2478 ธนาคารยูโอบีได้พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการควบรวมกิจการที่สำคัญ ปัจจุบันธนาคารยูโอบีได้รับการจัดลำดับให้เป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งในระดับสากลจากบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ได้แก่ Aa1 โดย มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส และ AA- โดย ฟิทช์ เรทติงส์ และเอสแอนด์พี โกลบอล เรทติงส์ตลอดระยะเวลาเกือบ 9 ทศววรษ ธนาคารยูโอบีดำเนินธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวโดยการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคผ่านพลังงานแห่งความสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ยูโอบีพร้อมที่จะพัฒนาอนาคตของภูมิภาคอาเซียนในเติบโต ทั้งประชากรและธุรกิจให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงในภูมิภาคเรายังมีส่วนในการเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจภายในภูมิภาคนี้ ผ่านเครือข่ายทางการเงินที่แข็งแกร่ง เรามีการจัดทำฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกสำหรับพัฒนาและนำเสนอประสบการณ์ทางการเงินส่วนบุคคล และบริการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง ยูโอบีมีความมุ่งมันที่จะสร้างความยั่งยื่นในการดำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้า ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม สร้างผลกระทบที่ดีต่อสื่งแวดล้อม พร้อมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ธนาคารเชื่อมั่นในการเป็นผู้บริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ พร้อมทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้านศิลปะ เยาวชน และ การศึกษาเกี่ยวกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีเครือข่ายทั่วประเทศ 147 สาขา และเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ 343 เครื่อง (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ ได้แก่ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝากระยะยาวที่ A3) และฟิทช์ เรทติ้งส์ (อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวที่ A- และความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AAA(tha))