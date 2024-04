BBLAMเปิดกองทุน ‘THAIESG’ ทางเลือกลงทุนบอนด์รัฐระยะยาว

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ และ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) เปิดเผยว่า BBLAM เตรียมเสนอขาย ‘กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน’ (Bualuang Sovereign Instruments Thailand ESG Fund) หรือ B-SI-THAIESG เป็นครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2567*กองทุน B-SI-THAIESG เป็นกองทุนประเภท SRI Fund (Sustainable and Responsible Investing Fund) กองที่ 2 ภายใต้การบริหารจัดการของ BBLAM และเป็นกองทุนแรกที่เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนั้นจะเป็น Positive Screening ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ประกอบกับการประเมินด้านปริมาณและคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)โดย BBLAM จะจัดทำกรอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งใช้ข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รวมถึงอาจใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอก (External Vendor) เพื่อทำการวิเคราะห์ตราสาร ครอบคลุมถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร นอกจากนี้ BBLAM จะยังคงวิเคราะห์ถึงโครงการที่จะนำเงินลงทุนไปใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแท้จริงคุณวศิน กล่าวเพิ่มเติมว่า "กองทุน B-SI-THAIESG ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกลุ่มกองทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่อาจไม่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากจนเกินไป หลังจากที่ BBLAM ได้ออกกองทุน B-TOP-THAIESG ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่า กองทุน SRI ภายใต้การบริหารจัดการของ BBLAM ทั้ง 2 กองทุนนี้ น่าจะตอบโจทย์และโดนใจผู้ลงทุนส่วนใหญ่ครับ"