ORI ปรับโครงสร้างใหญ่กลุ่มธุรกิจคอนโดฯ ลุยเปิด 14 โครงการทั่วประเทศ มูลค่า 2 หมื่นล้าน

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ปรับโครงสร้างใหญ่กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม สู่แบรนด์ “ORIGIN VERTICAL” พร้อมกางแผนเปิดคอนโดฯ ใหม่ 14 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท กระจายบุก 3 เซกเมนต์หลัก ครอบคลุมตลาด Gen Y-Gen Z-เมืองท่องเที่ยวภูเก็ต พร้อมเดินหน้าคอนโดฯ ตอบโจทย์ Pet Family ตั้งเป้ายอดขายรวมทั้งปี 36,000 ล้าน

ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 117 โครงการ 56,977 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมกว่า 189,437 ล้านบาท มียอดขายในปี 2566 ถึง 34,704 ล้านบาท เติบโตจากปี 2565 ราว 16%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมถือเป็นกลุ่มธุรกิจแรกและกลุ่มธุรกิจหลักของเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนมีสินค้าคอนโดมิเนียมครอบคลุมตลาดทุกเซกเมนต์ภายใต้ 3 บริษัทหลัก ได้แก่ 1.บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 2.บริษัท ออริจิ้น เนชั่นวายด์ จำกัด ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมในจังหวัดเศรษฐกิจและจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ 3.บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี มีโครงการสะสม"เมื่อออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ มีกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย จึงได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมให้ชัดเจนมากขึ้น รวมพลังและทีมงานมืออาชีพจากทั้ง 3 บริษัทในเครือเข้าด้วยกัน และรวมศูนย์การสื่อสารภายใต้แบรนด์และชื่อบริษัทเดียว คือ บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ORIGIN VERTICAL เพื่อยกระดับการบริหารการออกแบบ การก่อสร้าง และนวัตกรรมต่างๆ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารและการจดจำของผู้บริโภค โดยโครงการใหม่ที่จะพัฒนาต่อจากนี้จะพัฒนาภายใต้ ORIGIN VERTICAL เท่านั้น"ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินงานของ ORIGIN VERTICAL จะขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “Creative Living for All” หรือสร้างสรรค์ชีวิต คิดเพื่อคุณ มุ่งพัฒนาคอนโดมิเนียมที่คำนึงถึงทุกมิติของการใช้ชีวิต“เดิมเรามีฟังก์ชันที่ผู้บริโภคชื่นชอบหลายอย่าง เช่น ตู้เก็บเสื้อผ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Closet ห้องครัวอัจฉริยะ หรือ Smart Kitchen ตลอดจนห้องเพดานสูง 4.2 เมตร เมื่อเรารวมโครงสร้างผู้บริหารและทีมงานมาอยู่ภายใต้ ORIGIN VERTICAL เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาและส่งมอบเป็น Creative Living for All ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น” นายสิริพงศ์ กล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปีนี้ให้ความสำคัญกับ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.Insight วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าด้านต่างๆ 2.Initiative นำ Insight มาพัฒนาต่อยอด ริเริ่มฟังก์ชันใหม่ โปรดักต์ใหม่ และ 3.Implementation นำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ มาช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานของโครงการจากกลยุทธ์ดังกล่าว กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมภายใต้ ORIGIN VERTICAL มีแผนเปิดโครงการใหม่ในปี 2567 ทั้งสิ้น 14 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 20,000 ล้านบาท นำร่องในครึ่งปีแรกจำนวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 9,680 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 โครงการ ได้แก่ 1.ออริจิ้น เพลส แจ้งวัฒนะ 2.ออริจิ้น เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ 3.ดิ ออริจิ้น เศรษฐบุตร สเตชั่น โดยทั้ง 3 โครงการเป็นคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ ภายใต้แนวคิด Origin Pet Family Condo ตอกย้ำฐานะผู้นำอันดับ 1 Pet Lover Condo เปิดโครงการในภูเก็ตอีก 2 โครงการ ได้แก่ 1.โซ ออริจิ้น บางเทา บีช 2.ออริจิ้น เพลส เซ็นเตอร์ ภูเก็ตประธานเจ้าหน้าที่สายงานก่อสร้าง บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์ด้านคุณภาพและการบริการของบริษัทในปีนี้จะให้ความสำคัญกับ 4 ด้าน ได้แก่ 1.People Development ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพและบริการอย่างเต็มรูปแบบ 2.Product Design พัฒนาการออกแบบสินค้าอย่างมีคุณภาพด้วยทีมนักออกแบบมืออาชีพ 3.Product Quality มุ่งมั่น คัดสรร จัดซื้อวัตถุดิบในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และ 4.Service Excellence ครอบคลุม บริการหลังการขายประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า การบุกตลาดในปีนี้จะเน้นบุกผ่าน 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ 1.ออริจิ้น เพลส 2.ดิ ออริจิ้น 3.โซ ออริจิ้น (So Origin) และ 4.พาร์ค ออริจิ้น คาดว่าทั้ง 4 แบรนด์จะเข้าถึงตลาดทั้ง Gen Z, Gen Y ลูกค้าที่ซื้อเพื่อลงทุนระยะยาว ตลอดจนลูกค้าชาวต่างชาติจากแผนงานดำเนินธุรกิจดังกล่าว ORIGIN VERTICAL ตั้งเป้าหมายยอดขายทั้งปี 2567 ไว้ที่ 36,000 ล้านบาท และตั้งเป้ายอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งโครงการ JV และ Non-JV รวมกันไว้ที่ 18,000 ล้านบาท เบื้องต้น ในช่วงไตรมาส 1/2567 บริษัทเตรียมจัดแคมเปญ Happiness Caravan ส่งมอบขบวนโปรโมชันแห่งความสุขให้แก่โครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ เช่น ดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี ฟรี แต่งห้องสูงสุด 2 แสนบาทจาก Wyde Interior ฟรี เครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรี ค่าใช้จ่ายวันโอน ฟรี ค่าส่วนกลาง 1 ปี ฟรี ค่ากองทุนแรกเข้า ฟรี ขยายเวลารับประกันห้องอีก 1 ปี ฟรี ทำความสะอาด 1 ปี ส่วนลด Top Up สูงสุด 100,000 บาท เฉพาะผู้ซื้อโครงการในวันอังคารและวันอาทิตย์ พร้อมพบห้องยูนิตราคาพิเศษ ถึงวันที่ 31 มี.ค.67 นี้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด