ซีพีเอ็น ชูแคมเปญ “With Lots of Love”

ผู้จัดการรายวัน360 – ซีพีเอ็น ชวนมา #บอกรักกันที่เซ็นทรัล กับแคมเปญ “With Lots ofLove” ให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็น Love Destination ที่ตอบครบสำหรับความรักทุกรูปแบบของทุกคน ทุกเจน สนุกกับมิกซ์ที่ลงตัวของความรัก ศิลปะ คาเฟ่ และดนตรที่ Love Poppin’ Studio, เช็คอินจุดถ่ายรูป Big Love Iconic ย้ำเป็น Festive Destination ในทุกเทศกาล ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ในฐานะ Festive landmark ของทุกเทศกาลทั่วประเทศ พร้อมสร้างปรากฏการณ์แห่งความรักต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เป็นเดสติเนชั่นที่คู่รักต้องมาเช็คอิน โดยปีนี้ มาในคอนเซ็ปต์ “With lots of love” ถ่ายทอดมุมมองความรักที่เปิดกว้าง เคารพในความแตกต่าง สะท้อนการเป็น Global Citizen ที่ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก, คนโสด (Self-love), Pet lover หรือ LGBTQ+ ก็สามารถฉลองเทศกาลแห่งความรักได้อย่างสวยงามไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบของคู่รักเสมอไป โดยแคมเปญปีนี้ เน้นเจาะอินไซต์ไลฟ์สไตล์คน Gen Z, Young Gen และ Millennials ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ รวมถึง Photo landmark หลายมุมในพื้นที่ศูนย์ฯ รวมทั้งจุดแลนด์มาร์กขอพรประจำเทศกาล ณ พระตรีมูรติด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่สร้างโมเม้นท์แห่งปี และเป็นจุดรวมตัวของผู้ที่ต้องการมาขอพรเรื่องความรักและความสำเร็จ จนหลายคู่สมหวังในความรักไปแล้ว”ทั้งนี้ ดร.ณัฐกิตติ์ ยังเผยข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม “จากรายงานล่าสุดของ Meta พบว่า Gen Z และคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเป็นโสดและอยู่คนเดียว จนเกิดเป็นเทรนด์ Solo Economy ที่ขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมยุคใหม่ นอกจากนี้ ยังพบว่าคนที่ตัดสินใจอยู่เป็นโสด หรือแต่งงานแต่ไม่มีลูกหลายคนเลือกที่จะเลี้ยงสัตว์มาเติมเต็มชีวิต จนเกิดเป็นกลุ่ม Pet Economy จึงสะท้อนได้ว่าความรักในปัจจุบัน นอกจากจะมีความหลากหลายแล้ว ยังเป็นไปได้ทุกรูปแบบ เราจึงตอกย้ำให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็น Center of Love Destination ที่ทุกคนสามารถมาเฉลิมฉลองร่วมกันได้ในช่วงวาเลนไทน์”ไฮไลท์กิจกรรมวาเลนไทน์ที่ตอบโจทย์ทุกความอินเลิฟ1. สร้าง Event Happening หลากกิจกรรม ที่ตอบโจทย์ความรักทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Love Poppin’ Studio สนุกกับมิกซ์ที่ลงตัวของความรัก ศิลปะ คาเฟ่ และดนตรี สนุกกับกิจกรรมพิเศษ สมาชิกใหม่แอปพลิเคชัน Central Life X รับฟรี Privilege, เช็คอินจุดถ่ายรูป Heart Art Installation ผลงานศิลปะสุดยิ่งใหญ่ในธีม Big Love Iconic เคลิ้มไปกับหลากเพลงรักในมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อัดแน่นด้วยโปรโมชั่นจากแบรนด์ดังชั้นนำเพื่อฉลองวันแห่งความรัก มอบเป็นของขวัญส่งต่อให้กับทุกคน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 40 สาขาทั่วประเทศ2. Collaboration with Ravipa เซ็นทรัลเวิลด์ จับมือ Ravipa แบรนด์สร้อยข้อมือสายมู สร้างพื้นที่และประสบการณ์ความรักที่ตอบโจทย์ Gen Z และกลุ่ม Young Gen ในกิจกรรม Love Reminder X Ravipa อีเว้นต์ที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษ ด้วยการสร้างพื้นที่แห่งรัก เนรมิตลานพระตรีมูรติ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมสร้างแลนด์มาร์ก Love Iconic จุดถ่ายภาพสุดน่ารักทั่วทั้งศูนย์การค้า เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมกันในช่วงเทศกาลแห่งความรักนี้ สำหรับลูกค้า RAVIPA เมื่อร่วมกิจกรรม เพียง… Add LINE และกด Follow IG: @ravipajewelry รับทันทีของขวัญสุดพิเศษ การ์ดพระพิฆเนศ เสริมความสำเร็จในทุกด้าน และการ์ดพระตรีมูรติ เสริมความรักให้หวานฉ่ำ พร้อมบทสวดบูชาเสริมความสำเร็จและรายล้อมไปด้วยคนที่รักตลอดปี 2567 บริเวณหน้าลาน พระตรีมูรติ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 นี้เท่านั้น3. Mutelu Landmark เปิดพิกัดมูเตลู ขอพรความรักการงาน การเงิน สุขภาพ ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.09 น. ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่พระตรีมูรติ มหาเทพผู้ประทานความสมหวังทุกประการ ประกอบพิธีโดยพราหมณ์ และ เซ็นทรัล ภูเก็ต จัดพิธีบวงสรวงพระตรีมูรติ เทพเจ้าแห่งความรักหนึ่งเดียวในภูเก็ต ขอพรขอความรักครั้งใหญ่ การงาน การเงิน และสุขภาพ ตามหลักการไหว้ที่ถูกต้อง ชมการแสดงรำบวงสรวง พลาดไม่ได้ คนโสดเตรียม Reference มาสักการะร่วม I Told พระเเม่ลักษมี About you ไหว้พระขอพรกับองค์พระแม่ลักษมี เสริมดวงความรักกันที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต, ขอพรกับเทพเจ้าเหย่โหลว-เฒ่าจันทรา เทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงาน หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าด้ายแดง ซึ่งเป็นองค์จำลองจากวัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง ที่ เซ็นทรัล มหาชัยศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ : Love Destination ที่ตอบครบสำหรับความรักทุกรูปแบบเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันแลนด์มาร์กใจกลางเมืองชวนปักหมุดเที่ยววาเลนไทน์แบบครบรส, Love Iconic อุโมงค์จุดถ่ายรูปสำหรับสายคอนเทนท์, A Valentine’s Serenade Concert by Kob Songsit and Gob Saovanit ในบทเพลงแห่งความรัก 14 ก.พ. เวลา 18.30 น., THE SELECTED OF SCENT ช้อปแบรนด์เครื่องหอมชั้นนำแบบครบวงจร / เซ็นทรัล หาดใหญ่ กับ GOOD RAK ช้อปดี กินดี รักดี พบพิธีจดทะเบียนสมรสพร้อมเก็บภาพความทรงจำคู่กับทะเบียนสมรสยักษ์สูง 3 เมตรที่เดียวในภาคใต้ ในวันที่ 14 ก.พ. 67 /เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ต้อนรับวาเลนไทน์เดย์ กับจุดถ่ายรูป Stylepor with the Heart และ Love Poppin’ Café สมาชิกใหม่แอป Central Life X รับฟรีเมนูเครื่องดื่ม เฉพาะวันที่ 14 ก.พ. 67 / เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ถ่ายรูปกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด, Workshop วาดรูปน้องหมา-แมว, ทำเครื่องประดับ, นวดผ่อนคลายให้น้องหมา-แมว, เดินแบบน้องหมาแมว / เซ็นทรัล ศาลายา ชมผลงาน Heart Art Installation จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Love Poppin’ Café รถสุดชิค / จดทะเบียนสมรส พร้อมรับของขวัญสุดพิเศษ ที่เซ็นทรัล มหาชัย, ลำปาง, โคราช, อุดร, อุบล, จันทบุรี และ ระยอง /เซ็นทรัล ชลบุรี ชวนชมนิทรรศการท้องฟ้า จากศิลปิน “บ้านข้างๆ” ผู้ถ่ายรูปท้องฟ้าในมุมเดิม สื่อสารผ่านตัวหนังสือและเสียงเพลง 13-29 กุมภาพันธ์ 2567 / เซ็นทรัล ศรีราชา ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักเอาใจวัน Teen เนรมิตรลานนม พร้อมชมคอนเสิร์ต / เซ็นทรัล โคราช Heart Iconic ออกแบบโดย ศิลปิน Munins, Workshop เทียนหอม, ของขวัญพิเศษ ชิ้นเดียวในโลก กับการเสิร์ฟเมนู French Kitsch Cafe’ กับดอกไม้ และ DANCE FOR LOVE ธีมลูกโป่งหัวใจ / เซ็นทรัล ขอนแก่น ร่วมกับ ททท. ชวนดื่มด่ำกับดนตรีรัก Jazz Music Festival จากนักร้องชั้นนำ “The Biggles Big Band Amsterdam” / สนุกกับการแข่งขัน “อุ้มคู่รัก” ที่ เซ็นทรัล สมุย แค่วิ่งทำภารกิจ 2 ภารกิจ ใครทำได้ก่อนถือว่าชนะ /เซ็นทรัล มหาชัย พบประติมากรรมรูปหัวใจ Mahachai Moment of Love แรงบันดาลใจจากสะพานแดง แลนด์มาร์กสมุทรสาคร / เซ็นทรัล เชียงใหม่ ร่วมกับสวนดอกไม้ Tree No.9 เนรมิตประติมากรรมหัวใจดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ / เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สร้างสรรค์ Mingle Landmark "Candy Bubble Heart" สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่พร้อมส่องแสงแห่งความรัก ท่ามกลางสวนดอกไม้ยักษ์ / เช็คอินประติมากรรมหัวใจสูงกว่า 2.5 เมตรที่ เซ็นทรัล ลำปาง ผสมผสานระหว่าง PANTONE 2024 เข้ากับ Mirror สะท้อนตัวตนและความรักอย่างไม่มีที่สิ้นสุด / เซ็นทรัล ภูเก็ต ชมการแสดง Underwater Cupid Ballet หนึ่งเดียวในภูเก็ต ที่ Aquaria Phuket และ Underwater Romance Dining ฉลองช่วงเวลาแห่งความสุข ไปกับเมนู Fine Dining ท่ามกลางบรรยากาศใต้น้ำสุดแสน Romantic ที่ Su Va Na Phuket