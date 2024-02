“เมกาบางนา” ผุดคอมมูนิตี้ขยายฐาน ทุบสถิติดึงลูกค้ากว่า 53 ล้านคนปี66

ผู้จัดการรายวัน360 - ศูนย์การค้าเมกาบางนา สานต่อความเป็น YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ทุ่มงบการตลาดกว่า 200 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ ULTIMATE CUSTOMER SEGMENTATIONS อินไซต์พฤติกรรมลูกค้า ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมยกระดับ เมกา สไมล์ รีวอร์ดส และผนึกกำลังทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ครองใจกลุ่มเป้าหมายเดิม รวมถึงเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ เสิร์ฟประสบการณ์ที่ตรงใจมากกว่าแค่การช้อปปิ้ง ตั้งเป้ายอดผู้เยี่ยมศูนย์เติบโตทั้งปีกว่า 10%ล กล่าวนางสาววรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา เผยว่า ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา และก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 แห่งการดำเนินธุรกิจ เมกาบางนายังคงตอกย้ำแนวคิดและวิสัยทัศน์ ‘YOUR EVERYDAY MEETING PLACE’ ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม นับตั้งแต่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2555 ถึงวันนี้ เมกาบางนารองรับลูกค้ามากกว่า 550 ล้านคน โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 1.2 แสนคนต่อวันในวันธรรมดา และมากกว่า 2.2 แสนคนต่อวันในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือประมาณ 53 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็น 10% ซึ่งถือเป็นปริมาณที่มากที่สุดทั้งนี้จำนวน81% มาเมกาบางนาเพื่อรับประทานอาหาร, 32% สำหรับการช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์ และ 23% มาซื้อของตกแต่งบ้าน และในกลุ่มนี้ 53% เป็นกลุ่มครอบครัว และ 78% ใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาที่เมกาบางนาจากผลสำรวจนี้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ทั้งที่มาจาก CATCHMENT AREA และลูกค้าที่เป็น BRAND LOVER ในปี 2567 เมกาบางนาตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยเน้นไปที่ COMMUNITY เฉพาะกลุ่มมากขึ้น โดยเพิ่มกิจกรรมที่รองรับกลุ่ม YOUNGER CUSTOMERS, PET LOVER และ AGING SOCIETY ไปจนถึงผู้บริโภคในตัวเมือง โดยใช้งบประมาณกว่า 200 ล้านบาท ยกระดับสมาชิก เมกา สไมล์ รีวอร์ดสรวมทั้งพัฒนาทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ให้แข็งแกร่งมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชัน, เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์, ยูทูป, LINE OA และเจาะกลุ่ม YOUNG GENERATION ด้วยการเปิดโซเชียลมีเดียอย่าง TIKTOK เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายใหม่ๆ ยังได้ร่วมมือกับศิลปินแนวครีเอทีฟอาร์ตในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ตื่นตาตื่นใจในแต่ละเทศกาลสำหรับเมกา สไมล์ รีวอร์ดส (MEGA SMILE REWARDS) เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้า เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าฯ ครบทุก 500 บาท จะได้รับ 1 คะแนน และสามารถนำคะแนนแลกของรางวัล ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์จากร้านค้าที่ร่วมรายการได้ตลอด 365 วัน โดยเมกาบางนาร่วมกับพันธมิตรต่างๆ และร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้า เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ความคุ้มค่า และความสนุกในการช็อปปิ้งมากยิ่งขึ้น ซึ่งความพิเศษและไม่เหมือนใครคือนอกจากลูกค้าจะสะสมคะแนนหรือรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าต่างๆ แล้ว ยังสามารถสะสมคะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส และแลกรับของรางวัลอีกมากมายจากเมกาบางนาเพิ่มอีกด้วยปัจจุบัน เมกา สไมล์ รีวอร์ดส์ มีสมาชิกมากกว่า 360,000 คน ยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จอยู่ที่ 4,500 บาทขึ้นไป และมีอัตราการใช้งาน (ACTIVE MEMBER) อยู่ที่ 35% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป ขณะที่ เมกา สไมล์ คิดส์ มอบสิทธิประโยชน์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มีสมาชิกกว่า 12,000 คน โดยความพิเศษของ เมกา สไมล์ รีวอร์ดส ไม่ได้อยู่แค่การสะสมแต้มและแลกของรางวัลเท่านั้น แต่ยังใช้สิทธิ์จองที่จอดรถออนไลน์ภายในศูนย์ฯ, บริการรับจอดรถ (E-VALET) และบริการจองรถเข็นวีลแชร์ (WHEEL CHAIR)นอกจากนี้ เมกาบางนายังสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วยกิจกรรมทางการตลาด สามารถสร้างกระแสในออนไลน์ได้ อาทิ งานคอนเสิร์ตส่งท้ายปี MEGA COUNTDOWN งานดนตรีในสวน MEGA MUSIC & MOVIE IN THE PARK งานวันเด็ก MEGA KIDS WORLD และงานสงกรานต์ MEGA SONGKRAN ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ลูกค้ารอคอยและให้การตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดจนกิจกรรมงานส่งเสริมการขายตามเทศกาลต่างๆ ที่ผลัดเปลี่ยนมาสร้างสีสัน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่หลากหลายให้กับลูกค้าตลอดทั้งปี“การทำงานของทีมการตลาดศูนย์การค้าเมกาบางนา เราเน้นย้ำปณิธานที่ว่า WE CREATE A BETTER EVERYDAY LIFE FOR THE MANY PEOPLE’ เพื่อต้องการสร้างสรรค์และพัฒนากิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้สนุกกับการช้อปปิ้งที่เมกาบางนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี” นางสาววรรณวิมล กล่าว