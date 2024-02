ท็อปส์ปักหมุดพื้นที่ราษฎร์พัฒนา ผุด‘เนเบอร์ฮูดมอลล์เดสติเนชั่น’

ผู้จัดการรายวัน 360 -ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผุดสาขาใหม่ สแตนด์อโลนปักหมุดพื้นที่ราษฎร์พัฒนา ดึงร้านค้า สินค้า บริการ ร้านอาหารแบรนด์ดังร่วมพื้นที่พุ่งเป้าสร้างท็อปส์ให้เป็น ‘เนเบอร์ฮูดมอลล์เดสติเนชั่น’ แหล่งช้อปปิ้งใกล้บ้านเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์’ พร้อมเปิดตัวโซน ‘สินค้าฮาลาล’ รับดีมานด์ของลูกค้ากลุ่มมุสลิมในพื้นที่ ดึงพาร์ทเนอร์ธุรกิจแบรนด์ดังร่วมพาเหรดร้านอาหารและเครื่องดื่มยอดนิยม ตลอดจนสินค้าไลฟ์สไตล์และบริการด้านความงามครบวงจร รวม 18 ร้านม่ธรรมดากว่าเดิม” นายสเตฟาน กล่าวนายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ในปี2567นี้ ท็อปส์มุ่งมั่น ที่จะเดินหน้าสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายสาขาในทั่วประเทศเพื่อขยายการเข้าถึงลูกค้า รวมถึงการพัฒนารูปแบบร้านและขนาดที่เหมาะสมตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายให้กับลูกค้า ภายใต้แนวคิด “Every Day DISCOVERY MORE ค้นพบทุกวัน ที่ไม่ธรรมดากว่าเดิม”โดยล่าสุดได้ประเดิมสาขาแรกของปีด้วย ท็อปส์ ราษฎร์พัฒนา ในรูปแบบ สแตนด์อโลน ปักหมุดเป็นจุดแฮงเอาต์แห่งใหม่บนถนนราษฎร์พัฒนา ที่จะมาเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ให้มีสีสันกว่าที่เคยด้วยคอนเซ็ปต์ เนเบอร์ฮูดมอลล์ เดสติเนชั่น (Neighborhood Mall Destination) ศูนย์กลางการช้อปปิ้งสินค้าและบริการใกล้บ้าน ต่อยอดความสำเร็จจากท็อปส์ พัฒนาการ 30 ซึ่งเป็นโมเดลสแตนด์อโลนสาขาแรกของท็อปส์ จากการมองเห็นถึงศักยภาพด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคและทำเลที่ตั้งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ที่ยังมีการขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก กว่า 20,000 ครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรราคาสูง นอกจากนี้ยังมีจุดเชื่อมต่อกับถนนสายสำคัญอย่างถนนตัดใหม่ ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ที่ช่วยให้สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกสบายท็อปส์ ราษฎร์พัฒนา ตั้งอยู่บนถนนราษฎร์พัฒนา บนพื้นที่กว่า 6,400 ตารางเมตร หรือ 4 ไร่ ที่ยกระดับความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในพื้นที่ ผ่านการผสมผสานระหว่างพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตที่ครบครันด้วยอาหารสด วัตถุดิบเกรดพรีเมียม และสินค้าคุณภาพชั้นเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 20,000 รายการ พร้อมตอกย้ำความเป็น Central to Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคน ให้ลูกค้าได้ค้นพบประสบการณ์สุดพิเศษกับ โซนสินค้าอาหารฮาลาล ซึ่งถูกออกแบบด้วย Customer Data Driven ขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าชาวไทยมุสลิม ที่มีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ด้วยกลยุทธ์การศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น การันตีประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมส่งมอบประสบการณ์ ช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อ ช้อปสะดวกทุกที่ ทุกเวลาผ่านบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว และบริการ Quick Commerce อำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นด้วยที่จอดรถกว่า 80 คันนอกจากนี้ ยังได้เติมเต็มทุกประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบครบจบในที่เดียว ด้วยการดึงพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจจากแบรนด์ชั้นนำ รวม 18 ร้าน ทั้งร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังประเภทนั่งรับประทานที่ร้าน ร้านค้าประเภท Light Food Take Home สำหรับซื้อกลับบ้าน ที่ถูกคัดสรรคุณภาพและรวบรวมมาไว้ภายในที่เดียว เพื่อยกระดับประสบการณ์อีกขั้นให้กับลูกค้า สร้างบรรยากาศการช้อปปิ้งใกล้บ้านให้ลูกค้าได้เลือกใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีความสุขยิ่งขึ้นในทุกครั้งที่มา อาทิ สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ร้านกาแฟแบรนด์ดัง, ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูวัดพระศรีฯ บางเขน เจ้าเก่าในตำนาน, โหยวจิน (You Jin) ร้านขนมหวานสไตล์ไต้หวัน, เทียนถัง ชาบูถ้วยหม่าล่าฮาลาล, คารวะ ราเมน เอาใจคนรักอาหารญี่ปุ่น, บังเลาะห์ ไก่ทอดเดชา ต้นตำรับไก่ทอดหาดใหญ่, Colla tea ชานมไข่มุกผสมคอลลาเจน ฯลฯ ตลอดจนร้านให้บริการด้านความงามอย่างร้านบิวตี้คอร์นเนอร์, ร้านขายยาเฮลท์อัพ, ร้านแว่นท็อปเจริญ, Pet Lovers Centre ร้านขายอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองที่ต้องการแวะจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค-บริโภค พักรับประทานอาหารหรือพบปะสังสรรค์ สะดวกครบจบทุกความต้องการโดยไม่ต้องเดินทางไกลเข้าเมือง“ปัจจุบันท็อปส์ มีจำนวนสาขาทั้งหมด 677 แห่ง แบ่งเป็น ท็อปส์ (Tops) 143 สาขา ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ (Tops Food Hall) 17 สาขา ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด 2 สาขา และ ท็อปส์ เดลี่ (Tops daily) จำนวน 515 สาขา ซึ่ง ท็อปส์ ราษฎร์พัฒนา นับเป็นสแตนด์อโลนสาขาที่ 6 ที่ถูกต่อยอดจากการเรียนรู้และทำความเข้าใจลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างแม่นยำ โดยเชื่อว่าเนเบอร์ฮูดมอลล์แห่งนี้จะกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่แห่งย่านราษฎร์พัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง ตามเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์ใกล้บ้านสำหรับทุกคน ตอกย้ำความเป็นผู้นำฟู้ดค้าปลีกที่มีร้านหลากหลายรูปแบบและตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด ภายใต้แนวคิด “Every Day DISCOVERY MORE ค้นพบทุกวัน ที่ไ