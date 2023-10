“ท็อปส์” ปูพรมรวดเดียว525 สาขา ผุด “ท็อปส์ เดลี่’ Joy-venience Store”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ท็อปส์ เดินหน้าต่อยอดแนวคิด Every Day DISCOVERY เติมเต็มพอร์ตฟอลิโอด้วยการพลิกโฉม “ท็อปส์ เดลี่” (Tops daily) จากรูปแบบร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเดิมๆ ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจโมเดลใหม่ พร้อม ดีเดย์ ท็อปส์ เดลี่ ในรูปแบบ Joy-venience ทั้ง 525 สาขาทั่วประเทศ เน้นกลุ่มสินค้าพร้อมรับประทาน หรือ Ready to Eat ไปจนถึงสินค้าในชีวิตประจำวันและมีจำหน่ายเฉพาะที่ท็อปส์เท่านั้นนายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า กว่า 27 ปี ที่ท็อปส์ ได้เรียนรู้และเข้าใจอินไซต์ลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงเวลา ประกอบกับเทรนด์ธุรกิจค้าปลีกและบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า โดยนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากที่สุดล่าสุดจึงได้เปิดตัวธุรกิจโมเดลใหม่ ‘ท็อปส์ เดลี่’ ในรูปแบบ “Joy-venience store” พร้อมต่อยอดกลยุทธ์ 1 BRAND ด้วยการรวมทุกโมเดลค้าปลีกให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในทุกเซกเมนต์‘ท็อปส์ เดลี่’ ในรูปแบบ Joy-venience store ผ่านโมเดลใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด ‘Every Day for Everyone ค้นพบความสุขทุกวันในแบบคุณ’ โดยจากข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความสะดวก รวดเร็ว เดินทางง่ายและใกล้บ้าน ขณะเดียวกันยังคงมองหาสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพมาตรฐานจนถึงระดับพรีเมียม ประกอบกับความคุ้มค่าของราคาและโปรโมชั่น ‘ท็อปส์ เดลี่’ จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ผ่านกลยุทธ์ 4 Joy ได้แก่1. Joy Eat: สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยที่แตกต่าง กับสินค้า Eat now Eat later พร้อมรับประทานที่หลากหลาย เพลิดเพลินไปกับการครีเอทเมนูในแบบของตนเองผ่านตู้ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสไตล์เกาหลี มิกซ์ด้วยท็อปปิ้งจากหม้อโอเด้ง2. Joy Shopping: สินค้าคุณภาพระดับเวิลด์คลาสจากทั่วโลกรวมกว่า 6,000 SKU ซึ่งมากที่สุดในประวัติการณ์ ครอบคลุม 14 กลุ่มสินค้า โดดเด่นด้วยสินค้านำเข้าและสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสินค้าใหม่เข้ามาเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้าทุกครั้งที่ได้มา3. Joy Value: ราคาดีทั้งราคาปกติหรือโปรโมชั่นสุดคุ้มจัดเต็มตลอดทั้งปี อาทิ แคมเปญสินค้าล็อคราคา, สินค้า RED HOT ลดราคาพิเศษ, สินค้าซื้อ 1 แถม 1, สินค้าซื้อ 2 ชิ้นประหยัดกว่า, โปรโมชั่นประจำวันอีกมากมาย4. Joy-Loyalty: ด้วยลอยัลตี้โปรแกรมมัดใจลูกค้า ด้วยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The1 เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเท่านั้น อาทิ โปรโมชั่นสะสมคะแนน แลกรับ Extra points โปรโมชั่น สะสมสนุกแลกสุข e-stamp เพื่อแลกรางวัลสุดคุ้ม และอีกมากมาย“ท็อปส์ เดลี่ จะเป็นอีกหนึ่งในโมเดลสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มพอร์ตธุรกิจของกลุ่มฟู้ดรีเทลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจให้กับท็อปส์ ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับรูปแบบโมเดลร้านใหม่แล้วรวม 525 สาขา และจะเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าการขยายสาขาในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมืองท่องเที่ยวเป็นหลัก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันที่มีความต้องการที่หลากหลาย ด้วยการดึงศักยภาพด้านความเป็นหนึ่งในเรื่องการคัดสรรสินค้าคุณภาพมาเสริมความแข็งแกร่ง โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นอีกเครื่องพิสูจน์ของความสำเร็จในการก้าวสู่ความเป็น Food Discovery and Destination ของประเทศไทยได้อย่างมั่นคง” นายสเตฟาน กล่าวนายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า การเปิดตัว “ท็อปส์ เดลี่” ในรูปแบบ Joy-venience store โฉมใหม่อย่างเป็นทางการ สำหรับลูกค้าที่มาร่วมเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้ง สามารถร่วมรับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ที่ “ท็อปส์ เดลี่” ทุกสาขา ได้แก่ ช้อปครบ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับคะแนน The1 X2! พร้อมรับฟรี กระเป๋า Tops daily จำนวนจำกัด 7 วันเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 17 ตุลาคม 25, สะสมสนุกแลกสุข เพียงช้อปครบ 100 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับ e-stamp 1 ดวง เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤศจิกายน 2566, ช้อปสินค้า 120 บาท รับส่วนลด 50 บาท สำหรับสมาชิกใหม่ The1 พร้อมรับฟรี! น้ำดื่มยินดี 600 มล. ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566 พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมาย