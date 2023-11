SA ตั้ง บ.ร่วมทุน ตั้ง "ไซมิส พราวิเนีย" ถือหุ้น 60%

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” เปิดเผยว่า บริษัทจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท พราวิเนีย จำกัด โดยร่วมกับคุณครูบี ประวีณ์นุช กิติวัฒนบำรุง ในนาม "บริษัท ไซมิส พราวิเนีย จำกัด" เพื่อดำเนินธุรกิจด้าน Wellness and Beauty Center ซึ่งมีทีมงานที่เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลผิว ฟื้นฟูกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต เสมือนนักบำบัดผิว อันประกอบด้วย หน้าเรียว ตัวตึง สุขภาพดี และคลายเครียด โดย SA มีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ที่ 60% และ น.ส.ประวีณ์นุช กิติวัฒนบำรุง 40%"ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักอีกด้วย โดยสาขาแรกบริษัทได้เริ่มต้นลงทุนในสาขา Pravinia Wellness Ramada by Wyndham Bangkok สุขุมวิท 87 ซึ่งเป็นพื้นที่ของไซมิส ตามแผนการเพิ่มมูลค่าให้โครงการอย่างที่ผ่านมา เช่น การเปิดร้านอาหาร MARIE GUIMAR หรือสปา SENSE CERA SIAMESE SPA เป็นต้น" นายขจรศิษฐ์ กล่าวนายขจรศิษฐ์ กล่าวอีกว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรม Wellness มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่า ธุรกิจสปาจะเติบโตเฉลี่ย 17% ต่อปี (63-68) ตามเทรนด์ดูแลสุขภาพเป็นที่นิยม ทำให้เชื่อมั่นว่า "ไซมิส พราวิเนีย" ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านความงามจะได้รับการตอบรับที่ดี และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เบื้องต้นปีละไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทต่อสาขา พร้อมกันนี้ ตั้งเป้าหมายขยายสาขาอย่างน้อยปีละ 1 แห่ง เพื่อต่อยอดความสำเร็จและสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนอนึ่ง คุณครูบี ประวีณ์นุช กิติวัฒนบำรุง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนวดหน้า สปา ความงาม ประเทศไทย และกิจการสถาบันพราวิเนีย สอนความงามและสปาแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีหลักสูตรศาสตร์นวดเพื่อการชะลอวัย Anti Aging Spa ผู้ออกแบบศาสตร์นวดหน้าเรียว ลดริ้วรอย Face Exercise เทคนิคนวดออกกำลังใบหน้า แก้ปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อย หน้าบวม หน้าบาน เป็นการนวดแบบกดลึกตามแนวกล้ามเนื้อ (Deep tissue massage, Muscle massage) คลายกล้ามเนื้อ สลายพังผืดที่อยู่บนใบหน้าด้วยมือเปล่า ด้วยวัตถุประสงค์ คือ แก้ไข ฟื้นฟู บรรเทา หลากหลายปัญหาที่อยู่บนใบหน้า ถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์ ส่งผลดีทั้งสุขภาพ และความงาม