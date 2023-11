SA แย้ม Q4 โตแกร่ง รับรู้ยอดโอน Landmark @ MRTA Station คึก

ไซมิส แอสเสท (SA) แย้มผลงานไตรมาส 4 โตแกร่ง เหตุทยอยส่งมอบงานโครงการ Landmark @ MRTA Station ย่านพระราม 9 มั่นใจยอดโอนเพียบ เหตุเป็นโครงการ Mixed Use ทำเล New CBD ใกล้รถไฟฟ้า-ทางด่วน เชื่อมั่นสนับสนุนผลงานโตอย่างยั่งยืน





นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2566 คาดว่าจะสามารถเติบโตไม่น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีแผนการรับรู้รายได้จากยอดโอนโครงการ Landmark @ MRTA Station บนทำเล New CBD ใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยปัจจุบันมียอดขายรอโอน (Backlog) จากโครงการนี้ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยโอนตั้งแต่ไตรมาส 4/2566 เป็นต้นไปทั้งนี้ โครงการ Landmark @ MRTA Station เป็นโครงการ Mixed Use ที่ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร และที่พักอาศัยแบบ Branded Residences ที่พร้อมให้บริการแบบโรงแรมมาตรฐานสากลที่มีการบริการดูแลส่วนกลาง และเซอร์วิสแบบโรงแรม มาตรฐานระดับสากล โดย SA ได้จับมือกับแบรนด์โรงแรมมาตรฐานระดับโลกหลากหลายแบรนด์ เช่น Cassia a brand of Banyan Tree Group และ Crowne Plaza by IHG เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัย และตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ รวมถึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการให้อยู่ในระดับสากลซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีทั้งการซื้อเพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อการลงทุนนอกจากนี้ บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่เตรียมทยอยโอนเพิ่มเติม เช่น โครงการแนวราบจำนวน 3 โครงการ กลุ่ม Ready to move เช่น Ramada Residence (Siamese Sukhumvit 87) Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Sukhumvit 48 (Siamese Sukhumvit 48) Siamese Exclusive 31 Blossom Condo at Sathorn-Charoenrat และ Siamese KIN อีกทั้งมีรายได้จากธุรกิจบริการ เข่น กลุ่มโรงแรม กลุ่มร้านอาหาร เป็นต้นขณะที่ในเดือนธันวาคม 2566 บริษัทมีแผนที่จะเปิดดำเนินการโรงแรมแห่งใหม่อีก 1 แห่ง ได้แก่ Tribe Living Bangkok Sukhumvit 39 ซึ่งจะเปิดให้บริการห้องพักรวมถึงเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ จำนวน 272 ห้อง ด้วยห้องระดับพรีเมียมที่มีขนาดกว้างขวางเหมาะสำหรับการเข้าพักระยะยาว จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2566 เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป