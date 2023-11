SNNP ปล่อย “Jele Chewy Jelly Ice” หนุนผลงาน Q4 แตะนิวไฮ

ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง ปล่อย “เจเล่” หมัดเด็ดโค้งสุดท้ายของปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางการตลาดของเยลลี่พร้อมดื่ม โดยพัฒนาสินค้าเยลลี่รูปแบบใหม่ แช่เย็นเป็น “เยลลี่” แช่แข็งเป็น “ไอศกรีม” ตอบโจทย์ผู้บริโภค ฟากผู้บริหารมั่นใจจะช่วยสร้างความแตกต่าง และความแปลกใหม่ในสินค้ากลุ่มเยลลี่ ประเมินกระแสตอบรับดีเยี่ยม ผลักดันยอดขายพุ่ง





นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) เปิดเผยว่า การที่บริษัทประสบความสำเร็จในการทำตลาดเยลลี่แบรนด์ “Jele Chewy” (เจเล่ ชิววี่) มาถึง 12 รสชาติแล้ว พบว่าตลาดนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “Jele Chewy Jelly Ice” (เจเล่ ชิววี่ เยลลี่ ไอซ์) เป็นครั้งแรกของการพัฒนานวัตกรรมจนกลายเป็นสินค้าใหม่ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค New Gen ให้เข้าถึงกับความอร่อยสไตล์ใหม่ ง่ายๆ ไม่ซ้ำใครโดย Jele Chewy Jelly Ice (เจเล่ ชิววี่ เยลลี่ ไอซ์) มีจุดเด่นที่แตกต่าง คือ สามารถ “แช่เย็น” เป็น “เยลลี่” หรือ “แช่แข็ง” เป็น “ไอศกรีม” กับ 2 รสชาติ 2 ความอร่อย “ ลิ้นจี่” และ “มิกซ์เบอร์รี่” อร่อยง่ายๆ ไม่ซ้ำใคร อร่อยสดชื่นสุดขั้ว โดยมั่นใจว่า Jele Chewy Jelly Ice จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเจเล่ที่ครองใจผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน และพบกับความอร่อยได้แล้ววันนี้ในราคาซองละ 25 บาท วางจำหน่ายแบบ exclusive เฉพาะที่ 7-11 เท่านั้น“บริษัททำการตลาดโดยการสื่อสารผ่านออนไลน์ สร้างกระแสผ่านอินฟลูเอนเซอร์ สำหรับแนวทางการสื่อสารกับผู้บริโภค SNNP เน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ และปลุกกระแสให้เกิดความตื่นเต้นในแบรนด์ รวมไปถึงการรีวิวผลิตภัณฑ์ผ่าน influencer ยอดนิยมในกลุ่ม New Gen ซึ่งคาดว่าจะทำให้ Jele Chewy Jelly Ice เข้าไปอยู่ในใจคนรุ่นใหม่และมี Engagement ที่สูงขึ้นด้วย” นายวิโรจน์ กล่าวสำหรับแนวโน้มผลงานช่วงไตรมาส 4/2566 ซึ่งเป็นช่วง High season ของตลาดเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว จึงคาดว่าผลประกอบการช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้จะทำ New High ได้อีกครั้งหนึ่ง ทำให้มั่นใจว่าภาพรวมทั้งปี 2566 แนวโน้มรายได้ในปีนี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และในส่วนของ “Jele Chewy Jelly Ice” จะช่วยสร้างความคึกคักในตลาดเยลลี่เป็นอย่างมาก และตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค New Gen ที่จะครองใจผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน