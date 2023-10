พฤกษาอัด "โปรแร๊งส์" ปั๊มยอดส่งท้ายปี ซื้อบ้านลุ้นรับ 'เทสล่า' FIX ดอกเบี้ย 1.99 นาน 3 ปี

‘พฤกษา’ ยักษ์ใหญ่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย จัดหนัก จัดเต็ม อัดโปรโมชันแรงส่งท้ายปี กับแคมเปญ “โปรแร๊งส์...ทะลุโลก” มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้ม รับสิทธิลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์ Tesla เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ภายในสิ้นปีนี้ ส่วนลดและของแถมมูลค่ารวมสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท ผนึกธนาคารพันธมิตรจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเริ่ม 1.99% ต่อปี คงที่นาน 3 ปี หรือผ่อนต่ำล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน พร้อมรับส่วนลด On Top เพิ่มเติมสูงสุดถึง 60,000 บาท เมื่อใช้ส่วนลดจาก Facebook: PRUKSA family Club แคมเปญเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค.นี้เท่านั้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นของพฤกษาที่ต้องการส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดี ให้ทุกการใช้ชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข เราจึงอยากให้คนไทย มีที่อยู่อาศัยที่ตอบรับทุกการใช้ชีวิตของลูกค้าทุกคน จึงเกิดเป็นโปรโมชันครั้งใหญ่ส่งท้ายปี “โปรแร๊งส์...ทะลุโลก” มอบโอกาสลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเทสล่า 3 คัน มูลค่ารวมราว 6 ล้านบาท พร้อมลดภาระและอุปสรรคทางการเงิน ให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นจากความสำเร็จของแคมเปญครั้งก่อน ภายใต้แนวคิด “Bring the joy to your new Home, Dream Comes True” ในครั้งนี้ พฤกษาจึงกลับมาพร้อมกับภารกิจสำคัญที่อยากช่วยสานฝันของคนอยากมีบ้านให้เป็นจริง จึงได้นำคาร์แร็กเตอร์การ์ตูน สเปซเรนเจอร์ฝืมือฉกาจจากภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดัง มาช่วยทำภารกิจหาบ้านให้กลุ่มผู้ที่กำลังมองหาบ้านในฝัน พร้อมติดอาวุธสู้กับอุปสรรคทางการเงินตัวแรงอย่าง ‘อัตราดอกเบี้ยสูง’ ที่ขัดขวางผู้คนจากการมีบ้านในฝัน ทั้งล็อกอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้จ่ายเบากว่า ลดภาระให้ผ่อนต่อเดือนแบบเบาๆ ด้วยดีลสุดคุ้มที่แรงกว่า เพื่อช่วยให้คนไทยได้เป็นเจ้าของบ้านในฝันทันปลายปีนี้ และพิเศษสุด! ลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเทสล่า เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ภายในปีนี้อีกด้วย“โปรแร๊งส์...ทะลุโลก” มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจโครงการใหม่ และบ้านพร้อมอยู่ในเครือพฤกษา 107 โครงการ ให้เลือกสรรทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยสิทธิพิเศษสุดคุ้ม ดังนี้(1) เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ภายในสิ้นปี 2566 ทุกๆ 5 แสนบาท ลูกค้าจะได้รับสิทธิจับฉลากลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์เทสล่า จำนวน 3 คัน รวมมูลค่าราว 6 ล้านบาท ลุ้นจับรางวัล 2 รอบ รอบแรกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รอบสอง วันที่ 23 มกราคม 2567(2) รับส่วนลดเงินสด โปรโมชันของแถม เช่น ส่วนลดเงินสดมูลค่าสูงสุด 2 ล้านบาท ฟรีเงินดาวน์ เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ทอง ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าประกันและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าส่วนกลาง และอื่นๆ(3) ผนึกกำลังร่วมกับธนาคารพันธมิตร ช่วยล็อกดอกเบี้ยให้คงที่ สำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ทั้งโครงการใหม่และโครงการพร้อมเข้าอยู่ มอบดอกเบี้ยคงที่สุดพิเศษ 1.99% ต่อปี นาน 3 ปี และสำหรับโครงการคอนโดมิเนียม มอบดอกเบี้ยคงที่สุดพิเศษ 2.00% ต่อปี นาน 3 ปี ผ่อนน้อย เริ่มต้นเพียงล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน ให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 110% (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)และ (4) เมื่อร่วมกิจกรรมพิเศษผ่านช่องทาง Facebook : PRUKSA family Club เพียง Capture หน้าจอคูปอง รับส่วนลดเพิ่มเติม On Top สูงสุด 60,000 บาท (ระหว่างวันที่ 10 ต.ค.-30 พ.ย.นี้เท่านั้น)“นับเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่มองหาที่อยู่อาศัยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างในปัจจุบัน ให้พฤกษาได้ช่วยผ่อน ล็อกดอกเบี้ยให้คงที่นานถึง 3 ปี แบ่งเบาภาระ ลดความกังวลใจให้ลูกค้า และนอกจากจะได้ขึ้นบ้านใหม่ ได้ส่วนลด และของแถมต่างๆ แล้ว ยังอาจจะได้รถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ติดมือไปด้วย แคมเปญที่พฤกษาจึงขึ้นครั้งนี้ถือเป็นดีลที่คุ้มค่า เป็นข้อเสนอพิเศษที่ดีที่สุดของปี และไม่ควรพลาดสำหรับลูกค้า”