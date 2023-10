ธอส.จับมือ MEA หนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รองรับผู้ใช้บริการด้านไฟฟ้า KEN by MEA

ธอส.จับมือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมพิธีลงนามMOUร่วมมือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และบริการของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับโครงการสินเชื่อพร้อมใช้ และโครงการ GHB Big Family

กล่าวภายหลังลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และบริการของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับโครงการสินเชื่อพร้อมใช้และโครงการ GHB Big Family ระหว่าง MEA และ ธอส. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย ว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ Energy for city life, Energize smart living ในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร นอกจากภารกิจหลักในด้านการจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว ปัจจุบัน MEA ยังได้ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง KEN by MEA ที่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าครอบคลุม 4 บริการ คือ ธุรกิจออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า EPC (Engineering Procurement and Construction) ธุรกิจบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า PM (Preventive Maintenance) ธุรกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) และธุรกิจบริการเกี่ยวกับ EV (EV Charger) ซึ่งมาพร้อมทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจไฟฟ้ามีมาตรฐานการติดตั้งที่ปลอดภัย พร้อมให้คำปรึกษาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงการรับแจ้งปัญหาขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ KEN by MEA ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับบริการด้านระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนด้านพลังงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในคราวเดียวกันองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)กล่าวว่า ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ที่ตลอด 70 ปี ได้ทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว โดยในความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำมากขึ้น ด้วยการจัดทำ “สินเชื่อพร้อมใช้ ปี 2566” อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ MRR-2% ต่อปี (4.90%) ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี (6.15%) เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 5.316% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ในปัจจุบันอยู่ที่ 6.90% ต่อปี) สำหรับผู้ที่ต้องการขอกู้หรือกู้เพิ่ม เพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของการไฟฟ้านครหลวง ที่ใช้พลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่อนชำระนานสูงสุด 20 ปีกรณีกู้ 1 แสนบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงเดือนละ 800 บาทเท่านั้น! ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการสินเชื่อกับ ธอส. อยู่แล้วให้สามารถขอกู้เพิ่มเพื่อซื้อสินค้าบริการจากทาง MEA และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการรีไฟแนนซ์มายัง ธอส. ในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ พร้อมขอกู้เพิ่มเพื่อซื้อสินค้าบริการจาก MEA ได้สะดวกมากขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศนอกจากนี้ ธอส. ยังให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากฟน.ในการรับสิทธิประโยชน์และโปรโมชันต่างๆ อาทิแหล่งรวมการซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยที่หลากหลายมากขึ้น ผ่านทาง www.ghbankbigfamily.com ซึ่งเป็นศูนย์รวมเรื่องบ้านแบบครบวงจร ที่อยู่ภายใต้โครงการ GHB Big Family ของ ธอส. นับเป็น Ecosystem ที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าของธนาคารและลูกค้าขององค์กรพันธมิตรอีกด้วย.