ฉลองยอดขายกว่าแสนใบ! “นิทรรศการจิบลิ” เพิ่มโซนใหม่ ขยายเวลา “THE WORLD OF STUDIO GHIBLI'S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023” 7 ต.ค. ถึง 2 ม.ค. 2566 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์

หลังจากได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามไลฟ์ เนชั่น เทโร ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการจิบลิตามคำเรียกร้องของแฟน ๆ จนถึง 2 มกราคมปีหน้า พร้อมเพิ่มโซนใหม่รวบรวมภาพสเก็ตช์จากสตูดิโอจิบลิส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อแฟนจิบลิชาวไทยโดยเฉพาะนิทรรศการ "THE WORLD OF STUDIO GHIBLI'S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023" จะพาแฟน ๆ ไปพบกับฉากประทับใจจาก 10 ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องเยี่ยมจากสตูดิโอจิบลิ ไม่ว่าจะเป็น ป้ายรถเมล์จากเรื่อง My Neighbor Totoro ฉากจักรยานลอยฟ้า และฉากบอลลูน ที่ผู้เข้าชมงานสามารถทำท่าโหนบอลลูน เหมือนในแอนิเมชั่นเรื่อง Kiki's Delivery Service หรือแม่มดน้อยกิกิ ขึ้นรถไฟแห่งวิญญาณที่เว้นที่ว่างข้างๆ ไว้ให้แฟนๆ ไปนั่งใกล้ชิดกับ "คาโอนาชิ" หรือ "ภูตไร้หน้า" จากเรื่อง Spirited Away พร้อมด้วยอีกหลายฉากจากแอนิเมชั่นในดวงใจอย่าง Nausicaa of the Valley of the Wind, Porco Rosso, Pom Poko, Princess Momonoke, Howl's Moving Castle และ Ponyo on a Cliff by the Sea และพิเศษสุดๆ สำหรับกับฉาก 'ลาปูต้า' (Laputa) ปราสาทกลับหัวจากเรื่อง Castle in the Sky ซึ่งจัดแสดงเป็นครั้งแรกในโลกที่กรุงเทพฯนอกจากความพิเศษของฉากลาปูต้าแล้ว ในนิทรรศการจิบลิรอบใหม่นี้ ยังมีโซนพิเศษที่จัดแสดงนอกประเทศเป็นครั้งแรกอย่าง Hall Of Fame (ฮอลล์ ออฟ เฟม) รวบรวมเรื่องราวกว่าจะเป็นแอนิเมชั่นสตูดิโอจิบลิ ผ่านภาพสเก็ตช์ และสต็อปโมชั่น ให้แฟนจิบลิชาวไทยได้เห็นส่วนหนึ่งกระบวนการทำงาน ก่อนที่ภาพยนตร์ของจิบลิจะเผยแพร่ให้พวกเราได้ชมกัน ซึ่งปกติเรื่องราวเหล่านี้จะสงวนไว้เฉพาะผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่โตเกียว และไม่สามารถถ่ายภาพด้านในได้ เพราะฉะนั้นแฟนจิบลิที่ไทยห้ามพลาดเด็ดขาด! เพราะที่นี่เป็นที่แรกที่สามารถเก็บภาพความประทับใจขณะเข้าชม Hall Of Fame ได้"THE WORLD OF STUDIO GHIBLI'S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023" รอบใหม่จะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ 7 ตุลาคม ถึง 2 มกราคม 2567 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จำหน่ายบัตร Early Bird สำหรับรอบใหม่ในวันที่ 1 – 6 ตุลาคมนี้ เพียง 490 บาทเท่านั้น

1. เครื่องบินของนาชิกา จาก Nausicaä of the Valley of the Wind
2. ปราสาทกลับหัว หรือ ลาปูต้า (Laputa) จาก Castle in the Sky
3. ป้ายรถเมล์และบ้านต้นไม้ จาก My Neighbor Totoro
4. จักรยานลอยฟ้าและร้านขนมปัง จาก Kiki's Delivery Service
5. ชายหาดพักผ่อน จาก Porco Rosso
6. บ้านของเหล่าทานุกิ จาก Pom Poko
7. ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ จาก Princess Mononoke
8. คาโอนาชิและรถไฟแห่งวิญญาณ จาก Spirited Away (มี Easter Egg เป็นทุเรียน)
9. ปราสาทเวทมนตร์ จาก Howl's Moving Castle (มี Easter Egg เป็นน้องหมา)
10. โปเนียวและเหล่าฝูงปลา จาก Ponyo on the Cliff by the Sea (จัดแสดงที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฝั่งถนนพระราม 1)