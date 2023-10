กานดาฯ เปิดตัวบ้านพรีเมียม ไอลีฟ ไพร์ม เศรษฐกิจ-บางปลา พร้อมโปรช่วยผ่อนสูงสุด 3 ปี

กานดา พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมเปิดโครงการใหม่ ไอลีฟ ไพร์ม เศรษฐกิจ-บางปลา ส่งท้ายปี 66 รับ Real Demand บ้านแนวราบในโซนสมุทรสาคร ชูคอนเซ็ปต์ Nature is all around ใช้ชีวิตติดธรรมชาติกับบ้านหลังใหญ่ดีไซน์ English Garden ในราคาเริ่มต้น 2.19 ล้านบาท พร้อมโปรโมชันช่วยผ่อนสูงสุด 3 ปี

Eco Smart - การออกแบบและเลือกใช้วัสดุ เพื่อลดการใช้พลังงาน

Easy Maintenance - การออกแบบบ้านให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต

Multi Generation - การออกแบบที่รองรับได้ทุกช่วงวัย เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์

Space Matter - การให้ความสำคัญกับการออกแบบทุกพื้นที่ใช้สอย

Flood Protection - การจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยในทุกโครงการ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 4 บริษัทเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ซึ่งจะเป็นโครงการสุดท้ายของปี 2566 ได้แก่ โครงการไอลีฟ ไพร์ม เศรษฐกิจ-บางปลา เป็นโครงการที่มีที่อยู่อาศัยแนวราบระดับพรีเมียมครบทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม มูลค่ากว่า 1,300 ล้านบาท เนื้อที่โครงการรวม 56 ไร่เศษ ตั้งอยู่บนถนนบางปลา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาภายใต้แนวคิด Nature is all around ด้วยบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติกับสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ พร้อมกับบ้านดีไซน์ใหม่สไตล์ English Gardenสำหรับโครงการไอลีฟ ไพร์ม เศรษฐกิจ-บางปลา ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว 3 แบบ ได้แก่ Aster, Ivy และ Daisy พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 158-254 ตารางเมตร มีทั้งขนาด 4 ห้องนอน 3-4 ห้องน้ำ 2 ห้องครัว ที่จอดรถ 2-3 คัน ราคาเริ่มต้น 4.29 ล้านบาท บ้านแฝด Lilly พื้นที่ใช้สอย 129 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ห้องครัว ที่จอดรถ 2 คัน ราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท และทาวน์โฮม Cattleya พื้นที่ใช้สอย 125 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ห้องครัว ที่จอดรถ 2 คัน ราคาเริ่มต้น 2.19 ล้านบาท“ทำเลเศรษฐกิจ-บางปลาเป็นหนึ่งในทำเลขายดีของบริษัท หลังจากที่เปิดโครงการไอลีฟ พรีม่า ซึ่งประกอบด้วย โครงการไอลีฟ พาร์ค และไอลีฟ ทาวน์ ไปแล้วก่อนหน้า และได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากเป็นทำเลที่มีโรงงานแปรรูปอาหารทะเลอยู่จำนวนมากถือเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ และยังมีราคาที่ดินที่ยังสามารถพัฒนาโครงการในราคาที่เอื้อมถึงได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าของโรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการบ้านหลังใหญ่ บริษัทจึงเพิ่มโปรดักต์บ้านเดี่ยว Aster ที่พรีเมียมที่สุดไว้ในโครงการไอลีฟ ไพร์ม เศรษฐกิจ-บางปลาด้วย” นายหัสกร กล่าวนอกจากทำเลที่ตั้งที่เดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกแล้ว โครงการไอลีฟ ไพร์ม เศรษฐกิจ-บางปลา ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทั้งสวนส่วนกลางขนาดใหญ่พร้อมสนามเด็กเล่นกลางสวนที่ให้เด็กๆ ได้สนุกกับกิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างพัฒนาการ พร้อมด้วยคลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนามกีฬา ระบบดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และที่สำคัญทุกโครงการของบริษัทพัฒนาภายใต้แนวคิด 5 Kanda Concept ที่ทำให้อยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืนในทุกช่วงวัย ประกอบด้วยสำหรับภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยได้ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด ประกอบกับ สถานการณ์การเมืองที่ไม่ชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง ภาระหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง ความสามารถในการซื้อลดลง ยอดปฏิเสธสินเชื่อปรับสูงขึ้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทำให้ยอดขายและยอดโอนที่อยู่อาศัยในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมาชะลอตัวลงอย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 เชื่อว่า สถานการณ์น่าจะดีขึ้นหลังจากที่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ และเร่งผลักดันมาตรการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลทางจิตวิทยาให้ความเชื่อมั่นดีขึ้นได้บ้าง ขณะที่กำลังซื้อที่ชะลอการตัดสินใจในช่วงไตรมาสที่ 2-3 จะกลับมาพิจารณาการซื้อที่อยู่อาศัยอีกครั้งในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยในปีนี้การแข่งขันโปรโมชันของผู้ประกอบการจะเป็นไปอย่างเข้มข้น เพราะต้องการเร่งยอดขายที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านให้ได้ตามเป้าหมาย จึงเป็นโอกาสที่ผู้บริโภคจะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องของราคา และโปรโมชันอื่นๆ“เพื่อเป็นการกระตุ้นการขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี บริษัทจึงได้จัดโปรโมชันช่วยผ่อนสูงสุด 3 ปี สำหรับโครงการไอลีฟ ไพร์ม เศรษฐกิจ-บางปลา เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนให้ลูกค้า นอกจากนี้ มีส่วนลดเปิดโครงการสูงสุด 500,000 บาท ฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ ฟรีเครื่องปรับอากาศ ฟรีผ้าม่าน ให้ลูกค้าสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย อีกทั้งยังร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และจัดโปรโมชันพิเศษสำหรับทุกโครงการในงานนี้ โดยคาดว่าในไตรมาส 4 บริษัทจะมีรายได้ประมาณ 800 ล้านบาท และรายได้ทั้งปีอยู่ที่ 2,100 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายอยู่ที่ 2,800 ล้านบาท” นายหัสกร กล่าว