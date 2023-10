จับตาย MORE โยกเงินออก / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหลักทรัพย์ออกประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา เตือนนักลงทุนให้ศึกษาข้อมูลงบการเงิน MORE งวด 6 เดือนแรกปีนี้ และติดตามคำชี้แจงของบริษัทฯตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งให้ MORE ชี้แจงรายการเงินให้กู้ยืม ระยะสั้นแก่บริษัทร่วม การรับคืนเงินมัดจำค่าสิทธิค้างรับจากบริษัทร่วม เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจำค่าซื้อหุ้น และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ รวม 357 ล้านบาท หรือ 20% ของส่วนของผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566ระหว่างงวด 6 เดือนแรก MORE มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมคือบริษัท MORE MONEY จำนวน 149 ล้านบาท โดย MORE MONEY มีทุนชำระแล้ว 2.5 ล้านบาท และจากข้อมูลในงบการเงินไม่ปรากฏส่วนแบ่งกำไร ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตลาดหลักทรัพย์ขอให้ MORE ชี้แจง เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม และการประเมิน ความสามารถในการชำระหนี้และความคืบหน้าในการเรียกเก็บเงินมัดจำค่าสิทธิการลงทุนตราสารทุน - หลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วงเงิน 38 ล้านบาท โดยเดือนพฤษภาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์วงเงิน 100 ล้านบาทและเงินวางมัดจำค่าซื้อหุ้น วงเงิน 20 ล้านบาท โดยในเดือนเมษายน 2566 ฝ่ายบริหารของบริษัททำบันทึก ข้อตกลงการซื้อขายหุ้นสามัญจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดราคาซื้อขายไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทซึ่งวางเงินมัดจำบางส่วน และนำเรื่องการเข้าลงทุนเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯในภายหลังรวมถึงการดำเนินการตามอำนาจอนุมัติที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายข้อมูลที่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทใช้ในการประกอบการพิจารณาพร้อมทั้งเหตุผลของคณะกรรมการในการอนุมัติทำรายการว่า ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ ต่อผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างไรการถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งให้ชี้แจงธุรกรรมการเงินหลายรายการ โดยเป็นการนำเงินออกจากบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์เกาะติดการดำเนินงานใน MOREและเมื่อมีธุรกรรมเข้าข่ายต้องสงสัย และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น จึงสั่งให้ฝ้ายบริหาร MORE ชี้แจงถึงเหตุผลการทำธุรกรรมทางการเงินทันทีและยังมีธุรกรรมการเงินหลายรายการที่ถูกตั้งข้อสงสัยในความไม่โปร่งใส โผล่ขึ้นมาอีก ซ้ำเติมความเชื่อมั่นนักลงทุนแม้ราคาหุ้น MORE จะขยับขึ้นลงในกรอบ 18-20 สตางค์มาพักใหญ่แล้ว