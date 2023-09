จบแล้วหุ้น ALL / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ ALL ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบฯ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญต่อความสามารถการดำเนินงานต่อเนื่อง และมีผลขาดทุนจากธุรกรรมหลายรายการ โดยขีดเส้นให้บริษัทฯชี้แจงข้อมูลภายในวันที่ 12 ตุลาคมนี้การขาดทุนจากการยุติข้อพิพาทผิดสัญญาเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจำนวน 1,178 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทติดลบ 781 ล้านบาทและข้อพิพาทที่บริษัทร่วมทุนเรียกร้องให้ ALL ปฏิบัติตามสัญญา จำนวน 758 ล้านบาทคำเตือนจากตลาดหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยลบอีกระลอกที่พุ่งเข้าใส่ ALL แต่แทบไม่มีผลกระทบใดๆต่อราคาหุ้น เพราะหุ้น ALL หมดความรู้สึกต่อข่าวร้ายใดๆแล้วตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้น ALL ทรุดฮวบตลอด หลังจากมีข่าวผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ และเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์เคยออกประกาศเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุน จากการที่ ALL ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รวม 7 รุ่น วงเงินทั้งสิ้น 2,416 ล้านบาทผลประกอบการ ALL ขาดทุนต่อเนื่องหลายปี แต่ช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ขาดทุนหนัก โดยมีผลขาดทุนแล้ว 1,653.48 ล้านบาทเพราะประเมินจากฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานแล้ว บริษัทจดทะเบียนแห่งนี้คงรอดยากการตัดสินใจตัดขาดทุนขายหุ้น ALL ทิ้ง ดูเหมือนสายเกินไปหน่อย แต่จะถือต่อไปก็แทบไม่เห็นอนาคต นักลงทุนที่ติดหุ้นอยู่ จึงไม่รู้ว่า จะหาทางออกอย่างไรกับหุ้นตัวนี้เลิกล้มเน้นนโยบายรับหุ้นใหม่ในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะตลาด MAI และปล่อยให้หุ้นเน่าหลุดเข้ามาสร้างความเสียหายให้นักลงทุน