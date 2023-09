OR ถอยหลังสู่ราคาจอง / สุนันท์ ศรีจันทรา

OR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 หลังนำหุ้นเสนอขายประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในราคาหุ้นละ 18 บาท โดยเปิดให้จองซื้อผ่านบริษัทผู้จัดจำหน่าย ซึ่งประชาชนแห่จองล้นหลาม จนต้องใช้ระบบสุ่มคัดเลือกจัดสรร เฉลี่ยได้รับจัดสรรรายละ 4,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ได้รับการจัดสรรรวมกว่า 5 แสนรายแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมา หลุดจากราคา 20 บาทเป็นครั้งแรก และซึมลงมาตลอด จนล่าสุดวันพุธที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ปิดที่ 18.80 บาท และเป็นราคาต่ำสุดนับจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือนแต่งวด 6 เดือนแรกปีนี้ ผลกำไร OR กลับชะลอตัวอย่างหนักปี 2563 ผลประกอบการ OR มีกำไรสุทธิ 8,791.07 ล้านบาท ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 11,474.03 ล้านบาท ปี 2565 กำไรสุทธิ 10,370.40 ล้านบาท ส่วนงวด 6 เดือนแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ 5,731.47 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10,412.92 ล้านบาทค่าพี/อี เรโช ของ OR อยู่ที่ประมาณ 40 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.68% โดยถือว่าปัจจัยพื้นฐานไม่โดดเด่นมากนัก แต่นักลงทุนแนวโน้มผประกอบการครึ่งปีหลัง แม้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จะประเมินว่า รายได้จากการขายน้ำมันจะเพิ่มขึ้น และรายได้จากธุรกิจ LIFESTYLE เหมือนครึ่งปีแรกหุ้น OR อยู่ในความสนในของโบรกเกอร์ โดยมีบทวิเคราะห์ เจาะหุ้นจากโบรกเกอร์ถึง 17 แห่ง และแม้ส่วนใหญ่จะมีมุมมองในเชิงบวก โดยแนะนำให้ซื้อหุ้นเก็บ แต่โบรกเกอร์หลายแห่งแนะนำให้ขายแต่ค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายของโบรกเกอร์ทั้ง 17 แห่งอยู่ที่ 25.48 บาท สูงกว่าราคาหุ้นที่ซื้อขายบนกระดานประมาณ 30%ส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เหลืออยู่ ส่วนหนึ่งอาจต้องการถือลงทุนระยะยาว และมีต้นทุนราคาจองหรือราคา 18 บาท แต่จะมีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่ติดหุ้นต้นทุนสูง และถือรอคอย OR ฟื้นตัว เมื่อราคาทรุดลงหนัก จึงเครียดตามๆกันOR ถอยลงสร้างจุดต่ำสุดใหม่ จนกันชนระหว่างราคาจอง 18 บาท เหลือเพียง 80 สตางค์เท่านั้น