ธ.ก.ส.ปรับโฉมแอปพลิเคชันสู่ BAAC Mobile ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล

กล่าวว่า ธ.ก.ส. เดินหน้าปรับโฉมชื่อและโลโก้แอปพลิเคชัน Mobile Banking จาก A-Mobile Plus สู่ BAAC Mobile เพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ทันสมัย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล โดยใช้ตราสัญลักษณ์มาใช้ในการออกแบบ เพื่อย้ำถึงแบรนด์ ธ.ก.ส. ที่ง่ายต่อการจดจำ การสืบค้นและเป็นมาตรฐานสากล โดยความหมายกรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมมน สื่อถึงความต่อเนื่อง การสื่อสัมพันธ์อันดี การบริการ ความเข้าใจ ความร่วมมือ การประสานประโยชน์ ความผูกพัน ความไม่มีที่สิ้นสุด ระหว่างรัฐบาล ธ.ก.ส. และเกษตรกรลูกค้าที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ธ.ก.ส. สีขาว หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานตามนโยบายพิเศษของรัฐ มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน รวงข้าวสีทอง หมายถึง สัญลักษณ์แทนอาชีพหรือการดำเนินงานของเกษตรกร ได้แก่ การเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ภาคเกษตรกรรม และพื้นสีน้ำเงิน หมายถึง สีของกระทรวงการคลัง ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ให้บริการ Mobile Banking ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งมีลูกค้าลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 3.15 ล้านราย และมีการทำธุรกรรมผ่านแอปทั้งหมดสะสมกว่า 736 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,143,925 ล้านบาท และเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าผู้ใช้บริการและปริมาณการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธ.ก.ส. จึงยกระดับ Mobile Banking จาก A-Mobile Plus ไปสู่ BAAC Mobile ที่มีฟีเจอร์หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีเงินฝาก การตรวจสอบรายละเอียดบัญชี การขอสินเชื่อ การซื้อสลาก การตรวจสอบข้อมูลสลาก ธ.ก.ส. พร้อมฟีเจอร์การ “ถอน โอน เติม จ่าย” ที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น สามารถตั้งค่าการแสกนจ่ายด่วน (Quick Pay) รวมถึงการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านตู้ ATM/CDM ธ.ก.ส. และตู้ ATM/CDM ต่างธนาคารโดยลูกค้าที่ใช้ ธ.ก.ส. A-Mobile สามารถเปลี่ยนมาใช้แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสำหรับลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile Plus สามารถอัปเดตเป็น BAAC Mobile ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 เป็นต้นไป และ ธ.ก.ส.จะยกเลิกการใช้ ธ.ก.ส. A-Mobile เดิม มาใช้ BAAC Mobile เพียงแอปพลิเคชันเดียว ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566 เป็นต้นไป