ธ.ก.ส. เตือนระวังมิจฉาชีพปลอมสลิปโอนเงิน พร้อมแนะวิธีการเช็ค e-Slip

ธ.ก.ส. เตือน ! ระวังมิจฉาชีพปลอมแปลงสลิปโอนเงินโดยใช้รูปแบบ e-Slip ของธนาคารหลอกลวงชำระค่าสินค้าและบริการ แนะวิธีการตรวจสอบ e-Slip แบบง่าย ๆ เพียงสังเกตสลิปที่ได้จากแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus หรือ ธ.ก.ส. A-Mobile ต้องมี mini QR code ในสลิปที่สามารถสแกนตรวจสอบรายการโอนเงินเพื่อเช็คชื่อบัญชีผู้โอนเงินบนหน้าสลิป ซึ่งผู้โอนต้องไม่เป็นชื่อนิติบุคคล ชี้ข้อควรคำนึงต้องอย่าลืมตรวจสอบรายการเงินเข้าบัญชีและยอดเงินจริงจากแอปพลิเคชัน Mobile banking กรณีพบความเสี่ยงจากมิจฉาชีพ ติดต่อ BAAC ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ Call Center : 02 555 0555 กด *3 ได้ตลอด 24 ชม.เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีปลอมแปลงหลักฐานการโอนเงิน (e-Slip) โดยใช้รูปแบบสลิป (Template) ของธนาคารในการหลอกลวงผู้อื่นในการชำระค่าสินค้า-บริการ ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบเหตุการณ์ ธ.ก.ส. จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปโปรดระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อบริษัทหรือบุคคลที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ขอแนะนำวิธีการตรวจสอบหลักฐานโอนเงินที่สามารถทำด้วยตนเองได้ง่าย ๆ ดังนี้1) สลิปการโอนเงินที่ออกจากแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus หรือ ธ.ก.ส. A-Mobile ต้องมี mini QR Code ที่สามารถตรวจสอบโดยใช้แอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ สแกนที่ mini QR Code ซึ่งถ้าเป็นสลิปที่มีการโอนเงินเกิดขึ้นจริงจะมีข้อมูลการทำรายการโอนเงิน2) ชื่อผู้โอนเงินบนหน้าสลิปจะต้องไม่เป็นชื่อนิติบุคคล เนื่องจากนิติบุคคลไม่สามารถสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus หรือ ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ 3) ผู้รับโอนเงินต้องตรวจสอบรายการผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus หรือ ธ.ก.ส. A-Mobile ด้วยว่ามียอดเงินโอนเข้าบัญชีจริงหรือไม่ โดยสมัครบริการ BAAC Connect เพื่อรับข้อมูลการเดินบัญชีแบบเรียลไทม์ผ่านทาง Line Official Account @baacfamilyธ.ก.ส. ขอย้ำเตือนให้ลูกค้าทุกท่าน เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการติดต่อหรือทำธุรกรรมออนไลน์ เนื่องด้วยปัจจุบันมิจฉาชีพมีรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลาย ดังนั้น หากไม่แน่ใจโปรดติดต่อโดยตรงที่ธนาคาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BAAC ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ Call Center : 02 555 0555 กด *3 ได้ตลอด 24 ชม. และสามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการสื่อสารหลักของธนาคาร ได้แก่ เว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” และ LINE Official Account : @baacfamily