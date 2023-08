SE ยกระดับธุรกิจสู่การเป็น “Solutions Excellence”

"สยามอีสต์ โซลูชั่น" ครบรอบ 30 ปี กางโรดแมปยกระดับธุรกิจ Solutions Excellence พัฒนากลยุทธ์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรตามแนวคิด ESG ก้าวสู่ New Era ปั้น S-Curves ใหม่ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE ก่อตั้งในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 3.0 ช่วงที่คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาท โปรแกรมต่างๆ เริ่มควบคุมระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจต่อมาในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 การเชื่อมต่อข้อมูลแบบ IOT ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับเรื่อง BigData รวมถึง Ai มีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดแรงงานคน จนปัจจุบันช่วงอุตสาหกรรมยุค 5.0 โรงงานขานรับความท้าทาย ดำเนินงานภายใต้แนวคิด ESG แข่งกันสร้างความได้เปรียบทางการตลาด ด้วยการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าด้วยจากข้อมูลที่มีน.ส.อรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในฐานะผู้จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการโซลูชันครบวงจร SE มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้สอดรับกับเทรนด์ของภาคอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงดำเนินงานตามหลักแนวคิด ESG เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทตั้งเป้าหมาย 3-5 ปี ในการเป็น SE Solutions Excellence ตอบโจทย์ลูกค้าเดิม ด้วยการเพิ่มแบรนด์สินค้าและให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง“การปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว” เป็นจุดแข็งของ SE ที่ทำให้บริษัทเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งบริษัทให้ความสำคัญด้านการบริการและจัดหาสินค้าที่ดีและรวดเร็ว พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะอื่นๆ แก่พนักงานอยู่เสมอ ปลูกฝังการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจและซื่อสัตย์ รวมถึงสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพิ่มความแข็งแกร่ง” น.ส.อรสา กล่าวนายเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SE กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทยกระดับงานบริการ (Services Solutions) อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถการแข่งขัน ส่งเสริมให้ลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสทำกำไรได้สูงขึ้น พร้อมมุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ รวมถึงมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานสำหรับกลุ่มสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utility & Power) ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ในปีนี้ เพื่อให้บริการด้านพลังงานทดแทน การบำบัดน้ำเสียให้นำกลับมาใช้ใหม่ การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในช่วงที่ปรับตัวเพื่อขานรับนโยบายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ถือเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการ และเป็นโอกาสในการต่อยอดบริการให้ฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ปัจจุบันบริษัทเริ่มดำเนินการจำหน่ายและติดตั้งระบบ Solar Rooftop ให้โรงงานอุตสาหกรรม และมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม โดยบริษัทตั้งเป้าหมายติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงานให้ได้กำลังการผลิตไฟฟ้า 5 MWp ในปีนี้นอกจากนี้ บริษัทวางแผนจับมือพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดการเติบโต เน้นการทำ Merger and Acquisition (M&A), Joint Venture (JV) และหาโอกาสใหม่ๆ ทางด้านความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ปัจจุบัน SE มีบริษัทร่วมทุนและบริษัทในเครือ 3 บริษัท ได้แก่บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด วางแผนลงทุนเกี่ยวกับ Start up, Internet of Things, สิ่งแวดล้อม พลังงาน บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด วางแผนขยายตลาดการจัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้งท่อ วาล์ว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษและเป็นตัวแทนจําหน่ายรายเดียวในประเทศไทย และบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ UBA ซึ่งปีนี้คาดว่าจะเติบโตขึ้นจากการประมูลงานเพิ่มของทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ส่งผลให้ SE รับรู้กำไรเพิ่ม รวมถึงมีโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเช่นกันการดำเนินงานตลอด 30 ปี ที่ผ่านมา SE ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พัฒนาจากธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมแบบเดิมให้เป็นระบบดิจิทัลมากขึ้น โดยใช้ระบบ Sale System ปรับให้เหมาะสมกับการทำงานของบริษัท และมีการรวบรวม Data ลูกค้า การอนุมัติเอกสารด้วยระบบออนไลน์ งานจัดการสินค้าคงคลัง งานขนส่ง งานซ่อมบำรุง ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมที่สามารถวัดผลประกอบการได้แบบเรียลไทม์ เข้าสู่ S-Curves ใหม่ และสามารถเติบโตบนพื้นฐานที่ยั่งยืน ปัจจุบัน SE ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและคู่ค้ากว่า 4,600 ราย และมีผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายกว่า 50 แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก“การนำเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในธุรกิจ พร้อมกับการวางแผนที่ดี รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเป็นผู้นำในตลาด ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างครอบคลุม จะสามารถสร้างคุณค่าให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในองค์กรรวมถึงหาโอกาสสร้างรายได้ทางธุรกิจและนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานปัจจุบัน” นายเกริก กล่าวอนึ่ง บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ กระบวนการผลิตและระบบท่อ 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม 4.กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ 5.กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ 6.กลุ่มสาธารณูปโภคและพลังงานอีกทั้งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันครบวงจร ที่ตอบสนองความต้องการเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตและบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผล วัดผลให้แม่นยำเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสำเร็จ