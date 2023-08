"วัน แบงค็อก" ดึงเทคโนโลยีอัจฉริยะ ยกระดับสู่อาคารดิจิทัล

โครงการวัน แบงค็อก แลนด์มาร์กของกรุงเทพฯ นำโซลูชันฮันนี่เวลล์ ฟอร์จ ฟอร์ บิวดิงส์ มาใช้ เพื่อผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนที่ดียิ่งขึ้น

วัน แบงค็อก พัฒนาโดยกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และครบวงจรที่สุดของประเทศไทย

ฮันนี่เวลล์ (Honeywell) ประกาศขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาว กับทีซีซี กรุ๊ป (TCC Group) นำโซลูชันฮันนี่เวลล์ ฟอร์จ ฟอร์ บิวดิงส์ (Honeywell Forge for Buildings) มาใช้ในวัน แบงค็อก (One Bangkok) โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ พร้อมมาตรฐานสูงสุดที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่เหนือกว่าในการเป็นโครงการที่มีกลุ่มอาคารประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนประกอบด้วยอาคารสำนักงานแบบพรีเมียมเกรดเอ จำนวน 5 อาคาร พื้นที่รีเทล 4 โซน โรงแรมระดับลักชัวรีและไลฟ์สไตล์ จำนวน 5 แห่ง และอาคารที่พักอาศัยระดับลักชัวรีอีกจำนวน 3 อาคาร ซึ่งดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงผู้คนความยั่งยืน และการใช้ชีวิตแบบเมืองอัจฉริยะ โดยฮันนี่เวลล์มีความสามารถในการคิดค้นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนให้แก่โครงการที่ได้รับรางวัลมาแล้วหลายโครงการ เช่น อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ สามย่านมิตรทาวน์ เดอะ ปาร์ค และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นต้น(Anthony Arundell) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเมืองอัจฉริยะ โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการพัฒนาอาคารที่ยั่งยืนและลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุด วัน แบงค็อก ได้รับการออกแบบให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยตั้งเป้าเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) for Neighborhood Development ระดับ Platinum รวมถึงมาตรฐาน WiredScore และ Smartscore ระดับ Platinum เพื่อการเชื่อมต่อทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดีที่สุดและการให้บริการต่างๆ ในเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนโดยล่าสุด วัน แบงค็อก ได้สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีในประเทศไทย ด้วยการเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกที่ผ่านการรับรองโดยมาตรฐาน WiredScore Platinum ทั้งนี้ ฮันนี่เวลล์ ฟอร์จ เป็นอีกหนึ่งในโซลูชันสำคัญในการจัดการการใช้พลังงานภายในโครงการ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาและบริหารจัดการอาคารที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ทีซีซี เทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมโครงการด้านเทคโนโลยีใน วัน แบ็งคอก ด้วยวิสัยทัศน์ที่เน้นการสร้างเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความยั่งยืน การเชื่อมต่อทางดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี การมีส่วนร่วมของชุมชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยจุดแข็งของฮันนี่เวลล์ในการใช้งานโซลูชัน IoT สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงจะช่วยทำให้โครงการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานปัจจุบัน ผู้จัดการอาคารและนักพัฒนาอสังหาฯ จำนวนมากต่างเผชิญปัญหาเร่งด่วนในการควบคุมการใช้พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน โดยผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า อาคารพาณิชย์ใช้พลังงานเกือบ 1 ใน 3 ของทั่วโลก และมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานถึง 37% ของทั่วโลก ขณะที่ 28% ของการปล่อยคาร์บอนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของอาคาร ทั้งนี้ ฮันนี่เวลล์สนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และพร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประหยัดพลังงาน วัดผลและลดผลกระทบจากคาร์บอน และสนับสนุนการนำแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้(Sadiq Syed) รองประธานฝ่ายอาคารอัจฉริยะของฮันนี่เวลล์ กล่าวว่า ฮันนี่เวลล์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาที่ไม่เหมือนใครในภูมิภาคนี้ พร้อมเสริมว่า "จากการประเมินความต้องการของโครงการ วัน แบงค็อก อย่างละเอียดรอบคอบ ทำให้เราตระหนักว่าการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนกับความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยคือกุญแจสำคัญสู่ระบบนิเวศที่ยั่งยืน เราตั้งตารอที่จะนำเสนอเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องให้แก่พันธมิตรในภูมิภาค โดยถือเป็นพันธกิจของเราในการสนับสนุนความพยายามด้านความยั่งยืนทั่วโลกHoneywell Forge for Buildings นำเสนอซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการที่ให้ผลลัพธ์หลักเพื่อช่วยเจ้าของอาคารและผู้ดำเนินการในการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนมากขึ้น Honeywell Forge for Buildings นำเสนอวิธีการที่ครอบคลุมในการปฏิบัติการและการจัดการระบบอาคาร เพื่อช่วยให้เจ้าของอาคารและผู้ปฏิบัติงานบรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่โซลูชัน ฮันนี่เวลล์ ฟอร์จ ฟอร์ บิวดิงส์ สามารถช่วยเจ้าของอาคารและผู้ดูแลอาคารในการยกระดับความยั่งยืน ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประสบการณ์ผู้อยู่อาศัย การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การรักษาความปลอดภัย และเป้าหมายด้านความยืดหยุ่น