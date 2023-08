“วัน แบงค็อก” แต่งตั้ง “พลินี คงชาญศิริ” นำทัพด้านรีเทล

ผู้จัดการรายวัน 360 – วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ ประกาศแต่งตั้ง "พลินี คงชาญศิริ" ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทล (Chief Retail Officer) นำทัพขับเคลื่อนความแข็งแกร่งด้านการบริหารศูนย์การค้า เพื่อมอบประสบการณ์รีเทลไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับทั้งนี้ พลินี คงชาญศิริ มีประสบการณ์ทำงานในวงการค้าปลีกของไทยมากกว่า 20 ปี โดยก่อนที่จะมาร่วมงานกับ วัน แบงค็อก พลินี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของศูนย์การค้าเมกาบางนา (Megabangna) รับผิดชอบทางด้านการบริหารพื้นที่เช่า การตลาด ฝ่ายบริหารศูนย์การค้า รวมไปถึงควบคุมดูแลฝ่ายวิศวกรรมของโครงการฯก่อนหน้าเคยดำรงตำแหน่ง Head of Luxury Retail ของ Gaysorn Village ดูแลด้านการขายพื้นที่รีเทล และงานด้านการตลาด นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่ง Property Manager ของ JLL บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก ทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจรีเทลที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งตลาดสินค้าระดับลักซ์ชัวรีไลฟ์สไตล์ ไปจนถึงสินค้ากลุ่มอื่นๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในเมืองในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทลของโครงการวัน แบงค็อก พลินี ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบด้านการวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การคัดสรรผู้เช่าและพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย กลยุทธ์ทางการตลาด และการวางแผนการปฏิบัติการ เป็นต้นพลินี คงชาญศิริ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารหลักสำคัญในการขับเคลื่อน วัน แบงค็อก “ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โครงการ วัน แบงค็อก ซึ่งถือเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีการออกแบบมาสเตอร์แพลนมาอย่างครบครัน นับเป็นโครงการฯ ที่จะนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศ และด้วยประสบการณ์การทำงานด้านรีเทลมากว่า 20 ปี ดิฉันจึงมีความมุ่งมั่นและมั่นใจในการนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาใช้ในการบริหารงานเพื่อผลักดันให้ศูนย์การค้าใน วัน แบงค็อก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ระดับโลกที่จะสามารถครองความเป็นที่หนึ่งในใจของนักช้อปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก”มร. ลิม ฮัว เทียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพลินีเข้ามาเป็นผู้บริหารคนสำคัญของเรา ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจรีเทลมายาวนาน อีกทั้งผลงานที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลงมาหลายองค์กร พลินีเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารทีม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้า ตลอดจนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอย่างดี ผมมั่นใจว่าคุณพลินีจะเป็นผู้บริหารที่จะมาเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจรีเทลของโครงการฯ ที่จะสามารถคัดสรรผู้เช่าที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ มาสร้างประสบการณ์เหนือระดับ เพื่อตอบโจทย์โลกรีเทลแห่งอนาคต”พลินี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการเงิน และระดับปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา (San Francisco State University, United States)สำหรับ โครงการ วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ มูลค่าการลงทุนกว่า 1.2 แสนล้านบาท บนเนื้อที่รวม 108 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวิทยุและถนนพระราม 4 เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งมวลชนที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยภายในโครงการวัน แบงค็อก ประกอบด้วยพื้นที่อาคารสำนักงานที่ครบครัน สถานที่ช้อปปิ้งที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองผสานคุณค่าการใช้ชีวิตเหนือระดับ โรงแรมที่พร้อมให้บริการอันมีเอกลักลักษณ์เป็นหนึ่งเดียว ศูนย์แสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมระดับโลก แหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมที่สร้างสีสันให้กับชีวิตในทุกวัน พร้อมกับบริเวณพื้นที่สาธารณะเปิดโล่ง และพื้นที่สีเขียว ถึง 50 ไร่ ตลอดจนการเป็นเมืองอัจฉริยะที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นโครงการที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน LEED for Neighborhood Development ระดับ Platinum แห่งแรกในประเทศไทย และมาตรฐานรับรองอาคาร WELL เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคารส่วน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” รวมถึงบริษัทย่อยในเครือเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ปหรือกลุ่มบริษัท) เป็นบริษัทพัฒนา และให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรระดับสากล โดยจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Singapore Exchange Securities Trading Limited, "SGX-ST") และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ มีสินทรัพย์รวมประมาณ 40,100 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566การดำเนินธุรกิจด้านสินทรัพย์ระดับสากลของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครอบคลุมใน 5 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย พื้นที่ร้านค้าปลีก ศูนย์การพาณิชย์และธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมและการขนส่ง รวมถึงธุรกิจการให้บริการ ทางกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้ยังครองธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกว่า 70 เมืองใน 20 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนสองกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (REITS) รวมถึงกองทุนสำคัญที่อยู่ในลิสต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) ในส่วนของกองทุน Frasers Centrepoint กองทุน Frasers Commercial และกองทุน Frasers Logistics มุ่งเน้นที่อสังหาริมทรัพย์พื้นที่ค้าปลีก โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เชิงพาณิชย์ ตามลำดับ ส่วนกองทุน Frasers Hospitality (ประกอบด้วยกองทุน Frasers Hospitality Real Estate Investment เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และกองทุน Frasers Hospitality Business) เป็นอีกกองทุนสำคัญที่เน้นพัฒนาพื้นที่ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีกองทุน REIT อีก 2 กองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนกองทุน Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT ซึ่งมุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ในประเทศไทยและ Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust ซึ่งมุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์อันเป็นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์สถานที่ที่ดีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้า ผลิตและบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับผู้คน มุ่งมั่นที่จะยกระดับอุดมคติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าและสร้างธุรกิจที่ยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ด้วยการอาศัยรากฐานทางธุรกิจอันยาวนาน ตลอดจนความรู้และความสามารถ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะสร้างคุณค่าร่วมที่ยั่งยืนให้กับพนักงาน ธุรกิจและชุมชน เชื่อมั่นในความหลากหลายของผู้คน และมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ก้าวหน้า เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โปรดไปที่ www.frasersproperty.com หรือที่ LinkedInสำหรับบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ทีซีซี แอสเซ็ท) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร มีทุนจดทะเบียนหนึ่งหมื่นล้านบาท จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีซีซี กรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย รูปแบบการลงทุนของ ทีซีซี แอสเซ็ทส์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ โดย ทีซีซี แอสเซ็ทส์ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ เน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และพื้นที่ร้านค้าปลีก ควบคู่ไปกับธุรกิจโรงแรม และบริการที่เกี่ยวเนื่องทางด้านไอที