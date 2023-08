BAM รับมือภาวะศก.ลุยแก้หนี้รายใหญ่-ขาย์ทรัพย์ราคาพิเศษ มั่นใจผลเรียกเก็บเข้าเป้า 1.78หมื่นล.

BAM เผยผลงานครึ่งปี 2566 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีผลเรียกเก็บ 7,357 ล้านบาท โดยผลเรียกเก็บไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปีนี้ 28% และมีกำไร 425 ลบ. ขณะที่การลงทุนซื้อทรัพย์เติบโตสูงถึง 296% โดยซื้อทรัพย์เข้ามาบริหาร(ภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย) 22,408 ลบ. ชี้กลยุทธ์ครึ่งหลังปีนี้ รุกธุรกิจเต็มสูบทั้งด้าน NPL/NPA อาทิ การบริหารจัดการ Clean Loan และการนำทรัพย์ราคาพิเศษจัดแคมเปญลดจัดหนักกว่า 10,000 รายการ พร้อมเร่งประมูลหนี้มาบริหารเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ หวังดันผลเรียกเก็บทั้งปีเข้าเป้า 17,800 ล้านบาท

"เมื่อเราเห็นภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวในทุกภาคส่วน ยกเว้นภาคท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น แต่เราก็กังวลนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ที่จะเข้ามาช่วงหน้าหนาว ไม่ได้เข้าเป้า ส่วนนักท่องเที่ยวจากอินเดีย และ ยุโรป ก็พอเข้ามาเสริมตลาดท่องเที่ยวได้ ดังนั้น เมื่อสถานการณ์แบบนี้ ทำให้เราต้องปรับนโยบายและกลยุทธ์ใหม่ เพื่อให้ตัวเลขเข้าเป้า"

พร้อมทั้ง ยังแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าทรัพย์สินรอการขาย และการปรับรูปแบบธุรกิจ รวมถึงเราอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับรายใหญ่ 2-3 ราย (ประมาณ 100-1,200 ล้านบาท) คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ และรายเล็ก (10-50 ล้านบาท) และการจำหน่ายทรัพย์ รายใหญ่และรายเล็ก ตัวเลขประมาณ 700 กว่าล้านบาท พร้อมทั้งการอนุมัติราคาพิเศษสะสม เพื่อเร่งการขาย รวม 4,896 รายการ มูลค่า 10,500 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยทำให้ BAM สามารถสร้างผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 17,800 ล้านบาท

"ปีที่แล้วราคาซื้อขายอาจจะแพง บวกกับกลยุทธ์ที่ท่านประธานให้นโยบายไว้ คือ การซื้อของดีในราคาที่เหมาะสม เราไม่ไปไล่เอาชนะ ซึ่งเราได้ข้อมูลเชิงลึกว่า เริ่มมีคู่แข่ง เริ่มถอดใจ เพราะธุรกิจเดิมอาจดูเรื่อง คลีนโลน (สินเชื่อไม่มีหลักประกัน) ดู Unsecured loan ประเภทเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน แต่พอมาเริ่มลงทุนลักษณะ Secured loan ประเภท สินเชื่อที่มีหลักประกัน ผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่คู่แข่งคาดหวัง เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนต้องใช้เวลานาน ลงทุน 1 บาทวันนี้ ต้องรอจะได้เงินคืน 7 ปี ซึ่งเราพยายามที่จะลดเวลาให้เหลือ 5 ปีให้ได้ คู่แข่งเดิมๆที่อยู่ในตลาด มีอัตราการชนะที่ลดลง ปีนี้เรา(BAM)ชนะไปร้อยละ 66 ทั้งๆที่ เราซื้อหนี้ในราคาที่สมเหตุสมผล บ่งชี้ให้เห็นว่า สงครามราคาไม่แรงเหมือนในอดีต"นายสันธิษณ์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ BAM นั้น สิ่งที่ดีคือ การขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เพราะมีกลุ่มที่มีกำลังซื้อเข้ามาซื้อทรัพย์ฯแต่ที่ยังน่ากังวล ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศ ไทย(ธปท.)ก็เป็นห่วง คือ ภาระหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นหนี้การบริโภคเป็นหลัก และเป็นเรื่องยากที่จะปรับตัวเลขหนี้ลง เพราะภาพที่เราเห็นทั้่งหมดของเรา เป็นหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตัวเลขเรียกเก็บ NPL ไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้สำหรับภาพรวมธุรกิจในครึ่งแรกของปี 2566 นายบัณฑิต กล่าวว่า ผลประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีผลเรียกเก็บ 7,357 ล้านบาท ซึ่งไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ มีผลเรียกเก็บ 4,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ที่มีผลเรียกเก็บ 3,230 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 28% และมีกำไร 425 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 59% จากไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 267 ล้านบาทด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือ NPL ในครึ่งปีแรก BAM สร้างผลเรียกเก็บด้วยกลยุทธ์การสร้างโอกาสและเร่งการประนอมหนี้ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือลูกหนี้หลายโครงการ เช่น โครงการสุขใจได้บ้านคืน ,โครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ และโครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกร รวมทั้งการเร่งการติดต่อลูกหนี้ และเร่งกระบวนการขายทอดตลาด เช่น แถลงเร่งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกัน แถลงเร่งจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน และร่วมมือกับกรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาด เป็นต้นพร้อมกันนี้ BAM ยังได้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่เปรียบเสมือนฮีโร่ของสังคมไทย ซึ่งได้เสียสละเวลาพักผ่อนเวลาส่วนตัวและความสะดวกสบายมาแก้ไขปัญหา ในช่วงที่เกิดโรคระบาดและสาธารณภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ตำรวจ ทหาร ครู และ อสม.ภายใต้โครงการ BAM for Thai Heros โดยในช่วงครึ่งปีแรกสามารถดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ไปได้เป็นจำนวน 82 ราย คิดเป็นยอดประนอมหนี้ 131 ล้านบาท และยังได้เตรียมให้สิทธิพิเศษสำหรับฮีโร่ดังกล่าวที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายของ BAM อีกด้วยขณะที่การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA BAM ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง โดยการออกบูธและจัดแคมเปญต่าง ๆ เพื่อสร้างยอดเสนอซื้อ การจัดการทรัพย์ให้พร้อมขาย(Renovate) การจำหน่ายทรัพย์ให้นักลงทุนรายย่อย ตลอดจนการกำหนดทรัพย์ราคาพิเศษ และการเพิ่มฐานลูกค้าผ่อนชำระอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา BAM ได้ทำหน้าที่เสมือนแก้มลิงที่ช่วยรองรับหนี้เสียของสถาบันการเงิน นำมาบริหารจัดการและแก้ไขให้กลายเป็นหนี้ดีกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ และยังทำหน้าที่ฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์มือสองที่เป็นทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ ให้มีมูลค่าเพิ่มและเป็นที่ต้องการของตลาด ที่ผ่านมา BAM สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้ข้อยุติในการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 146,121 ราย คิดเป็นภาระหนี้ 466,871 ล้านบาท และสามารถจำหน่ายทรัพย์ไปแล้ว จำนวน 49,216 รายการ คิดเป็นราคาประเมิน 107,319 ล้านบาท ปัจจุบัน BAM มี NPL อยู่ในความดูแล คิดเป็นภาระหนี้รวม 481,578 ล้านบาท และ NPA มูลค่าราคาประเมิน 69,275 ล้านบาทสำหรับกลยุทธ์ในช่วงครึ่งหลังปี 2566 ว่า BAM ยังคงเดินหน้าด้วยกลยุทธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการ NPL หลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการ Knock Door การพัฒนาแอพพลิเคชั่น BamGo Digital เพื่อสร้างระบบการให้บริการประนอมหนี้ออนไลน์ (E-TDR) เป็นการจูงใจเมื่อลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้และเดินเข้ามาเจรจากับ BAM ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ภายในปลายปี 2566 พร้อมทั้ง การบริหารจัดการ Clean Loan เพื่อสร้างผลเรียกเก็บได้โดยเร็วส่วนการบริหารจัดการ NPA นั้น มีการตั้งงบประมาณ 200-300 ล้านบาท ในการทำโครงการปรับปรุงทรัพย์(รีโนเวท) ให้ดีขึ้น และการร่วมกับพันธมิตรที่เครือข่ายประเภทวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โฮมโปร ดูโฮม บุญถาวร สนับสนุนการปรับปรุงทรัพย์ ขณะเดียวกัน ทาง BAM ได้ทำการคัดทรัพย์ราคาพิเศษกว่า 10,000 รายการ เพื่อจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดจำหน่ายทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการครบเครื่องเรื่องบ้าน by BAM โครงการ BAM for Thai Heroes และเตรียมจัดมหกรรมจำหน่ายทรัพย์ในโอกาส BAM ก้าวสู่ปีที่ 25 ในช่วงปลายปีนี้ด้านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) กล่าวว่า ปัจจุบัน มีปริมาณ NPL ออกขายจากสถาบันการเงิน(ภาระหนี้รวม) ประมาณ 138,171 ล้านบาท ซึ่ง BAM ได้เข้ารับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL)เพื่อขยายพอร์ตและบริหารจัดการ คิดเป็นภาระหนี้ (เงินต้นบวกดอกเบี้ย) รวม 22,408 ล้านบาท มีการเติบโตสูงถึง 296% (ณ 8 ส.ค.2566) เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปี 2565 ที่มีการซื้อทรัพย์มาบริหาร 5,658 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินมีการทยอยนำ NPL ออกมาประมูลขายในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องในปีนี้ โดยการลงทุนซื้อหนี้ล่าสุด หลักๆประมาณ 46% จากสถาบันการเงิน แยกเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สัดส่วน 46% สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัดส่วน 41% และสินเชื่อเพื่อ SME อีก 12% โดยอยู่ระหว่างรอผลการประมูลและการทำ Due Diligence คิดเป็นภาระหนี้ 71,203 ล้านบาทนายบัณฑิต กล่าวเสริมว่า หนี้ในระบบสถาบันการเงินก็อีกส่วน แต่ยังมีหนี้ที่อยู่นอกระบบในรูปแบบขายฝาก จะมีธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงิน ไปตั้งบริษัทรับทำขายฝากขายกันโดยตรง จากผู้ที่จะนำทรัพย์มาวาง แล้วนำเงินสดออกไป เนื่องจากสถาบันการเงินจะกดราคาทรัพย์นั้นๆ ตัวเลขธุรกิจขายฝากทางเราไม่มีตัวเลขจริงๆ ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจโรงแรมที่เข้าไปทำธุรกรรมกับการขายฝาก มูลค่าระดับเกินกว่า 10,000 ล้านบาทขณะที่ ธปท. รายงานภาพรวม NPLในระบบสถาบันการเงิน ณ ไตรมาสที่ 1 มีจำนวน 497,952 ล้านบาท คิดเป็น 2.67% ของสินเชื่อรวมในระบบสถาบันการเงิน จึงเป็นโอกาสที่ BAM จะเข้าประมูลซื้อ NPL เข้ามาบริหารจัดการต่อไป เนื่องจากในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางธปท.ได้ให้ธนาคารพาณิชย์ชะลอการจัดชั้นของหนี้ ซึ่งไม่ได้สะท้อนภาวะที่เป็นจริง ส่งผลให้ตัวเลขหนี้เหล่านี้ ไม่ได้ไหลมาทาง AMC"เรามองว่า มีบางธนาคารที่ถือ NPL เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จะเป็นกลุ่มที่แก้ไข NPL โดยการออกมาขาย หรือ ตั้ง AMC".