เริ่มแล้ว MONEY EXPO 2023 KORAT อัดโปรแรงสินเชื่อบ้าน 1.99% เงินฝาก 2.35%

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 17 MONEY EXPO 2023 KORAT โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 18สิงหาคม 2566 เวลา 10.19 น. ณ เวทีพิธีเปิด ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายธนาคาร นักธุรกิจ ในจังหวัดนครราชสีมา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานคึกคักน.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 17 MONEY EXPO 2023 KORAT จัดขึ้นวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว”น.ส.ภาคนี กล่าวว่า ธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจรมาให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเอสเอ็มอี เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้น กองทุน เช่น สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 1.99% นาน 9 เดือน SME กู้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ฟรีดอกเบี้ย-ปลอดเงินต้น 6 เดือนแรก เงินฝากประจำ Step Up ดอกเบี้ยสูง 2.35% นาน 36 เดือน ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 50% ซื้อประกันในงานแจกทอง 50,000 บาท สมัครบัตรเครดิต ลุ้นแพกเกจทัวร์ฝรั่งเศส-สวิส-ไต้หวัน-ทองคำ บัตรกดเงินสด 0% นาน 3 เดือน อนุมัติไวในงาน เป็นต้นโปรโมชันสินเชื่อบ้านครบวงจร ซื้อ/สร้าง/ซ่อม/ต่อเติม/รีไฟแนนซ์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้านกสิกรไทย สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan) วงเงินกู้สูงสุด 100% สินเชื่อบ้าน Green Zero เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านบัวหลวง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี นาน 9 เดือนแรก สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน ดอกเบี้ย เริ่มต้น 5.82% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท นานสูงสุด 30 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรีไฟแนนซ์ My Home My Cash รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษโปรโมชันทรัพย์ NPA/บ้านมือสอง : ธนาคารกสิกรไทย ทรัพย์สินรอการขาย ลดราคาสูงสุด 50% อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 1 ปี กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าโอนสูงสุด 200,000 บาท ธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย เพื่ออยู่อาศัยและลงทุน รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารกรุงไทย ทรัพย์สินรอการขาย ลดราคาสูงสุด 50% อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 1 ปี กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าโอนสูงสุด 200,000 บาทโปรโมชันสินเชื่อส่วนบุคคล : ธนาคารกสิกร บัตรเงินด่วนเอ็กซ์เพรส แคช อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน ธนาคารไทยพาณิชย์ บัตรกดเงินสด Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี ธนาคารออมสิน สมัครบัตรเดบิตภายในงานรับของที่ระลึกมากมายโปรโมชันเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย เงินฝากประจำ แบบ Step Up อัตราดอกเบี้ยสูง 2.35% นาน 36 เดือน เงินฝากปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี เงินฝาก Krungthai Next Saving ดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี ธนาคารไทยพาณิชย์ เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี ตั้งแต่บาทแรกถึง 2 ล้านบาทโปรโมชันประกัน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ยสูงสุดในแต่ละวัน 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำมูลค่า 50,000 บาท บมจ.ไทยประกันชีวิต สมาชิกไทยประกัน Infinite รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท เช็กอินผ่านแอปไทยประกันชีวิต รับฟรี mini Pretzel Dogs Snack Box ดาวน์โหลดและเข้าใช้งานแอปไทยประกันครั้งแรก รับฟรี Shopping Bag SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต อาคเนย์คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5 ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 300% ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท ประกันสุขภาพ My Health My Choice ออกแบบความคุ้มครองเองได้ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรคร้ายแรง ค่าห้อง ด้วยเบี้ยเริ่มต้นวันละ 12 บาท บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซัมซุง เวลท์ โพรเทคชัน 85/5 และซัมซุง เวลท์ โพรเทคชัน 85/7 ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปีสูงสุดถึง 2.84% ซัมซุงบำนาญ A90/5 ตอบโจทย์เพื่อชีวิตที่เกษียณผลตอบแทน เฉลี่ยสูงสุดถึง 3%โปรโมชันสินเชื่อเอสเอ็มอี : ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำสุดแห่งปี เริ่มต้น 4.5% ต่อปีผ่อนนานสุด 20 ปี สินเชื่อ SME วงเงินสูง X3 ได้วงเงินสูงสุด 3 เท่า ดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (ฟรีดอกเบี้ยและปลอดเงินต้น 6 เดือนแรก) ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อธุรกิจเพื่อโลกสะอาด ลดดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สินเชื่อ BCG LOAN อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท นานสูงสุด 15 ปี สินเชื่อ SME D พร้อม อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 5.25% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท นานสูงสุด 15 ปี สินเชื่อ SME SPEED UP อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 6.25% ต่อปี วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน ในหัวข้อ “การเมืองคลายล็อกเปิดทางเก็บหุ้น Upside เด่น” วิทยากรโดย คุณสมพงค์ เบญจเทพานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น. ณ บริเวณเวทีกิจกรรม เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช รับชมได้ในรูปแบบ Live ทางแฟนเพจ Money Expo, Money & Banking Channel และการเงินธนาคารสำหรับงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 17 ยังสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม www.moneyexpoonline.com ที่มีการเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการบนแฟลตฟอร์มนี้ได้ทันที