ภาครัฐ-เอกชน-118 บจ.เตรียมให้ข้อมูลกับสถาบันทั่วโลกในเวที Thailand Focus 2023

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลท. เปิดเผยว่า งาน Thailand Focus ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด "The New Horizon" ที่จะเปิดมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนถึงศักยภาพของภาคเอกชนและตลาดทุนไทย โดยนำเสนอเนื้อหาที่ลงลึกในศักยภาพและโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมที่จะเป็นจุดขายใหม่ของประเทศ และนำมาสู่ความก้าวหน้าและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย"งาน Thailand Focus 2023 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกและชี้ให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทย โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแนวนโยบายการเงินที่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันควบคู่ไปกับการดูแลความเสี่ยงในภาคการเงินของประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากทั้งวงการธุรกิจ และตลาดทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่จะมาให้ข้อมูลถึงบริบทใหม่ของตลาดทุนและภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจ เช่น การลงทุนของเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การสร้างมิติใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นความหวังของประเทศ ตลอดจน soft power หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนจุดเด่นของไทย รวมถึงการนำเสนอความโดดเด่นของบริษัทจดทะเบียนไทยในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยกย่องในระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียน 118 แห่งจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมาร่วมพบและให้ข้อมูลศักยภาพธุรกิจและทิศทางการเติบโตในอนาคตแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า 200 รายอีกด้วย" นายภากร กล่าวงาน Thailand Focus 2023 : The New Horizon จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.เกียรตินาคินภัทร และ บล.ทิสโก้ ร่วมด้วย Jefferies ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เชื่อมโยงโอกาสการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก พร้อมชูความน่าสนใจของบริษัทจดทะเบียนไทย ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาวันแรกผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Facebook & Youtube : SET Thailand รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/thailandfocus