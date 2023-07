รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมตลาดคริปโต โดยร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงใหม่นี้เรียกว่า "The Responsible Financial Innovation Act" กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ได้แก่กฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และกระทรวงการคลัง มีหน้าที่กำกับดูแลตลาดคริปโต โดยกฎหมายฉบับนี้คาดว่าจะผ่านการพิจารณาในรัฐสภาสหรัฐฯ ภายในปี 2567การออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมตลาดคริปโตเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังตื่นตัวกับคริปโตและกำลังหาวิธีกำกับดูแลตลาดนี้ ซึ่งมีการเล็งเห็นว่าคริปโตมีศักยภาพที่จะปฏิวัติระบบการเงินโลก แต่ก็มีความเสี่ยงที่สงผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนรัฐสภาสหรัฐฯ ได้อนุมัติกฎหมาย National Defense Authorization Act (NDAA) มูลค่า 886 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงข้อบังคับการป้องกันการล้างเงิน (AML) ที่กำหนดให้บริษัทคริปโตเคอร์เรนซีดำเนินการตรวจสอบความโปร่งใสเพิ่มเติมเพื่อต่อต้านการฟอกเงินข้อบังคับ AML ใหม่กำหนดให้บริษัทคริปโตเคอร์เรนซีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของตนมากขึ้น รวมถึงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขประกันสังคม ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้เป็นเวลาห้าปีและสามารถใช้เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการฟอกเงินได้นอกจากนี้ข้อบังคับ AML ใหม่ได้รับการตอบรับที่หลากหลายจากชุมชนคริปโต ผู้สนับสนุนกล่าวว่าข้อบังคับเหล่านี้จะช่วยป้องกันการฟอกเงินและเสริมสร้างความมั่นคงด้านความมั่นคงของชาติ ผู้คัดค้านกล่าวว่าข้อบังคับเหล่านี้เป็นอุปสรรคและจะขัดขวางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีอย่างไรก็ตามข้อบังคับ AML ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี รัฐบาลทั่วโลกกำลังทำงานเพื่อสมดุลการส่งเสริมนวัตกรรมและป้องกันการกระทำที่ผิดกฏหมายของผู้บริโภคแนวโน้มกฎหมายคริปโตแนวคิดนี้ได้ก่อให้เกิดการอภิปรายภายในชุมชนคริปโต ในทางตรงกันข้ามคือผู้สนับสนุนเชื่อว่าจะขัดข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฏหมายและเสริมสร้างความมั่นคงในด้านความปลอดภัยของชาติ ส่วนคนที่ขัดข้องกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการขยายเกินความเป็นจริงและการละเมิดความเป็นส่วนตัวทั้งนี้การรวม AML provisions นี้นำเสนอให้เห็นถึงการยอมรับที่เติบโตของบทบาทของคริปโตเคอร์เรนซีในระบบการเงินโลก และการเน้นที่ความจำเป็นในการควบคุมของเราที่จะเกิดขึ้นควรทำคำนึงถึงว่าการอนุมัติของกฎหมายยังไม่ได้แปลงเป็นกฎหมายโดยอัตโนมัติ NDAA ต้องผ่านทางสำนักงานการค้าและสรรพากร ก่อนถึงโต๊ะของประธานให้ลงนามกลั่นกรองกฎหมายต่อไป ในหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่กว้างขึ้นนี้ AML provisions ของ NDAA จะเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมคริปโต โดยจะประมวลการบังคับใช้กับหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลก เพื่อสร้างความสมดุล และการส่งเสริมนวัตกรรมบล็อกเชนและป้องกันการกระทำที่ผิดกฏหมายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการกำกับดูแลตลาดคริปโตที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ ตัวอย่างเช่นสหภาพยุโรปได้ทำเสนอกฎหมายชุดใหม่ที่เรียกว่า "Markets in Crypto Assets" (MiCA) ในการสร้างกรอบแบบเทียบเท่าสำหรับสินทรัพย์ดิจิตอลทั่วทั้งสมาชิกของสหภาพยุโรป อย่างเช่นกับ "Financial Action Task Force" (FATF) องค์กรระหว่างรัฐฯที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการต้านการล้างเงินและการเงินฟอกเงินกำหนดข้อแนะนำในการช่วยประเทศในการกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลโดยประมวลผลจากอดีตและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนผลสำรวจมาเป็นหลักเกณฑ์ที่จะกำกับดูแลและประกาศใช้เป็นกฏหมายต่อไป