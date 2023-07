ธนาคารกลางจีนผนึกกำลังบ.มือถือ-แบงก์รัฐ เริ่มทดสอบชำระเงินด้วยe-CNYแบบออฟไลน์

แบงก์ชาติจีนเปิดตัวโซลูชันฮาร์ดวอลเล็ตสำหรับเงินหยวนดิจิตอลที่อิงกับ “ซูเปอร์ซิมการ์ด” และเทคโนโลยี NFC เพื่อให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินด้วย CBDC แบบออฟไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือแม้ขณะปิดเครื่องตามรายงานของซีเคียวริตี้ส์ ไทมส์ ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) หรือแบงก์ชาติจีน ได้อัพเดตแอปเพื่อให้ผู้ใช้มือถือแอนดรอยด์สามารถใช้ซิมการ์ดเป็นฮาร์ดวอลเล็ตหรืออุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บคริปโตแบบออฟไลน์ สำหรับเงินหยวนดิจิตอล (e-CNY)วันจันทร์ (10 ก.ค.) พันธมิตรด้านการธนาคารและผู้ให้บริการมือถือของ PBoC ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ฮาร์ดวอลเล็ตที่ทำงานบนซูเปอร์ซิมการ์ด และเริ่มต้นการทดสอบฟังก์ชันใหม่ในวันอังคาร (11 ก.ค.)พันธมิตรกลุ่มนี้ที่รวมถึงบริษัทโทรคมนาคมแถวหน้า ไชน่า โมบาย, ไชน่า เทเลคอม และไชน่า ยูนิคอม ตลอดจนถึงธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้แก่ แบงก์ ออฟ ไชน่า และอินดัสเทรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชน่า ระบุว่า การเปิดตัวฟังก์ชันใหม่จะขยายขอบเขตการใช้ฟังก์ชันการชำระเงินแบบไม่ต้องใช้พลังงานและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเงินหยวนดิจิตอลอย่างกว้างขวาง และวิธีการชำระเงินนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเงินหยวนดิจิตอล ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ของจีนวิธีการคือผู้ใช้ขอรับซูเปอร์ซิมการ์ดจากผู้ให้บริการมือถือเพื่อใช้นวัตกรรมใหม่นี้หลังเปลี่ยนซิมการ์ดแล้ว ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งานแอปหยวนดิจิตอลบนมือถือ โดยเลือกตัวเลือก “เปิดฮาร์ดวอลเล็ตในซิมการ์ด” หลังจากนั้นผู้ใช้จะสามารถชำระเงินด้วยการนำมือถือไปใกล้ๆ ระบบ Point of Sale (POS) หรือจุดชำระเงินเท่านั้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปิดโทรศัพท์หรือใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตาม แบงก์ ออฟ ไชน่า ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในจีน เผยว่า ขณะนี้ นวัตกรรมนี้ใช้ได้สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์ที่มีฟังก์ชัน near field communication (NFC) ในพื้นที่ที่ทำการทดสอบเท่านั้นความคืบหน้านี้มีขึ้นหลังจากเมื่อเร็วๆ นี้จีนเดินหน้าแผนการริเริ่มในการขยายกรณีการใช้งานสำหรับ CBDC อันเป็นส่วนหนึ่งของ Belt and Road Initiative หรือเส้นทางสายไหมใหม่ และการค้าข้ามพรมแดน ภายใต้เป้าหมายในการขยายการใช้หยวนดิจิตอลสำหรับจ่ายภาษีและบริการสาธารณูปโภคในประเทศตัวอย่างเช่นในเมืองกวางโจวขณะนี้ประชาชนสามารถจ่ายค่ารถประจำทางด้วยหยวนดิจิตอลใน 10 เส้นทาง โดยผู้โดยสารเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปหยวนดิจิตอล เติมเงินในแอป และสแกนคิวอาร์โค้ดในส่วนการชำระค่ารถประจำทางเท่านั้นเดือนมิถุนายน เมืองชิงต่าวเผยว่า ได้เริ่มโครงการนำร่องในการชำระค่ารถไฟใต้ดินด้วยหยวนดิจิตอลแบบออฟไลน์และไม่ใช้พลังงานขณะเดียวกัน เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ฮ่องกงเปิดโครงการนำร่อง e-HKD หรือดอลลาร์ฮ่องกงในรูปสกุลเงินดิจิตอล หลังจากเดือนตุลาคม 2021 ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ได้เปิดเผยเอกสารปกขาวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการออก retail CBDC หรือ CBDC สำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการต่อมาในเดือนกันยายนปีที่แล้ว HKMA เปิดเผยว่า จะสำรวจความเป็นไปได้ในการชำระเงินข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงเงินหยวนดิจิตอลกับ e-HKD