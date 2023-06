ทรู ผนึกไชน่า โมบาย พัฒนาแพลตฟอร์ม IoT เชื่อมต่อแบบ M2M

โดย นายเอกราช ปัญจวีณิน (ที่ 4 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล ลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ให้บริการสื่อสารระหว่างประเทศที่มีฐานลูกค้าองค์กรและพันธมิตรในภูมิภาคต่างๆ กว่า 36 ประเทศทั่วโลก ในเครือไชน่า โมบาย บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ในจีน โดยนางจูลี่ หนิง (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย ร่วมสร้างแพลตฟอร์มอัจฉริยะระดับโลกนำเทคโนโลยีไอโอที (IoT) เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อัจฉริยะทุกชนิดแบบอัตโนมัติ หรือ Machine to Machine (M2M) เต็มประสิทธิภาพบนเครือข่ายทรู 5G พร้อมเดินหน้าต่อยอดสู่ Machine to Everything (M2X) ที่จะผสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม “ดาต้าไวเซอร์” (DataVisor) สมองกลอัจฉริยะเพื่อนำข้อมูลไปบริหารจัดการแบบองค์รวม วิเคราะห์และประมวลผลได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มโอกาสในการนำข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดใช้ประโยชน์ทางธุรกิจตั้งเป้าขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง S-Curve และ New S-Curve เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงโรงงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับกระบวนการทำงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลผลิตประเดิมร่วมกันบุกตลาดยานยนต์อัจฉริยะต่างประเทศ ขยายบริการ IoT และ โซลูชันด้าน IoT ของไชน่า โมบาย สู่กลุ่มบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตและทำตลาดในประเทศไทย ให้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นพร้อมเชื่อมต่อการสื่อสารในไทย (Connected Car) บนโครงข่ายอัจฉริยะทรู 5G ที่เร็วแรง ครบกว่า บน 7 ย่านความถี่ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบนำทาง (Navigation) และแอปพลิเคชันด้านความบันเทิงอีกทั้งยังเตรียมเจาะตลาดกลุ่มธุรกิจขนส่ง เชื่อมโยงระบบตรวจสอบตำแหน่งและติดตามรถได้แบบเรียลไทม์ (Fleet Management) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเพิ่มความปลอดภัยบนถนน นับเป็นความร่วมมือที่ลงตัว เพื่อร่วมกันสนับสนุนภาคธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน