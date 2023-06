"มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่" อัดโปรกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ เอาใจคนอยากมีบ้าน

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 13 MONEY EXPO 2023 HATYAI ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 และลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและธุรกิจเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการรัฐและเอกชน สามารถเข้าถึง Green Financing ให้ได้มากที่สุด เพื่อร่วมกันฟื้นฟูโลกของเราให้กลับคืนมาเป็น “โลกสีเขียว” ที่ยั่งยืนตลอดไปนางสาวภาคนีกล่าวว่า ผู้เข้าชมงานจะได้เลือกใช้บริการอย่างครบวงจรจากธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการส่งออก สินเชื่อเพื่อการนำเข้า เงินฝากทุกประเภท ประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ รวมทั้งการลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ กองทุน ทองคำ พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษสุดในรอบปี ทั้งสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดอีกมากมายธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษมามอบให้กับลูกค้าประชาชนให้กับประชาชนชาวหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สินชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 1.110% นาน 3 เดือน เงินฝาก Step Up ดอกเบี้ย 15.80% สินเชื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 2 ปีแรก ทรัพย์ NPAทำเลเด่น ลดพิเศษสูงสุด 50% ซื้อประกันหรือชำระเบี้ยประกันในงานฯ แจกทอง 50,000 บาท บัตรกดเงินสด 0% นาน 3 เดือน อนุมัติไว เป็นต้นทั้งนี้ ผู้สนใจยังสามารถทำธุรกรรมได้ทั้ง Offline และบนแพลตฟอร์ม Online ที่ www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารใด ก็สามารถสมัครทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มได้ทันที รวมทั้งยังสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน บริเวณเวทีกลาง ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ โดยในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00-13.00 น. สัมมนาหัวข้อ “หนี้ครัวเรือนไทย แก้อย่างไรให้ยั่งยืน” วิทยากรโดย คุณอุดม พลสมบัตินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Clean Loan และคลินิกแก้หนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท และ คุณโสภี สงวนดีกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ดำเนินรายการโดย คุณวราธิป เจียมพานทอง ผู้จัดการส่วนบริหารลูกค้า ฝ่ายคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์, และในเวลา 14.00-15.00 น. หัวข้อ ล็อกเป้า“หุ้นแกร่ง”ดักฟันด์โฟลว์ รับโอกาสการเมืองไทยเริ่มชัด วิทยากรโดย คุณมงคล พ่วงเภตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น. หัวข้อ “รู้ทันภัยการเงินในยุคดิจิทัล” โดยวิทยากร คุณพสุธา ระวังสุข รองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ พร้อมสามารถรับชมได้ในรูปแบบ Live สด ทางแฟนเพจ Money Expo, Money & Banking Channel และการเงินธนาคาร อีกด้วยแคมเปญโปรโมชั่นเด่นในงาน MONEY EXPO 2023 HATYAIธนาคารออมสิน : เงินฝากเผื่อเรียก อัตราดอกเบี้ย 0.15% ต่อปี สินเชื่อเคหะ อัตราดอกเบี้ย 1.110% นาน 3 เดือนแรก ฟรี ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา สินเชื่อ GSB D-Vers วงเงินกู้ สูงสุด 100 ล้านบาทธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ย 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำ มูลค่า 50,000 บาทธนาคารกรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง ดอกเบี้ยพิเศษ บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan) วงเงินกู้สูงสุด 100% สินเชื่อบ้าน Green Zero เพื่อติดตั้งแผงโซล่าร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทรัพย์สินรอการขาย ลดราคาสูงสุด 50% อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 1 ปี กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าโอนสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 1.99% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100% ผ่อนชำระสูงสุด 8 ปี บัตรเงินด่วนเอ็กเพรส แคช อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 30 วันธนาคารกรุงไทย : เงินฝากปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX อัตราดอกเบี้ย 2.30 % ต่อปี เงินฝาก Krungthai Next Saving ดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี สินเชื่อ SME เริ่มต้น 4.5% ต่อปี ผ่อนนานสุด 20 ปี วงเงินสูงสุด 3 เท่า อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+ 2.5% ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับผู้เยาว์ รับดอกเบี้ย 2 เท่า ทุกเดือนธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชื่อบ้านสิน เชื่อรีไฟแนนซ์ My Home My Cash รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ บัตรกดเงินสด Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 50% นาน 24 เดือน สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.65% ต่อปี สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด พิมานมาศ Plus Phase 2 ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.25% ต่อปีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : เงินฝาก Exclusive58 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 15.80% ต่อปี รับผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 3.50% ต่อปี เงินฝาก Step Up ฝากเงิน 10 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุดกว่า 6.20% ต่อปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย : สินเชื่อ EXIM Green Start อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.25% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200 ล้านบาท สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี วงเงินสินเชื่อ 20 ล้านบาท ผ่อนนาน 5 ปี สินเชื่อบุคคลทำธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เริ่มต้น 11.17% วงเงิน 5 แสนบาท สินเชื่อ EXIM Shield Financing อัตรารับซื้อลด 6.50% ต่อปี วงเงิน 2 ล้านบาท สินเชื่อ One SMEs อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 5.50% ต่อปี วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาทธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย : สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยปีแรก 2.89% ต่อปี รีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยปีแรก 2.79% ต่อปี สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.99% ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.20% ต่อปี สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ย 9.99% นาน 12 เดือน สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : สินเชื่อ BCG LOAN อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท นาน 15 ปี สินเชื่อ SME D พร้อม อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท นาน 15 ปี สินเชื่อ SME SPEED UP อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี วงเงิน 5 ล้านบาทธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : เงินฝากประจำไอแบงก์ 20 ปี บารอกัต ฝากประจำ 20 เดือน อัตราตอบแทนสูงสุด 20% เฉลี่ย 2.01% ต่อปี ฝากได้สูงสุด 20 ล้านบาท/ราย สินเชื่อรีไฟแนนซ์ วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนาน 35 ปี อัตรากำไรร้อยละ 2.85 % ต่อปี สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุด 20 ล้าน ผ่อนนานสูงสุด 35 ปี ทรัพย์สินรอขาย ราคาลดสูงสุด 10% สินเชื่อ ibank Small SMEs วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทบมจ. ไทยประกันชีวิต : สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE สิทธิพิเศษมากมายบมจ.กรุงเทพประกันภัย : ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน เมื่อทำประกันภัยเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ : อสังหาริมทรัพย์ : ลดสูงสุด 30% ผ่อนชำระดอกเบี้ย MRR-3% นาน 12 เดือน